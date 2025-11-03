 Aller au contenu principal
AAON chute en raison d'un vendeur à découvert qui met en avant la comptabilité des centres de données
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de climatisation et de chauffage AAON AAON.O chutent de 2 % à 96 $ dans les premiers échanges

** Jehoshaphat Research déclare être à découvert sur AAON, alléguant que la société gonfle ses revenus et ses marges par une comptabilité agressive dans son segment BASX de refroidissement de centres de données à croissance rapide mais à faible marge

** Nous pensons que les revenus de BASX sont actuellement surévalués de ~30-40% grâce à de tels jeux comptables", déclare Jehoshaphat Research

** Jehoshaphat Research affirme que les projets de centres de données et les pratiques comptables douteuses ont commencé sous l'ancien directeur général et l'ancien directeur de la comptabilité d'AAON, qui ont tous deux récemment quitté l'entreprise et vendu leurs actions

** La valeur actuelle du marché d'AAON est de 8,02 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 17,7 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

