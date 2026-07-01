AB Foods indique que ses ventes d'huile de cuisson aux États-Unis ont souffert de la pression exercée par l'ICE sur la clientèle hispanique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par James Davey

ABF.L , de la société Associated British Foods, a déclaré que le marché américain des huiles de cuisson était en recul et que les conditions commerciales ne devraient pas s'améliorer au cours du prochain exercice financier, son directeur général imputant cette situation à la pression exercée sur sa clientèle hispanique, qui constitue son cœur de cible.

George Weston a déclaré que le marché américain des huiles de cuisson, sur lequel AB Foods commercialise sa marque Mazola, enregistrait cette année des baisses de volume de l'ordre de 4 à 6 %.

« Notre principal consommateur est la population hispanique, qui subit des pressions financières, qui subit la pression de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) et qui se sent un peu mal », a déclaré M. Weston lors d’une conférence téléphonique avec les analystes à la suite de la publication des résultats du troisième trimestre du groupe.

Les rafles anti-immigration menées par le président américain Donald Trump ont touché les communautés hispaniques, incitant certains consommateurs à se tourner vers les achats en ligne.

M. Weston a ajouté que les clients hispaniques réutilisaient également plus fréquemment l’huile de cuisson.

« En général, cette population utilise l’huile trois fois avant de la jeter; nous pensons que ce chiffre est passé à quatre dans de nombreux cas », a-t-il déclaré.

« Nous ne pensons pas que cela changera d’ici 2027. »

M. Weston a également indiqué que Stratas Foods, la coentreprise américaine d’AB Foods qui fournit des huiles au secteur de la restauration, subissait les conséquences de l’adoption rapide des médicaments coupe-faim.

« Nous constatons sans aucun doute les conséquences des GLP-1 sur la demande dans la restauration, en particulier pour les aliments frits », a-t-il déclaré.

Le chiffre d’affaires global d’AB Foods dans le secteur de la grande distribution a progressé de 1 % au troisième trimestre, la baisse des ventes d’huiles aux États-Unis ayant été compensée par la croissance de marques telles que Twinings.