À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 29 avril

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

26 avril - LE LUNDI

Domino's Pizza devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à une demande soutenue pour ses pizzas, aidée par une reprise de la demande de livraison et des avantages liés aux promotions et aux offres. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la stratégie de prix de l'entreprise pour l'année.

Activision Blizzard va entamer un procès de cinq jours devant un jury au tribunal fédéral du Delaware, à la suite d'allégations selon lesquelles ses jeux à succès "World of Warcraft" et "Call of Duty" enfreignent les brevets du monétiseur de brevets Acceleration Bay relatifs à la technologie de communication multijoueurs.

L'opérateur de tours de transmission sans fil SBA Communications devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Il devrait être touché par le ralentissement de l'activité sans fil après la poussée initiale des déploiements 5G. En outre, les opérateurs de télécommunications réduisent leurs dépenses en raison de l'inflation persistante et d'une économie incertaine.

Franklin Resources devrait afficher une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, aidé par les bonnes performances de ses produits d'actions et à revenu fixe.

F5 publiera son deuxième trimestre consécutif de baisse du chiffre d'affaires et la plus faible croissance des bénéfices au cours des cinq derniers trimestres.

LE RESTE DE LA SEMAINE

Jeudi, le chiffre d'affaires d'Apple devrait baisser de 5 %, ce qui constituerait la cinquième baisse du chiffre d'affaires au cours des six derniers trimestres, car la demande pour son produit phare, l'iPhone, ainsi que pour les ordinateurs Mac, reste faible. Les investisseurs attendront des commentaires sur la manière dont l'entreprise prévoit de relancer les ventes et des mises à jour sur le développement de l'IA, qui est à l'origine des gains réalisés par ses homologues du secteur des grandes technologies.

Mardi, le chiffre d'affaires d'Amazon devrait augmenter de 12 %, avec une croissance de 7 % dans son activité clé de commerce électronique. Les résultats devraient montrer une dynamique pour son unité de cloud AWS grâce à de nouvelles fonctionnalités d'IA, même si la croissance des achats en ligne reste modérée.

Le Comité fédéral de l'open market de la Réserve fédérale américaine (FOMC) entame mardi sa réunion de deux jours sur les taux d'intérêt. Le FOMC annoncera sa décision sur les taux d'intérêt, suivie d'une déclaration le jour suivant.

En ce qui concerne le calendrier économique américain, une multitude de données sont attendues au cours de la semaine. Mercredi, le rapport ADP sur l'emploi national devrait montrer que les emplois privés ont augmenté de 175 000 en avril, contre une hausse de 184 000 en mars. Vendredi, le rapport sur l'emploi du département du travail devrait indiquer que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 245 000 en avril, après avoir créé 303 000 emplois le mois précédent. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 3,8 % en avril. Par ailleurs, le salaire horaire moyen a probablement augmenté de 0,3 % en avril, après une hausse similaire le mois précédent. L'indice ISM () Manufacturing PMI de l'Institute for Supply Management, publié mercredi, devrait afficher une valeur de 50,1 en avril, après une valeur de 50,3 le mois précédent. Le S&P Global Manufacturing PMI pour le mois d'avril devrait également être publié le même jour. Par ailleurs, l'indice PMI non manufacturier ISM devrait afficher vendredi une valeur de 52 en avril, après une valeur de 51,4 le mois précédent. En outre, les chiffres de l'indice PMI des services et de l'indice PMI composite de S&P Global pour le mois d'avril devraient être publiés.

Mardi, le Conference Board devrait annoncer que son indice de confiance des consommateurs s'est probablement établi à 104 en avril, après une lecture de 104,7 le mois précédent. En outre, mercredi, le rapport JOLTS du département du travail devrait indiquer que le nombre d'offres d'emploi a probablement diminué de 86 000 pour atteindre 8,670 millions en mars. Le même jour, le département du Commerce devrait annoncer une hausse de 0,3 % des dépenses de construction en mars, après une baisse de 0,3 % le mois précédent. Jeudi, un rapport du Département du Commerce devrait montrer que le commerce international a probablement augmenté pour atteindre un déficit de 69,1 milliards de dollars en mars, contre un déficit de 68,9 milliards de dollars en février. Par ailleurs, les données hebdomadaires du Département du travail sur les demandes d'allocations de chômage devraient indiquer que les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté de 5 000 pour atteindre 212 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 27 avril. Parallèlement, le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide pour la semaine se terminant le 20 avril, sera également surveillé. Par ailleurs, le même jour, les données du Bureau du recensement du Département du commerce devraient montrer que les commandes d'usines ont augmenté de 1,6 % en mars, après un bond de 1,4 % en février.

Pfizer publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs surveilleront de près tout changement dans les prévisions du fabricant pour 2024, en particulier pour le vaccin COVID-19 et le traitement antiviral Paxlovid. L'accent sera également mis sur les performances des médicaments contre le cancer acquis dans le cadre de l'accord avec Seagen, ainsi que sur sa franchise vaccinale.

Les résultats du premier trimestre de Mastercard sont prévus pour mercredi. Il est probable que Mastercard enregistre une hausse de ses bénéfices grâce à la vigueur des dépenses de consommation. Les investisseurs seront également attentifs à toute mise à jour concernant son accord avec les commerçants, qu'elle a signé aux côtés de son homologue Visa.

Moderna devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi, alors qu'elle doit faire face à une forte baisse des ventes de son vaccin COVID-19. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires du fabricant de vaccins concernant les nouveaux contrats pour les vaccins, les mises à jour sur ses autres vaccins en cours de développement et les modifications de ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année.

La chaîne de restaurants McDonald's devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, grâce à une demande soutenue au Canada, en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans le domaine de la promotion. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les ventes et sur le ralentissement en Chine. Ils attendront également des commentaires sur la stratégie de prix et de promotion visant à lutter contre les pressions sur les dépenses résultant d'une inflation toujours élevée.

Advanced Micro Devices publiera ses résultats du premier trimestre et les analystes s'attendent à ce que l'entreprise enregistre une hausse de 2 % de son chiffre d'affaires mardi. Les investisseurs se concentreront sur les indicateurs de la demande du marché des PC et sur les mises à jour concernant les puces d'intelligence artificielle de l'entreprise.

Mardi, Starbucks devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue de café et de boissons fraîches. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande internationale et à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur la fréquentation des magasins et les ventes.

Coca-Cola devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, grâce à une forte demande pour ses produits chers Coke et Sprite, le géant des sodas profitant du fait que les consommateurs consomment de plus en plus d'aliments à l'extérieur. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la croissance des volumes, les nouvelles hausses de prix, les perturbations de l'activité dues au conflit au Moyen-Orient et l'évolution de la demande des consommateurs.

Eli Lilly publiera ses résultats du premier trimestre mardi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur les mises à jour de l'approvisionnement de son médicament populaire contre le diabète, Mounjaro, et de sa thérapie de perte de poids, Zepbound. L'attention se portera également sur le donanemab, médicament candidat de Lilly contre la maladie d'Alzheimer, qui devrait être examiné par un groupe d'experts de la FDA américaine.

Yum! Brands devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, grâce à une demande soutenue pour ses chaînes de restauration rapide, telles que KFC, Taco Bell et Pizza Hut. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les ventes et le moral des consommateurs aux États-Unis.

mardi, 3M devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, par rapport à l'année précédente, grâce à des hausses de prix. Les investisseurs seront attentifs à toute révision de ses prévisions pour l'ensemble de l'année et à la reprise de la demande d'électronique grand public en Chine.

Qualcomm publiera ses résultats du deuxième trimestre et les analystes s'attendent à ce que l'entreprise enregistre une croissance de moins de 1 % de son chiffre d'affaires mercredi. Les investisseurs se concentreront sur les indicateurs de la demande du marché des smartphones dans le contexte de la concurrence d'entreprises telles que Huawei, ainsi que sur les mises à jour de ses puces dotées d'intelligence artificielle.

PayPal devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre mardi, car les dépenses de consommation se maintiennent dans toutes les tranches de revenus. Les investisseurs devraient se concentrer sur les plans des dirigeants visant à élargir les sources de revenus au-delà des volumes de transactions sensibles à l'économie, vers des offres plus stables basées sur les produits.

Mardi, Archer-Daniels-Midland publiera ses résultats du premier trimestre, alors qu'elle fait l'objet d'une enquête gouvernementale sur ses pratiques comptables.

L'Intercontinental Exchange, qui appartient à la Bourse de New York, devrait annoncer jeudi une hausse de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à une activité commerciale soutenue sur les marchés de l'énergie, qui a permis aux volumes quotidiens moyens d'atteindre un record trimestriel. Les analystes et les investisseurs se concentreront probablement sur les perspectives de la direction concernant la réouverture du marché américain des offres publiques initiales après une période de sécheresse de deux ans.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, et le président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, Austan Goolsbee, devraient participer vendredi à une table ronde avant l'événement hybride "Getting Global Monetary Policy on Track" organisé par la Hoover Institution de l'université de Stanford à Standford, en Californie.

Marriot publiera ses résultats du premier trimestre mercredi. La société devrait voir son chiffre d'affaires augmenter grâce à la forte croissance des voyages internationaux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le ralentissement de la demande de voyages intérieurs aux États-Unis et sur la reprise des voyages d'affaires.

Mondelez International, société mère de Cadbury, devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, grâce à une demande soutenue pour ses confiseries, notamment les biscuits Oreo et le chocolat Toblerone. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact de la hausse des prix du cacao, les actions en matière de prix, l'impact sur la demande et les volumes et les mesures de réduction des coûts prises par l'entreprise.

Ebay devrait annoncer une hausse de 0,8 % de son chiffre d'affaires mardi, ce qui pourrait constituer sa pire performance au cours des cinq derniers trimestres.

Regeneron devrait présenter ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés jeudi. L'accent devrait être mis sur les ventes trimestrielles de son médicament contre les maladies oculaires, Eylea, et de son médicament contre les maladies de la peau, Dupixent.

Pinterest devrait publier un chiffre d'affaires plus élevé au premier trimestre mardi, aidé par une forte demande de publicité sur la plateforme de partage d'images. Les investisseurs et les analystes seront à l'affût de commentaires sur les accords publicitaires de la société basée à San Francisco, en Californie, avec Google et Amazon. Plus tôt en avril, les analystes de Bernstein ont déclaré dans une note que si les accords avec Amazon et Google prenaient plus de temps à porter leurs fruits, comme les données semblent le suggérer, et que la croissance du chiffre d'affaires était inférieure à celle des grandes entreprises, le nom de la société pourrait perdre de son éclat.

Albemarle, le plus grand producteur mondial de lithium pour les batteries de véhicules électriques, devrait annoncer une forte baisse de son bénéfice au premier trimestre mercredi, en raison de la chute des prix du métal ultraléger.

Jeudi, Kellanova devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la faible demande pour ses biscuits Cheez-It et Rice Krispies, qui ont souffert de la hausse des prix. Les investisseurs seront attentifs aux volumes, à la demande, aux prix et aux coûts des intrants.

CNH Industrial devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel jeudi, la demande d'équipements agricoles et de construction ayant atteint un plateau par rapport aux sommets de l'année dernière. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives de l'entreprise pour 2024, ses stocks, ses marges bénéficiaires et sa stratégie de prix.

Mercredi, DoorDash devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une augmentation des commandes de produits alimentaires et d'épicerie sur sa plateforme de livraison en ligne. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande, l'impact des coûts de la main-d'œuvre et les prévisions de l'entreprise.

L'entreprise de traitement des paiements Block devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Les analystes s'attendent à ce que son bénéfice ait augmenté, et les investisseurs attendront plus de détails sur son plan de réduction des coûts.

Estee Lauder devrait publier une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, grâce à une reprise de la demande pour son rouge à lèvres MAC et son fond de teint Bobbi Brown aux États-Unis. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la reprise de la demande en Chine, les perturbations de l'activité dues au conflit au Moyen-Orient, le passage à des produits moins chers et les nouvelles actions en matière de prix.

Norwegian Cruise Line, mercredi, devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à l'augmentation du prix des billets et à une demande stable aux États-Unis pour les vacances en croisière. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande, les coûts, l'impact du carburant et toutes les prévisions de la société.

L'opérateur de marché en ligne Etsy devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, grâce à l'augmentation des frais de transaction et à une demande stable de produits artisanaux. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, les promotions, les remises, l'impact de la concurrence croissante des plateformes de commerce électronique à bas prix comme Temu et les prévisions annuelles.

L'opérateur boursier CBOE Global Markets devrait afficher une hausse de son bénéfice au premier trimestre vendredi, grâce à l'augmentation des volumes d'échanges d'actions.

La société d'analyse de données Verisk devrait annoncer une hausse de son bénéfice du premier trimestre mercredi, grâce à la forte demande pour ses produits utilisés par les assureurs de biens et de risques divers pour évaluer les risques de souscription.

Global Payments publiera ses résultats du premier trimestre mercredi, les analystes s'attendant à ce que la résistance des dépenses de consommation aide l'entreprise de technologie de paiement à augmenter son bénéfice trimestriel par rapport à l'année précédente.

Molson Coors devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, mardi, bénéficiant de hausses de prix et d'une demande soutenue pour ses principales marques de bière. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande, à la récupération des marges et à toutes les prévisions de l'entreprise.

L'entreprise énergétique américaine Public Service Enterprise Group devrait afficher une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, mardi, en raison de l'impact des conditions météorologiques dans les zones de service.

Westrock, jeudi, devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison d'une demande insuffisante pour ses produits d'emballage en carton et en papier. Les investisseurs seront attentifs à la demande, aux volumes, aux prix et aux coûts des matières premières.

Jeudi, le producteur américain de terres rares MP Materials devrait enregistrer une perte trimestrielle en raison de la baisse des prix des minéraux essentiels utilisés dans la fabrication d'une gamme de produits électroniques.

Mardi, Sirius XM devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les utilisateurs ayant réduit leurs abonnements dans un contexte économique difficile.

Mercredi, Tesla devrait demander à un juge du Delaware de rejeter une demande d'honoraires de 6 milliards de dollars formulée par les avocats qui ont annulé la rémunération de 56 milliards de dollars d'Elon Musk.

Le même jour, Andrew Witty, directeur général de UnitedHealth, témoignera devant une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis au sujet d'une récente cyberattaque contre l'unité technologique de l'entreprise et de son impact sur les patients et les prestataires.

Regency Centers devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi, aidé par une demande de location stable de ses centres commerciaux rattachés à des épiceries. Les investisseurs attendront des commentaires sur les taux de location, la demande des locataires et les prévisions annuelles.

Kimco Realty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi, aidé par une forte demande de location dans ses centres commerciaux rattachés à des épiceries. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les taux d'occupation pour l'année, ainsi qu'aux augmentations de loyers.

Le distributeur alimentaire Sysco devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre grâce à une demande soutenue pour ses viandes et fruits de mer découpés sur mesure, mardi. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prix, la demande, les coûts et les prévisions de ventes.

Sur le front de l'économie canadienne, Statistique Canada devrait publier mardi les chiffres mensuels du PIB. L'économie a probablement progressé de 0,3 % en février, après avoir augmenté de 0,6 % le mois précédent. Par ailleurs, jeudi, l'excédent commercial du pays s'est probablement réduit à 1,21 milliard de dollars canadiens en mars, après un excédent de 1,39 milliard de dollars canadiens en février. Les données sur les importations et les exportations du pays doivent également être publiées le même jour. Par ailleurs, les données de l'indice PMI manufacturier de S&P Global devraient être publiées mercredi.

Restaurant Brands International devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, grâce à une forte demande dans ses chaînes Burger King et Tim Hortons. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs en Chine et sur les marchés internationaux.

Jeudi, Air Canada publiera ses résultats du premier trimestre et devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et une réduction de sa perte par rapport à l'année précédente. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la reprise des voyages d'affaires et des voyages internationaux.

Le lendemain, la société canadienne de pipelines TC Energy publiera ses résultats trimestriels. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les projets de la société de se séparer de son activité d'oléoduc cette année et de vendre des actifs d'une valeur de 3 milliards de dollars canadiens pour rembourser la dette.

En Amérique latine, l'indice d'inflation IGP-M du Brésil a probablement augmenté de 0,05 % en avril, après une baisse de 0,47 % le mois précédent. Les chiffres de l'indice PMI des services et de l'indice PMI composite du Brésil pour le mois d'avril sont attendus jeudi. Par ailleurs, le pays publiera probablement les chiffres des comptes courants pour le mois de mars le même jour. Les chiffres de l'investissement direct étranger sont également attendus pour le même mois. Le même jour, les chiffres de la production industrielle pour le mois de mars seront également surveillés. Les chiffres provisoires du PIB du Mexique pour le premier trimestre sont attendus mardi. Par ailleurs, l'indice PMI manufacturier de S&P Global pour le mois d'avril est attendu jeudi.