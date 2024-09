AB propose une de ses stratégies américaines en Europe

AllianceBernstein va proposer aux investisseurs européens l’une de ses stratégies value historiques sur les grandes capitalisations. La société de gestion gérant 777 milliards de dollars d’encours vient de lancer en Europe le AB US Value Portfolio, géré par Cem Inal. Le fonds applique la même approche que la stratégie US Large Cap Value, créée en 1973 pour le marché américain et disponible au sein du fonds AB Value Fund depuis 2001.

L’équipe de gestion cherche à identifier de grandes entreprises de bonne qualité à des valorisations attrayantes, grâce à sa recherche fondamentale et quantitative. Elle forme un portefeuille de 45-65 valeurs incomprises par les investisseurs.

Amorcé par un client, le AB US Value Portfolio affiche déjà un encours de 229,6 millions de dollars. Le fonds est domicilié au Luxembourg et enregistré au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède.

Laurence Marchal