AB recrute un ancien d’Invesco pour l’Europe du Nord
25/08/2025

AllianceBernstein (AB) vient de recruter Stefan Behring en tant que responsable de l’Europe du Nord. L’intéressé vient d’Invesco où il occupait le même poste. Avant cela, il a exercé des fonctions de direction chez JP Morgan Asset Management, où il conseillait les clients institutionnels en Europe du Nord.
