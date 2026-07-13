information fournie par Reuters • 13/07/2026 à 22:14

A Wall Street, le Dow perd 0,25%, le Nasdaq 1,49%

La Bourse de New York a fini en baisse de 0,25% lundi, l'indice Dow Jones .DJI cédant 132,78 points à 52.504,23.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 58,00 points, soit 0,77%, à 7.517,39.

Le Nasdaq Composite .IXIC reculé de son côté de 391,99 points (-1,49%) à 25.889,62.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Version française Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|