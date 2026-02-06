A trois semaines des résultats, Goldman Sachs affiche sa confiance sur Nvidia
Dans une note de recherche, les analystes disent s'attendre à des résultats supérieurs aux attentes, accompagnés d'une révision à la hausse des prévisions du groupe, tout en rappelant que les attentes du marché sont très élevées, ce qui rend selon eux plus difficile une surperformance du titre à court terme.
D'après eux, l'évolution du titre va principalement dépendre, pour ce qui concerne le court terme, de la visibilité qui sera apportée au niveau des perspectives pour 2027, maintenant que la plus grande partie du potentiel haussier envisagé pour 2026 est déjà intégré dans les cours.
Goldman ajoute que l'attention du marché va également se concentrer sur les détails concernant le gigantesque carnet de commandes de 500 milliards de dollars dont l'entreprise dispose dans les centres de données, avec peut-être davantage de précisions sur le profil de ses clients ou la répartition entre puissance de calcul et réseaux dans l'activité.
Le bureau d'études pense néanmoins que Nvidia pourrait bénéficier de plusieurs catalyseurs dans le courant du premier semestre, qu'il s'agisse de la révision à la hausse des dépenses d'investissement des grands acteurs du "cloud", la montée en puissance de clients non traditionnels comme Anthropic ou les très bonnes performances obtenues par les nouveaux modèles de langage (LLM) entraînés sur sa nouvelle architecture Blackwell de Nvidia, confirmant l'avance technologique de l'entreprise.
Si les attentes du marché sont très élevées, Goldman fait remarquer que beaucoup d'investisseurs se sont positionnés à l'achat en amont de la publication des résultats, rassurés par des signaux positifs provenant à la fois de fournisseurs comme TSMC ou SK Hynix et des projets d'investissements dévoilés par les géants américaine de la tech.
