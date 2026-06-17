AB InBev nomme le PDG de Mondelez à la tête de son conseil

AB InBev, le premier brasseur mondial, a annoncé mercredi la nomination de Dirk Van de Put, l'actuel PDG du groupe agroalimentaire américain Mondelez, en tant que nouveau président de son conseil d'administration, avec prise d'effet immédiate.

Van de Put, qui était administrateur indépendant du groupe belge depuis 2023, succède ainsi à Martin Barrington, qui s'était retiré du conseil à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 29 avril dernier.

Le cadre dirigeant, qui possède la double nationalité belge et américaine, est PDG de Mondelez International depuis 2017.

Expertise et expérience en matière de leadership

Avant de rejoindre Mondelez, il avait exercé les fonctions de DG chez McCain après avoir précédemment occupé des postes de direction chez Novartis, Danone, Coca-Cola et Mars.

Affichant une expérience de plus de 30 ans dans le secteur, il a vécu et travaillé sur trois continents différents et parle couramment l'anglais, le néerlandais, le français, l'espagnol et le portugais.

L'action AB InBev reculait de 0,2% mercredi dans les premiers échanges, un repli globalement en ligne avec celui de l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles, qui cédait 0,1% en début de séance.