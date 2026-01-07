AAR Corp. en hausse après un bénéfice du T2 supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du fournisseur de services d'aviation AAR Corp. AIR.N augmentent de 4,4% à 93,40 $ en pré-marché, après que le bénéfice du T2 a dépassé les attentes des analystes

** La société a annoncé après la clôture du marché mardi un bénéfice par action ajusté de 1,18 $ pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,03 $ par les analystes - selon les données compilées par LSEG

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le huitième trimestre consécutif, et a déclaré que la forte performance du nouveau segment de distribution de pièces détachées a contribué aux bénéfices

** Jefferies augmente l'objectif de cours à 100 $ contre 88 $, tandis que RBC augmente l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $

** Sept maisons de courtage qui couvrent l'action la recommandent à l'achat ou mieux; leur objectif de cours médian est de 99 $ - données LSEG

** AIR a gagné 35 % en 2025