À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 29 juillet

26 juillet - LUNDI

McDonald's devrait afficher une croissance plus faible de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, les clients réduisant leurs sorties au restaurant dans un contexte d'inflation persistante. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la fréquentation des restaurants, la reprise des ventes internationales et la poursuite de l'innovation dans les menus.

Le fabricant de puces Onsemi devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en raison d'un ralentissement des commandes de puces dû à des stocks excédentaires chez les clients et à un ralentissement de la demande de véhicules électriques.

RESTE DE LA SEMAINE

Mercredi, la Réserve fédérale américaine devrait maintenir ses taux d'intérêt à l'issue d'une réunion de deux jours, mais ouvrir la porte à des baisses de taux d'intérêt dès septembre en reconnaissant que l'inflation s'est rapprochée de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

En ce qui concerne les résultats, quatre des Sept Magnifiques publient leurs résultats au cours de la semaine. Jeudi, Apple devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des ventes d'iPad à la suite de nouveaux lancements et à la vigueur de ses activités de services. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires relatifs à la feuille de route en matière d'intelligence artificielle, après les importantes mises à jour effectuées récemment, et sur les perspectives pour le trimestre en cours, qui verra le lancement de la nouvelle gamme d'iPhones. Mardi, Microsoft devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre en raison de la forte demande pour ses offres de logiciels d'entreprise et d'informatique dématérialisée alimentés par l'IA, tandis que les investisseurs se concentreront sur les commentaires relatifs à la feuille de route de l'IA et à la hausse des coûts associés à la nouvelle technologie. Meta Platforms devrait annoncer, mercredi, une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre grâce à l'augmentation des dépenses publicitaires liées à des événements clés tels que les Jeux olympiques de Paris et les élections présidentielles dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Les investisseurs chercheront à obtenir des commentaires sur la feuille de route en matière d'IA, ainsi que sur les projets d'acquisition d'une participation dans EssilorLuxottica, son partenaire de fabrication de lunettes intelligentes. Amazon.com devrait annoncer jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue en matière d'informatique dématérialisée, en raison de l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle. Les prévisions de l'entreprise, ses orientations sur la croissance d'Amazon Web Services, ainsi que des commentaires sur les dépenses et l'événement Prime Day de 2024.

Le rapport sur l'emploi du département américain du travail et les données sur l'industrie manufacturière domineront le calendrier économique de cette semaine riche en données. Le rapport sur l'emploi, attendu vendredi, montrera probablement que la masse salariale non agricole a augmenté de 175 000 emplois en juillet, soit un ralentissement par rapport aux 206 000 emplois de juin. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,1 %. Sur une base annuelle, le salaire moyen a probablement augmenté de 3,7 % en juillet, après avoir progressé de 3,9 % le mois précédent. Par ailleurs, l'Institute for Supply Management devrait annoncer jeudi que l'indice PMI de l'industrie manufacturière est passé de 48,5 en juin à 48,6 en juillet. Le S&P Global manufacturing PMI est également attendu le même jour. En outre, mardi, le rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) devrait indiquer qu'il y a eu 8 millions d'ouvertures de postes en juin, contre 8,14 millions en mai. Mercredi, le rapport ADP sur l'emploi devrait indiquer que le nombre d'emplois privés a augmenté de 149 000 en juillet, après un gain de 150 000 en mai. Les données sur la confiance des consommateurs pour le mois de juillet, attendues mercredi, sont susceptibles de baisser à 99,6 contre 100,4 en juin.

Les principales sociétés pharmaceutiques publieront également leurs résultats au cours de la semaine. Les investisseurs se concentreront alors sur les performances de son vaccin COVID-19 et de son traitement antiviral Paxlovid, sur les ventes de son médicament contre les maladies cardiaques, sur son vaccin contre le virus respiratoire syncytial, sur toute modification de ses prévisions pour l'ensemble de l'année et sur les progrès de l'intégration de Seagen, qu'il a acquis l'année dernière pour 43 milliards de dollars. Séparément, Moderna devrait publier ses résultats du deuxième trimestre jeudi. L'accent sera mis sur les ventes du vaccin COVID et sur les commentaires de la direction concernant le lancement prochain de son vaccin contre le virus respiratoire syncytial pour la saison 2024-25. Biogen publiera également ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture des marchés jeudi. Les investisseurs seront attentifs aux ventes de son nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer et à toute mise à jour des perspectives annuelles.

Procter & Gamble Co devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mardi, grâce à la bonne tenue de la demande pour ses produits tels que le détergent Tide et les couches Pampers aux États-Unis et en Europe. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions annuelles de l'entreprise, aux commentaires sur les nouvelles augmentations de prix, à l'atténuation des pressions sur les coûts, aux retards d'expédition et aux initiatives liées aux Jeux olympiques.

Mondelez International, la société mère de Cadbury, devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mardi, en raison de la faible demande pour ses produits de confiserie. De son côté, Hershey devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre jeudi, la hausse des prix des chocolats et des bonbons pesant sur la demande. Les investisseurs attendront des commentaires de ces entreprises sur l'impact des prix élevés du cacao, les mesures de tarification et l'impact sur la demande.

Mardi, Starbucks devrait annoncer une baisse de ses ventes à magasins comparables au troisième trimestre, la chaîne de cafés étant confrontée à une faible demande pour ses cafés lattes coûteux sur ses deux plus grands marchés, les États-Unis et la Chine.

Electronic Arts devrait annoncer une baisse de ses réservations pour le premier trimestre mardi, en raison d'une baisse de la demande pour ses jeux vidéo sportifs, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires.

Mercredi, la plateforme de commerce électronique eBay devrait faire état d'une croissance du chiffre d'affaires globalement stable au deuxième trimestre, en raison de la concurrence accrue d'Amazon.com et de Walmart, entre autres.

Kraft Heinz devrait annoncer une baisse de ses ventes au deuxième trimestre mercredi, la hausse des prix de la viande, de la charcuterie et des macaronis au fromage dissuadant les clients à court d'argent de dépenser.

Intercontinental Exchange, le propriétaire du New York Stock Exchange, devrait annoncer une hausse de ses résultats du deuxième trimestre jeudi, grâce à des volumes d'échanges importants et à une forte demande pour ses données technologiques sur les prêts hypothécaires.

Le nouveau portefeuille de l'investisseur Bill Ackman, Pershing Square USA, devrait commencer à être négocié à la Bourse de New York mardi, ce qui augmentera les actifs sous gestion du gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire et donnera aux investisseurs basés aux États-Unis un moyen d'exploiter l'un des portefeuilles les plus performants de l'année dernière.

Mardi, Archer Daniels devrait annoncer ses résultats du deuxième trimestre, alors qu'elle est confrontée à une enquête du ministère de la justice sur ses pratiques comptables, ainsi qu'à la baisse des prix des produits agricoles et des marges de trituration.

Le négociant en céréales Bunge devrait annoncer ses résultats du deuxième trimestre mercredi, alors qu'il est confronté à la baisse des prix des récoltes et des marges de trituration. Les investisseurs attendront des mises à jour sur la fusion de Bunge avec Viterra, qui doit encore être approuvée par les autorités de régulation dans plusieurs pays.

DoorDash devrait annoncer jeudi une augmentation de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la stabilité des commandes de nourriture et d'épicerie sur sa plateforme de livraison en ligne.

La plateforme de jeux vidéo Roblox devrait annoncer une hausse des réservations pour le deuxième trimestre jeudi, car elle bénéficie d'une augmentation des achats dans les jeux au sein de ses mondes virtuels.

Mardi, les analystes s'attendent à ce qu'Arista Networks fasse état d'une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, stimulée par la demande des entreprises spécialisées dans l'informatique dématérialisée.

Jeudi, Atlassian devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour son logiciel de collaboration.

American Tower devrait annoncer mardi une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce aux dépenses soutenues des opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre de son activité de location.

Automatic Data Processing devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses logiciels de gestion des ressources humaines et de paie.

Mardi, Sysco devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la hausse des prix ayant permis à son activité de restauration hors foyer de compenser le ralentissement des dépenses de consommation.

Garmin devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison d'une demande soutenue pour ses produits dans les secteurs du fitness, de l'automobile et de la marine.

Mardi, Zebra Technologies devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison de l'amélioration de la demande pour ses solutions logicielles et matérielles.

Wall Street s'attend à ce que Live Nation fasse état d'une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la bonne tenue des ventes de billets de concert.

Kellanova devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre jeudi, la demande de céréales pour le petit-déjeuner et d'en-cas prêts à consommer diminuant dans un contexte d'inflation persistante.

Church & Dwight devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre vendredi, grâce à la bonne tenue de la demande pour ses produits textiles et ses produits de soins personnels plus chers aux États-Unis et en Europe.

Le fabricant de puces Qorvo devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, aidé par une forte demande pour ses puces en raison d'un rebond du marché des smartphones.

Mardi, Skyworks Solutions devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison de niveaux de stocks élevés chez ses clients et d'un contenu moindre pour la nouvelle génération d'iPhones d'Apple.

CDW devrait annoncer mercredi une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, les clients ayant réduit leurs budgets technologiques dans un contexte économique incertain.

Le produit intérieur brut du Canada pour le mois de mai et les données de l'indice PMI manufacturier de S&P Global doivent être publiés mercredi et jeudi, respectivement.

Canada Goose devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi, grâce à un rebond de la demande en Amérique du Nord et à la bonne tenue des ventes de ses vestes polaires en Chine.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil devrait maintenir le taux d'intérêt Selic à 10,5 % mercredi. Vendredi, les données de la production industrielle brésilienne pour juin et l'indice d'inflation IPC-Fipe seront publiés. Par ailleurs, l'agence de statistiques mexicaine INEGI devrait publier le PIB flash du pays pour le deuxième trimestre mercredi. En outre, la banque centrale du Chili devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt mardi. Mercredi, le taux de chômage et la production manufacturière seront publiés.