6 octobre (Reuters) - A2A SPA A2.MI : * A2A ET SUEZ ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR UN SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS INDUSTRIELS * PROTOCOLE D'ACCORD VISANT À CRÉER UN ACTEUR D'EXCELLENCE DÉDIÉ À LA GESTION DES DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR LE SYSTÈME INDUSTRIEL ITALIEN * L'ACCORD PRÉVOIT ÉGALEMENT LA DÉFINITION D'UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ, AVEC UNE COPROPRIÉTÉ DES DEUX ENTITÉS INDUSTRIELLES, CAPABLE DE COMBINER ACTIFS, RESSOURCES ET CAPACITÉS STRATÉGIQUES TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR ENVIRONNEMENTAL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur A2.MI (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées A2A MIL -0.72% SUEZ Euronext Paris +3.77%