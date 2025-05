AB InBev: 300 millions de dollars investis aux USA en 2025 information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 16:03









(CercleFinance.com) - Anheuser-Busch, la filiale américaine d'AB InBev, a annoncé lundi son intention d'investir cette année quelque 300 millions de dollars au sein de ses sites de production basés aux Etats-Unis.



Le numéro un de la bière souligne que cette enveloppe vient s'ajouter aux près de deux milliards de dollars débloqués ces cinq dernières années sur sa centaine d'usines dans le pays afin de moderniser ses activités, de déployer de nouvelles technologies et de répondre à la demande des consommateurs.



Le propriétaire des marques Michelob Ultra, Busch Light, Budweiser et Bud Light rappelle que 99% des produits qu'il vend aux Etats-Unis sont fabriqués sur le territoire américain.





Valeurs associées AB INBEV 59,5200 EUR Euronext Bruxelles -0,53%