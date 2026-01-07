 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AAR Corp. en hausse après un bénéfice du T2 supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du fournisseur de services d'aviation AAR Corp. AIR.N augmentent de 4,4% à 93,40 $ en pré-marché, après que le bénéfice du T2 a dépassé les attentes des analystes

** La société a annoncé après la clôture du marché mardi un bénéfice par action ajusté de 1,18 $ pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,03 $ par les analystes - selon les données compilées par LSEG

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le huitième trimestre consécutif, et a déclaré que la forte performance du nouveau segment de distribution de pièces détachées a contribué aux bénéfices

** Jefferies augmente l'objectif de cours à 100 $ contre 88 $, tandis que RBC augmente l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $

** Sept maisons de courtage qui couvrent l'action la recommandent à l'achat ou mieux; leur objectif de cours médian est de 99 $ - données LSEG

** AIR a gagné 35 % en 2025

Valeurs associées

AAR
89,910 USD NYSE +2,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank