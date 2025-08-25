AB recrute un ancien d’Invesco pour l’Europe du Nord information fournie par Agefi Asset Management • 25/08/2025 à 08:00









AllianceBernstein (AB) vient de recruter Stefan Behring en tant que responsable de l’Europe du Nord. L’intéressé vient d’Invesco où il occupait le même poste. Avant cela, il a exercé des fonctions de direction chez JP Morgan Asset Management, où il conseillait les clients institutionnels en Europe du Nord.



