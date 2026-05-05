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AB InBev : retour des volumes et Coupe du Monde en soutien des perspectives
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 08:55

AB InBev a démarré 2026 sur une note solide, avec un retour à la croissance des volumes et un bénéfice par action sous-jacent record pour un 1er trimestre. Le groupe confirme ses objectifs annuels, le titre progresse de 3,10% en préouverture.

Selon le communiqué, le chiffre d'affaires a progressé de 5,8% en organique, à 15,27 MdsUSD en données publiées. Les volumes totaux ont augmenté de 0,8%, dont 1,2% pour la bière, un signal positif après plusieurs trimestres plus difficiles pour le secteur. AB InBev attribue cette performance à la gestion des prix, au mix favorable lié à la premiumisation et à l'essor de Beyond Beer.

Le catalyseur opérationnel vient aussi des grandes marques mondiales, dont les revenus combinés ont augmenté de 8,2%, avec Corona en hausse de 16% hors de son marché domestique. La bière sans alcool a progressé de 27% et Beyond Beer de 37%, soutenant le mix et la dynamique commerciale du groupe.

L'EBITDA normalisé a augmenté de 5,3%, à 5,44 MdsUSD, et le BPA sous-jacent de 20,8%, à 0,97 dollar. AB InBev confirme viser une croissance annuelle de l'EBITDA de 4 à 8% et met en avant les grands rendez-vous de consommation à venir, dont la Coupe du Monde de la FIFA, pour soutenir la dynamique commerciale.

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