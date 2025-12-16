AB Science annonce la publication d'un article sur les propriétés de l'une de ses molécules

(AOF) - AB Science a annoncé la publication d’un article sur la plateforme bioRxiv, qui identifie et caractérise AB8939 comme un candidat médicament prometteur pour le traitement de la leucémie myéloïde aigüe réfractaire et potentiellement d’autres cancers. AB8939 est une nouvelle molécule synthétique qui cible à la fois les cellules cancéreuses et les cellules souches cancéreuses. Elle est actuellement évaluée dans le cadre d’un essai clinique de phase I/II chez des patients atteints de leucémie myéloïde aigüe (LMA) réfractaire et récidivante.

La société a également reçu l'autorisation réglementaire pour lancer la troisième phase de cette étude, qui combien AB8939 avec le Vénétoclax pour le traitement de la LMA.