A Wall Street, records du S&P et du Nasdaq mais le Dow Jones hésite

WALL STREET ÉVOLUE EN ORDRE DISPERSÉ EN DÉBUT DE SÉANCE (Reuters) - La Bourse de New York évolue de nouveau en ordre dispersé en début de séance mardi, le Nasdaq et le Standard & Poor's 500 ayant inscrit de nouveaux records tandis que le Dow Jones est plus hésitant malgré les résultats supérieurs aux attentes d'Home Depot et Walmart. Quelques minutes après le début des échanges, le Dow Jones grappille 21,63 points, soit 0,08%, à 27.866,54 points alors que le Standard & Poor's 500 progresse de 0,33% à 3.393,16 points et le Nasdaq Composite prend 0,61% à 11.198,05 points. Le S&P-500 a inscrit un nouveau plus historique à 3.394,22 points; son précédent record remontait au 19 février, avant le début de la crise du coronavirus. Comme le Nasdaq, qui évolue lui aussi au plus haut, le S&P continue de profiter de l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques phares comme Apple (+0,61%) ou Amazon (+3,02%). Au sein du Dow, Home Depot, numéro un des magasins de bricolage et d'aménagement intérieur, a inscrit un plus haut historique dans les premiers échanges après avoir fait état de ventes et de profits meilleurs qu'attendu, confirmant qu'il a profité de la période de confinement mais est ensuite passé dans le rouge (-0,90%). Walmart a lui aussi battu le consensus mais cette performance avait été anticipée par le marché mais l'action, qui avait inscrit un plus haut historique lundi, oscille entre hausse et baisse. A noter par ailleurs, la hausse de 4,15% d'Oracle après des informations évoquant son intérêt pour un éventuel rachat des activités américaines du réseau social TikTok. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.04% AMAZON.COM NASDAQ +3.22% ORACLE NYSE +4.56% WALMART NYSE -0.55%