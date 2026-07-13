 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Wall Street, le Dow perd 0,25%, le Nasdaq 1,49%
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 22:14

La Bourse de New York a fini en baisse de 0,25% lundi, l'indice Dow Jones .DJI cédant 132,78 points à 52.504,23.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 58,00 points, soit 0,77%, à 7.517,39.

Le Nasdaq Composite .IXIC reculé de son côté de 391,99 points (-1,49%) à 25.889,62.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Version française Benoit Van Overstraeten)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 498,64 Pts Index Ex -0,26%
NASDAQ Composite
25 873,18 Pts Index Ex -1,55%
S&P 500 INDEX
7 515,34 Pts CBOE -0,79%
USA BENCHMARK 10A
4,627 Rates +0,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,42 +9,91%
CAC 40
8 364,65 +0,31%
2CRSI
29,5 -3,91%
TOTALENERGIES
70,42 +2,98%
Or
4 000,31 -2,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank