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AAON en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 14:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** L'action du fabricant d'équipements de climatisation et de chauffage AAON AAON.O progresse de 7,2 % à 101,66 dollars en pré-ouverture

** AAON a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires net , les portant dans une fourchette de 55 % à 60 %, contre une fourchette précédente de 40 % à 45 %

** La société affiche pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 626,98 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 69 cents, dépassant dans les deux cas les estimations des analystes qui tablaient respectivement sur 491,5 millions de dollars et 51 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires a progressé grâce à une forte demande pour les marques AAON et BASX, à une amélioration de l’efficacité de la production et à une meilleure utilisation des capacités de production accrues

** Sept des huit sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou une recommandation supérieure, et une seule "conserver"; le cours-cible médian est de 135,5 dollars

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 24,4 % depuis le début de l’année

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