À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 9 février

6 février -

LUNDI

Les intervenants de la Réserve fédérale sont à l'honneur, le gouverneur Christopher Waller devant participer à une discussion sur les actifs numériques lors du sommet du Global Interdependence Center intitulé "The Dollar and Continued U.S. Exceptionalism" en Californie (1330/1830). Le gouverneur de la Fed Stephen Miran participera à une conversation lors d'un événement organisé par l'université de Boston (1430/1930) et devrait également apparaître dans le podcast WBUR "Is Business Broken?" (1700/2200). Par ailleurs, le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic devrait participer à une discussion modérée sur la politique monétaire et les perspectives économiques lors du Top Producer Summit à Nashville (1515/2015).

Sur le front de l'Amérique latine, l'agence de statistiques mexicaineINEGI devrait publier les données de janvier sur l'inflation et l'indice des prix à la production.

RESTE DE LA SEMAINE

Sur le calendrier économique américain, le rapport sur l'emploi de janvier du Bureau des statistiques du travail du Département du travail est très attendu mercredi. On s'attend à ce que le nombre d'emplois non agricoles augmente de 70 000 en janvier, contre 50 000 en décembre, tandis que la croissance des emplois privés devrait s'accélérer pour atteindre 70 000 contre 37 000 précédemment. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,4 %. Le salaire horaire moyen devrait modérer pour atteindre une augmentation de 3,6 % en glissement annuel, contre 3,8 % en décembre. Jeudi, le département du travail publiera les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 7 février et les demandes continues pour la semaine se terminant le 31 janvier. Vendredi, le département du travail devrait publier les données relatives à l'inflation des prix à la consommation pour le mois de janvier. L'IPC global devrait augmenter de 0,3 % au cours du mois, le taux annuel passant de 2,7 % à 2,5 %. L'IPC de base devrait augmenter de 0,3 % en glissement mensuel, contre 0,2 % en décembre, tandis que le taux annuel de base devrait diminuer de 2,6 % à 2,5 %. Plus tôt dans la semaine, mardi, le Bureau du recensement du Département du commerce devrait montrer que les ventes au détail ont probablement augmenté de 0,4 % en décembre, après une hausse de 0,6 % en novembre. Si l'on exclut les automobiles, les ventes ont probablement augmenté de 0,3 %, contre 0,5 % le mois précédent. Sur le front de l'immobilier, la National Association of Realtors devrait annoncer que les stocks de logements existants ont chuté à 4,15 millions en janvier, contre 4,35 millions en décembre.

Mardi, Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, devrait s'exprimer sur le thème "Banking and the Economic Outlook" lors du 2026 Ohio Bankers League Economic Summit. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, devrait également s'exprimer et participer à une séance de questions-réponses lors du 2026 Asset Management Derivatives Forum organisé par la SIFMA et la FIA. Mercredi, Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, devrait participer à une discussion sur la supervision et la réglementation lors de la 33e conférence annuelle virtuelle de Keefe, Bruyette & Woods sur les services financiers, tandis que Jeffrey Schmid, président de la Banque fédérale de réserve de Kansas City, s'exprimera sur la politique monétaire et les perspectives économiques devant le Forum économique d'Albuquerque, à Albuquerque. Jeudi, Lorie Logan devrait prononcer un discours de bienvenue lors d'un événement "Global Perspectives" organisé par la Banque fédérale de réserve de Dallas, où le gouverneur de la Fed Stephen Miran devrait également participer à une conversation.

Ford devrait annoncer une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre lors de la publication de ses résultats mardi.

Cisco Systems devrait afficher une hausse de 8 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mercredi, grâce à la vigueur des dépenses des entreprises pour ses équipements de réseau, dans le contexte du boom de l'intelligence artificielle.

Le fabricant de matériaux industriels DuPont devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre mardi, en raison d'une demande inégale sur les marchés de l'industrie et de la construction.

Humana devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs seront attentifs à l'impression des prévisions de la société pour 2026, ainsi qu'aux commentaires sur les coûts médicaux, à la demande de soins de santé dans ses plans soutenus par le gouvernement pour les adultes plus âgés et à la proposition de remboursement de Medicare pour 2027, plus faible que prévu, de la part du gouvernement.

Le propriétaire du Monopoly, Hasbro, devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mardi, aidé par une demande stable pour ses jeux numériques dans un contexte d'incertitude économique. Les investisseurs attendront des commentaires sur le moral des consommateurs, l'impact des tarifs douaniers, ainsi que les prévisions annuelles.

Mardi, Mattel devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de jouets pendant les fêtes de fin d'année. Les investisseurs seront attentifs aux objectifs annuels de l'entreprise, ainsi qu'aux commentaires sur les tendances des dépenses de consommation et l'impact des tarifs douaniers.

L'opérateur de laboratoire Quest Diagnostics devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mardi, en mettant l'accent sur la demande de produits de diagnostic de la société.

L'assureur santé CVS Health devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre mardi. Les investisseurs se concentreront sur les prévisions de l'entreprise pour 2026, ainsi que sur les commentaires relatifs à l'évolution des coûts médicaux.

Mardi, Spotify devrait annoncer la croissance la plus faible jamais enregistrée de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, lors de la publication de ses premiers résultats sous la direction des co-PDG Gustav Söderström et Alex Norström, alors que le fondateur Daniel Ek prend le rôle de président exécutif. Les investisseurs attendront des commentaires sur les principales priorités du géant suédois du streaming audio cette année.

Mardi, les analystes s'attendent à ce que Lyft fasse état d'une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une demande plus forte pendant les fêtes et à une expansion en Europe au second semestre 2025. Wall Street attend des commentaires de l'entreprise sur sa stratégie en matière de véhicules autonomes.

Mercredi, Albemarle, le plus grand producteur mondial de lithium pour les véhicules électriques et le stockage des batteries, devrait annoncer une perte moins importante au quatrième trimestre grâce au rebond des prix du métal ultraléger.

Jeudi, Restaurant Brands International devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à l'amélioration de la demande pour ses marques, notamment Tim Hortons. Les investisseurs s'intéresseront aux commentaires relatifs à l'impact de l'incertitude économique croissante sur le moral des consommateurs, à l'impact des coûts des intrants ainsi qu'aux prévisions annuelles.

Mercredi, International Flavors and Fragrances devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison de la pression exercée sur les dépenses de consommation par l'inflation et l'incertitude macroéconomique. Les investisseurs seront attentifs aux objectifs annuels de l'entreprise et aux commentaires sur les tendances des dépenses de consommation.

L'entreprise de rénovation Masco devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, pénalisée par l'étouffement des dépenses de consommation dû à l'incertitude macroéconomique découlant des droits de douane du président américain Donald Trump. Les investisseurs attendront des commentaires sur les dépenses de consommation, les prévisions annuelles et les efforts visant à réduire l'exposition aux tarifs douaniers.

Rollins devrait publier une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mercredi, grâce à une forte demande due à des conditions chaudes et sèches qui soutiennent la demande de services de lutte antiparasitaire résidentiels et commerciaux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la publicité, les dépenses de personnel et les ventes de logements neufs qui stimulent la demande.

La compagnie d'électricité américaine Exelon devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre jeudi, qui pourrait être due à des frais d'exploitation et de maintenance plus élevés. Dans le même temps, les investisseurs sont à l'affût de commentaires positifs sur la demande en centres de données, les contrats et les changements de tarifs.

Jeudi, les analystes s'attendent à ce que Rivian fasse état d'une baisse de 26,5 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et d'une marge bénéficiaire de 1,7 % après l'expiration des subventions pour l'achat de véhicules électriques à la fin du troisième trimestre. Wall Street s'attend à ce que l'entreprise donne des indications sur les volumes de ventes pour l'année et un calendrier précis pour les livraisons et la production de ses véhicules R2.

Instacart, anciennement connu sous le nom de Maplebear, devrait annoncer jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une augmentation des commandes sur ses plateformes de livraison de produits d'épicerie. Les investisseurs attendront des commentaires sur la croissance des commandes, les investissements, l'impact de l'incertitude économique croissante sur le sentiment des consommateurs, ainsi que les prévisions annuelles.

Roku devrait annoncer une hausse de 12,7 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre jeudi, grâce à des ventes de publicité stables, alors que de plus en plus de clients adoptent les plateformes de streaming.

Le fabricant d'équipements de laboratoire Waters publiera ses résultats du quatrième trimestre jeudi, les investisseurs se concentrant sur la demande pour ses outils utilisés dans le développement de médicaments et la recherche.

Kimco Realty devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre jeudi, grâce à la forte demande pour ses centres commerciaux rattachés à des épiceries. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les taux de location, à l'impact sur la demande des locataires et aux prévisions annuelles.

Vendredi, l'opérateur canadien d'oléoducs Enbridge devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre, grâce à une forte demande et à l'entrée en service de nouveaux projets.

Au Canada, Statistique Canada devrait publier mercredi les chiffres des permis de construire en glissement mensuel pour le mois de décembre.

Jeudi, Carolyn Rogers, premier sous-gouverneur de la Banque du Canada, participera à une discussion au coin du feu à la Rotman School of Management de Toronto, au Canada.

Sur le front de l'Amérique latine, l'agence de statistiques brésilienneIBGE devrait publier les données sur l'inflation IPCA de janvier mardi, tandis que l'INDEC argentinepubliera les chiffres de l'indice des prix à la consommation de janvier (CPI). Plus tard dans la semaine, l'IBGE du Brésilpubliera les chiffres de l'indice des prix à la production de décembre mercredi, et les données de l'activité des services pour le mois de décembre jeudi, suivis des chiffres des ventes au détail vendredi. Mercredi, l'agence nationale des statistiques du Mexiquedevrait publier les données de la production industrielle pour le mois de décembre.