AB Science: accord de principe avec les créanciers 30/06/2025









(CercleFinance.com) - AB Science annonce un accord de principe avec ses créanciers financiers en vue du décalage de 24 mois du remboursement de sa dette bancaire (pour un montant total de l'ordre de 3,7 millions d'euros à l'ouverture de la procédure de conciliation en janvier dernier).



Cette dette bancaire est constituée de prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un solde de 3,5 millions d'euros, ainsi que d'un prêt innovation pour 0,2 million. L'économie sur la période sera investie en R&D, précise la société biopharmaceutique.



La mise en oeuvre de cet accord est néanmoins conditionnée au décalage d'au moins 12 mois du remboursement d'un prêt souscrit auprès de la BEI (pour un montant total de 12 millions d'euros en principal, initialement remboursable en janvier et décembre 2028).







Valeurs associées AB SCIENCE 1,4680 EUR Euronext Paris +4,56%