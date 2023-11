À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 6 novembre

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

3 novembre - LUNDI

NXP Semiconductors devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison d'une faible demande dans des secteurs tels que les communications.

Les actions de Birkenstock, qui ont fortement chuté depuis les débuts du fabricant allemand de sandales aux États-Unis, devraient être stimulées par les analystes des banques d'investissement qui ont travaillé sur l'introduction en bourse du mois dernier.

Au Canada, l'indice Ivey des directeurs d'achat (PMI) devrait être publié.

Les données de l'indice PMI des services de S&P Global pour le Brésil devraient être publiées.

La société de biotechnologie Twinstrand Biosciences et l'université de Washington seront jugées sur leurs accusations selon lesquelles Guardant Health enfreint deux de leurs brevets relatifs à la technologie de séquençage génétique dans le cadre d'un des nombreux procès en matière de brevets que les sociétés de biotechnologie ont intentés les unes contre les autres au sujet du séquençage de l'ADN.

RESTE DE LA SEMAINE

Walt Disney devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la vigueur de sa division "streaming" et "parcs".

Un rapport du département du commerce devrait montrer que le déficit commercial américain s'est creusé pour atteindre 60 milliards de dollars en septembre, contre 58,3 milliards de dollars en août. Les stocks des grossistes devraient être restés inchangés en septembre, selon un autre rapport publié mercredi. Jeudi, le département du travail devrait annoncer que les demandes initiales d'allocations de chômage ont probablement augmenté à 215 000 au cours de la semaine se terminant le 4 novembre, contre 217 000 au cours de la semaine précédente. La lecture préliminaire de l'indice global du moral des consommateurs de l'Université du Michigan, qui sera publiée vendredi, devrait s'établir à 63,8 en novembre, ce qui correspond à la lecture finale d'octobre.

Biogen publiera ses résultats du troisième trimestre mercredi, les investisseurs se concentrant sur le lancement et les performances de son médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, et sur les mises à jour concernant la forme injectable du médicament. Les investisseurs attendront également des commentaires sur l'intégration de Reata Pharmaceuticals, récemment acquise, et sur les changements de perspectives résultant de l'opération.

Uber devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre mardi, grâce à la croissance de ses activités de mobilité et de livraison. Les investisseurs suivront de près ses commentaires sur les prix et le paysage concurrentiel par rapport à Lyft. Lyft devrait quant à elle publier ses résultats du troisième trimestre mercredi. Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de Lyft ait augmenté de 8 % au cours du trimestre, en raison de la forte demande de services de transport en commun, alors que de plus en plus de travailleurs retournent au bureau pour travailler. Les investisseurs attendent avec impatience les commentaires de l'entreprise sur les mesures qu'elle compte prendre pour améliorer sa croissance.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, animera une discussion hybride organisée par l'Economic Club of New York mardi. Mercredi, M. Williams devrait prononcer le discours principal avant l'événement hybride "Research and Statistics at 100: A Look at the Past, Present, and Future" organisé par le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. La présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, participera à une discussion informelle avant l'événement hybride "Énergie et économie: Reshuffling the Energy Deck", organisée par la Banque fédérale de réserve de Kansas City et la Banque fédérale de réserve de Dallas, mardi. Vendredi, M. Logan s'exprimera devant la conférence de la Banque centrale européenne sur les marchés monétaires 2023.

Raphael Bostic, président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, et Thomas Barkin, président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, participeront à une discussion informelle sur l'importance des enquêtes et la manière dont les données d'enquête informent les perspectives économiques et les opinions politiques avant la Central Bank Business Survey Conference organisée par la succursale de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta à la Nouvelle-Orléans, jeudi. Plus tard dans la journée, M. Barkin discutera virtuellement des "Perspectives de l'économie américaine et de la politique de la Fed" dans le cadre d'un webinaire organisé par Market News International. Vendredi, M. Bostic doit s'exprimer sur le thème de la mobilité économique et des défis à relever au sein de la communauté, devant la Chambre de commerce de Mobile.

Mardi, le président de la Banque fédérale de réserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, prononcera le discours d'ouverture de la conférence hybride "Energy and the Economy: Reshuffling the Energy Deck", organisée par la Banque fédérale de réserve de Kansas City. La présidente par intérim de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Kathleen O'Neill Paese, s'exprimera sur l'économie américaine et la politique monétaire et participera à une conversation modérée avant un événement co-sponsorisé par l'Association for Corporate Growth Kentucky, Financial Executives International Louisville et CFA Society Louisville, jeudi.

La Federal Reserve Bank of New York publie le troisième trimestre du Household Debt and Credit Report, un ENQUÊTE actualisé des tendances en matière d'emprunt et d'endettement des ménages, y compris des données sur les prêts hypothécaires, les prêts étudiants, les cartes de crédit et les prêts automobiles.

Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, s'exprimera mardi à Washington lors de la réunion annuelle de la Securities Industry and Financial Markets Association, poursuivant ainsi une récente série d'apparitions publiques alors que le régulateur de Wall Street est confronté à l'opposition de l'industrie concernant les règles à venir sur les informations climatiques.

Warner Bros Discovery devrait publier ses résultats du troisième trimestre mercredi. Les investisseurs se concentreront probablement sur les performances de son activité de diffusion en continu et sur les perspectives que la direction pourrait offrir concernant l'impact de la grève à Hollywood.

eBay devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mardi, grâce à la bonne tenue de la demande de produits reconditionnés sur sa plateforme.

Le New York Times devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre lors de la publication de ses résultats mercredi. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les ventes de publicité et la croissance des abonnés numériques de l'entreprise, alors que l'éditeur cherche à atteindre son objectif de 15 millions d'abonnés d'ici la fin de 2027.

Instacart, anciennement connu sous le nom de Maplebear, devrait annoncer mercredi un chiffre d'affaires de 736,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, grâce à l'augmentation des frais de transaction des clients et des frais publicitaires. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances des dépenses de consommation, à la croissance des activités d'épicerie et de publicité, ainsi qu'aux prévisions de l'entreprise.

Coty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, grâce à ses efforts pour augmenter les prix et à la forte demande de parfums et de cosmétiques haut de gamme et abordables. Les investisseurs attendront des commentaires sur le ralentissement de la demande aux États-Unis, l'impact du ralentissement des ventes dans le secteur de la vente au détail de voyages en Asie et les nouvelles restrictions imposées par la Chine aux revendeurs "daigou". Tapestry devrait afficher une croissance stable de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi, la demande pour ses marques Kate Spade et Stuart Weitzman étant sous pression en raison d'un appétit réduit pour les sacs à main de luxe. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande pour les fêtes de fin d'année, la reprise en Chine et les perspectives pour l'exercice 2024.

La marque de vêtements de sport Under Armour devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mercredi, pénalisée par une baisse de la demande de chaussures et de sacs, alors que l'inflation galopante contraint les consommateurs à réduire leurs achats discrétionnaires. Les investisseurs s'intéresseront aux perspectives pour 2024, aux actions en matière de prix et aux tendances actuelles de la demande dans la région Asie-Pacifique.

Roblox devrait annoncer mercredi une croissance de 18 % de ses réservations nettes au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses jeux en ligne.

Charles River Laboratories devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché mercredi. Les investisseurs devraient se concentrer sur les prévisions de bénéfices annuels de l'entreprise et sur tout commentaire relatif au financement de la biotechnologie et aux expéditions de primates non humains qui ont été suspendues.

Statistique Canada devrait publier les données de la balance commerciale du pays pour le mois de septembre mardi. Les données sur les permis de construire pour le mois de septembre sont attendues mercredi. La Banque du Canada publie ses délibérations sur la politique monétaire avant sa décision du 25 octobre sur les taux d'intérêt.

L'agence officielle de statistiques du Brésil, IBGE, devrait publier les données sur les ventes au détail de septembre du pays latino-américain mercredi. Les données sur les prix à la consommation du mois d'octobre sont attendues vendredi. Les prix à la consommation et les prix à la production du Mexique pour le mois d'octobre sont attendus jeudi. Les données sur la production industrielle du pays pour le mois de septembre sont attendues vendredi. La banque centrale du Mexique devrait décider des taux d'intérêt jeudi. Les données commerciales du Chili pour le mois d'octobre sont attendues mardi et les données sur l'inflation pour le mois d'octobre sont attendues mercredi. Les données sur la production industrielle de l'Argentine pour le mois de septembre sont attendues mardi. La banque centrale du Chili devrait décider des taux d'intérêt de référence du pays jeudi.