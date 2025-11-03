AAON chute en raison d'un vendeur à découvert qui met en avant la comptabilité des centres de données

3 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de climatisation et de chauffage AAON AAON.O chutent de 2 % à 96 $ dans les premiers échanges

** Jehoshaphat Research déclare être à découvert sur AAON, alléguant que la société gonfle ses revenus et ses marges par une comptabilité agressive dans son segment BASX de refroidissement de centres de données à croissance rapide mais à faible marge

** Nous pensons que les revenus de BASX sont actuellement surévalués de ~30-40% grâce à de tels jeux comptables", déclare Jehoshaphat Research

** Jehoshaphat Research affirme que les projets de centres de données et les pratiques comptables douteuses ont commencé sous l'ancien directeur général et l'ancien directeur de la comptabilité d'AAON, qui ont tous deux récemment quitté l'entreprise et vendu leurs actions

** La valeur actuelle du marché d'AAON est de 8,02 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 17,7 % depuis le début de l'année