AAR va acquérir une participation majoritaire dans la société de maintenance aéronautique MRO Holdings pour 1,8 milliard de dollars

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Le prestataire de services après-vente dans le secteur aéronautique AAR AIR.N a annoncé lundi qu'il allait acquérir une participation majoritaire de 65% dans la société de maintenance aéronautique MRO Holdings pour environ 1,8 milliard de dollars.

Cette opération renforcerait la présence d’AAR dans le domaine de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) et augmenterait sa capacité, alors que les compagnies aériennes voient leur demande de services d’entretien des avions s’intensifier face aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement et aux retards dans les livraisons de nouveaux avions. Son cours a progressé de 6% en séance prolongée.

“Grâce à l’acquisition de MRO Holdings, nous allons créer la plus grande MRO (maintenance, réparation et révision) de maintenance lourde au monde, capable de prendre en charge au total près de 3.000 avions par an dans nos hangars”, a déclaré John Holmes, directeur général d’AAR.

MRO Holdings exploite des installations de maintenance et de modification d’avions aux États-Unis, au Mexique, au Salvador et en Colombie, environ 90% de son chiffre d’affaires provenant des ventes à des clients américains. La société bénéficie du soutien d’investisseurs, dont la société de capital-investissement Bain Capital.

AAR disposera d’une option d’achat sur les 35% restants du capital de MRO Holdings dans les six ans suivant la conclusion de l’opération.

C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de cette opération lundi matin, citant des sources proches du dossier.

AAR prévoit de financer l’opération par le biais d’un nouvel emprunt, d’une émission d’actions d’environ 780 millions de dollars destinée aux actionnaires existants de MRO Holdings, ainsi que du produit d’une offre de type Private Investment in Public Equity (PIPE).

La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre fiscal d’AAR, qui s’achève en février 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.