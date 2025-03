AB InBev: la hausse se poursuit, Deutsche Bank en soutien information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 16:34









(CercleFinance.com) - AB InBev poursuit sa remontée lundi à la Bourse de Bruxelles la faveur d'une note favorable des analystes de Deutsche Bank, passés à l'achat sur le titre du brasseur.



Autour de 16h10, l'action s'adjuge 1,2%, surperformant un indice BEL 20 en hausse d'environ 1%.



Dans une étude parue dans la matinée, Deutsche Bank souligne que le propriétaire des marques Stella Artois et Jupiler est en train de bâtir tranquillement un historique de résultats particulièrement solides.



De son point de vue, le groupe propose un portefeuille attractif exposé à la fois aux marchés émergents où il est le leader en termes de parts de marché, mais aussi à un marché américain en amélioration.



Grâce à la solidité de son flux de trésorerie, AB InBev pourrait selon le bureau d'études reverser quelque 30 milliards d'euros de liquidités à ses actionnaires sur la période 2026/2028, soit l'équivalent de 25% de la capitalisation boursière du groupe, conclut-il.



Deutsche relève en conséquence sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 55 à 75 euros.



Dans une note publiée jeudi dernier, les équipes de BofA avaient également renouvelé leur recommandation d'achat sur l'action, qualifiant le groupe belgo-américain de 'machine à générer du cash'.



Depuis la publication de ses résultats annuels, mercredi matin, le titre s'est adjugé plus de 11%.





Valeurs associées AB INBEV 58,52 EUR Euronext Bruxelles +1,53%