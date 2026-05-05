AB Inbev en tête du STOXX 600 après des résultats jugés rassurants
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 11:09
Le producteur des bières Corona, Stella Artois et Michelob Ultra a rassuré les investisseurs ce mardi en faisant état d'un retour à la croissance de ses volumes après plusieurs trimestres de déclin, là où le marché anticipait une nouvelle contraction.
Ceux-ci ont ont augmenté de 0,8%, la hausse de 1,2% enregistrée dans la bière ayant plus que compensé le repli de 1,9% des boissons hors bières.
Le retour à la croissance des volumes est applaudi
Dans une note de réaction, les analystes de RBC évoquent un véritable "soulagement"
"Nous redoutions que la publication ne justifie pas la forte hausse signée par le titre récemment", commente le broker américain. "Mais au final, les résultats sont bons, avec une croissance organique qui s'établit 2,8 points au-dessus du consensus (...) et des performances supérieures aux attentes dans toutes les régions", souligne-t-il.
A la Bourse de Bruxelles, l'action gagnait 6,8% vers 10h30, signant de loin la meilleure performance de l'indice paneuropéen Europe STOXX 600 qui avançait de 0,4% à ce stade. La valeur affiche désormais un gain de près de 23% cette année.
Des résultats au-dessus des attentes
Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le groupe indique que son chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 15 267 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, porté notamment par des taux de change favorables.
Le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) normalisé a augmenté de 5,3% à 5 437 millions de dollars, là où les analystes n'attendaient qu'une progression de 2,8%, avec une marge opérationnelle qui s'est stabilisée à 35,6%.
"Ce sont vraiment des résultats de haute volée", remarquent les équipes de Jefferies.
Aux Etats-Unis, où le groupe est très présent, les produits ont augmenté de 1,1% sous l'impulsion de la croissance de ses ventes aux détaillants et de gains de parts de marché.
Le numéro un mondial de la bière dit avoir également bénéficié de gains de part de marché au Brésil, un autre de ses principaux marchés, avec des volumes de bière qui ont atteint des niveaux records.
Objectifs annuels confirmés
Se disant encouragé par sa performance au premier trimestre et bien positionné en vue de la tenue cet été de la Coupe du Monde de football, organisée en Amérique du Nord, AB InBev a confirmé sa prévision d'une hausse de son Ebitda conforme à ses perspectives à moyen terme, soit entre 4-8%.
Du point de vue des analystes, la performance opérationnelle du géant de la bière pourrait encore s'améliorer du fait de sa position dominante sur le marché.
"Au cours des trois dernières années, les volumes de bière ont été affectés par une combinaison de facteurs propres à certains pays et de contraintes plus globales liées au pouvoir d'achat, ainsi que, possiblement, par une évolution des comportements vis-à-vis de la consommation d'alcool dans certains marchés matures", rappelle KBC.
"Nous continuons toutefois de considérer AB InBev comme le leader incontesté du secteur de la bière, bénéficiant de positions dominantes dans plusieurs des principaux bassins de profit mondiaux", ajoute la banque belge.
"La poursuite des tendances de digitalisation et de montée en gamme ( premiumisation ) soutient la génération de flux de trésorerie disponibles solides, que nous anticipons voir de plus en plus orientés vers la rémunération des actionnaires", concluent ses analystes.
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