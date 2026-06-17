 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AB InBev nomme le PDG de Mondelez à la tête de son conseil
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 09:38

AB InBev, le premier brasseur mondial, a annoncé mercredi la nomination de Dirk Van de Put, l'actuel PDG du groupe agroalimentaire américain Mondelez, en tant que nouveau président de son conseil d'administration, avec prise d'effet immédiate.

Van de Put, qui était administrateur indépendant du groupe belge depuis 2023, succède ainsi à Martin Barrington, qui s'était retiré du conseil à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 29 avril dernier.

Le cadre dirigeant, qui possède la double nationalité belge et américaine, est PDG de Mondelez International depuis 2017.

Expertise et expérience en matière de leadership

Avant de rejoindre Mondelez, il avait exercé les fonctions de DG chez McCain après avoir précédemment occupé des postes de direction chez Novartis, Danone, Coca-Cola et Mars.

Affichant une expérience de plus de 30 ans dans le secteur, il a vécu et travaillé sur trois continents différents et parle couramment l'anglais, le néerlandais, le français, l'espagnol et le portugais.

L'action AB InBev reculait de 0,2% mercredi dans les premiers échanges, un repli globalement en ligne avec celui de l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles, qui cédait 0,1% en début de séance.

Valeurs associées

AB INBEV
71,4000 EUR Euronext Bruxelles +0,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    2.000 euros en actions gratuites : comment Décathlon veut répondre à la grogne de ses salariés
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.06.2026 11:13 

    Cette annonce de la direction fait suite à un mouvement de grève suivi par plus d'un millier d'employés, qui réclament des hausses de salaires pendant que le groupe enregistre des performances solides. Decathlon, dont plus d'un millier d'employés s'étaient mis ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.06.2026 11:00 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,63%

  • La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?
    La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?
    information fournie par SG Bourse 17.06.2026 10:59 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers ? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse: une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse. Cette semaine, ... Lire la suite

  • Des visiteurs marchent parmi les stands de la 9e édition du salon VivaTech, à Paris Expo Porte de Versailles, à Paris, le 11 juin 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    VivaTech: Bezos en star, l'Europe s'inquiète pour sa souveraineté technologique
    information fournie par AFP 17.06.2026 10:45 

    Le milliardaire américain Jeff Bezos en invité phare au moment où l'Europe s'inquiète pour sa souveraineté technologique: le grand salon VivaTech s'est ouvert mercredi à Paris en pleine course à l'intelligence artificielle (IA). La sécurisation de l'IA est aussi ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,22 -0,15%
CAC 40
8 454,63 +0,09%
2CRSI
45,54 -0,52%
SOITEC
128,55 -0,08%
TOTALENERGIES
72,69 -0,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank