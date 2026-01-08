AB Foods réduit ses prévisions de bénéfices en raison des rabais accordés par Primark et de la faiblesse des États-Unis

Les ventes comparables de Primark ont chuté de 2,7 % au cours des 16 semaines précédant le 3 janvier

La forte réduction des prix chez Primark a un impact sur la rentabilité

Selon le directeur général, les difficultés commerciales devraient se poursuivre à court terme

Les actions chutent de 12 %

AB Foods ABF.L a averti que son bénéfice annuel chuterait en raison de la forte réduction des prix dans son entreprise de mode Primark et d'une demande américaine plus faible - en particulier parmi les acheteurs hispaniques - qui a affecté les ventes d'ingrédients alimentaires, entraînant une baisse de jusqu'à 12 % de ses actions.

L'avertissement de jeudi souligne la pression croissante sur les détaillants et les fabricants de produits alimentaires, alors que les consommateurs européens restreignent leurs dépenses et que l'anxiété économique pèse sur certains clients américains.

La faible demande des consommateurs américains, notamment parmi les clients hispaniques, a pesé sur les activités d'AB Foods dans le secteur de l'épicerie "à la suite de tout ce qui s'est passé depuis avril", a déclaré aux analystes la directrice financière par intérim Joana Edwards.

Les raids anti-immigration défendus par le président américain Donald Trump ont affecté la population hispanique aux États-Unis, incitant certains à se tourner vers les achats en ligne .

Constellation Brands STZ.N , l'importateur américain des marques de bière Modelo et Corona, a également signalé un sentiment de consommation plus faible récemment, en particulier chez les Hispaniques.

LES RABAIS DE PRIMARK RÉDUISENT LES MARGES

Les ventes de Primark à périmètre constant ont chuté de 2,7 % au cours des 16 semaines précédant le 3 janvier, ce qui est inférieur aux prévisions, a déclaré AB Foods. La croissance au Royaume-Uni a été compensée par la faiblesse de l'Europe et un environnement de vente au détail "volatile" aux États-Unis qui a entamé le sentiment et la fréquentation.

AB Foods a déclaré que les rabais importants pratiqués par Primark pour écouler les stocks dans un contexte de demande difficile avaient réduit les marges.

"Nous nous attendons à ce que les conditions commerciales difficiles se poursuivent à court terme", a déclaré le directeur général George Weston dans un communiqué, ajoutant que des plans étaient en place pour améliorer les performances en Europe.

Le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice par action du groupe sont désormais inférieurs aux niveaux de l'année dernière. Elle avait précédemment prévu une croissance des bénéfices pour 2026.

La société, dont l'activité alimentaire fabrique des produits allant du sucre aux ingrédients de boulangerie, a envisagé une scission de Primark après avoir fait état d'une baisse de son bénéfice annuel en novembre.

Jeudi, elle a maintenu ses perspectives pour le sucre et l'agriculture, mais a réduit ses prévisions pour l'épicerie et les ingrédients, citant la faiblesse inattendue de la demande américaine pour les huiles de cuisson et les ingrédients de boulangerie.