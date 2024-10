À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 28 octobre

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

25 octobre - LUNDI

Ford devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au troisième trimestre, grâce aux ventes de ses véhicules commerciaux.

VF Corp, la société mère de Vans, devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en raison d'une demande en dents de scie pour ses vêtements et ses chaussures. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, l'impact des défis dans le commerce de gros et les prévisions annuelles.

CenterPoint Energy devrait annoncer une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, en raison des coûts de récupération et de restauration liés à la tempête.

L'opérateur de tours de transmission sans fil SBA Communications devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison d'une faible demande de location de nouveaux sites.

La société de courtage d'assurance Brown & Brown devrait afficher un bénéfice plus élevé au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des commissions et des frais, ainsi qu'aux bons rendements de ses investissements.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, participera à une discussion au coin du feu lors de la conférence The Logic Summit à Toronto. (1230/1730)

RESTE DE LA SEMAINE

Les résultats des grandes entreprises technologiques pourraient occuper le devant de la scène au cours d'une semaine bien remplie, les poids lourds du Nasdaq publiant leurs résultats. Alphabet publiera les résultats de son troisième trimestre mardi. Les investisseurs s'intéresseront à la croissance de son activité de recherche publicitaire, à l'IA dans le nuage, ainsi qu'aux commentaires du nouveau directeur financier de l'entreprise sur les économies potentielles et les dépenses d'investissement. Par ailleurs, Meta Platforms, qui appartient à Facebook, devrait annoncer une hausse de 18 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi. Les investisseurs attendent des commentaires sur la manière dont l'entreprise prévoit de poursuivre la mise en œuvre des technologies d'IA dans la publicité et de stimuler la croissance du retour sur investissement pour les annonceurs.

Mercredi, Microsoft devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, car son activité de cloud Azure bénéficie d'une forte demande de la part des entreprises qui doublent leurs efforts en matière de technologies d'IA. Les investisseurs seront attentifs aux attentes de l'entreprise en matière de croissance du chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée, aux pressions sur les marges liées aux dépenses d'investissement importantes et aux progrès réalisés en matière de monétisation de l'IA. Séparément, les analystes s'attendent à ce qu'Apple fasse état d'une croissance de 5,5 % de son chiffre d'affaires trimestriel pour son quatrième trimestre fiscal lors de la publication de ses résultats jeudi. Wall Street attend des indications sur la manière dont l'entreprise perçoit la demande pour sa série iPhone 16 équipée d'IA et ses futurs produits d'IA. De son côté, Amazon.com devrait annoncer jeudi un bond de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte croissance de son segment des services dématérialisés (cloud), en raison d'une forte demande liée à l'IA. Les investisseurs seront attentifs aux signes de solidité du secteur de la vente au détail de l'entreprise, ainsi qu'à ses commentaires sur les dépenses d'investissement pour l'année et les bénéfices de son service Prime Video financé par la publicité.

Sur le front de l'économie américaine, mercredi, l'estimation anticipée du produit intérieur brut du Bureau of Economic ANALYSE du département du Commerce (PIB) devrait montrer que l'économie a progressé à un taux annualisé de 3,0 % au troisième trimestre. Jeudi, le même département devrait annoncer que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a probablement augmenté de 0,2 % en septembre, contre une hausse de 0,1 % en août. Sur une base annuelle, l'indice des prix PCE a probablement augmenté de 2,1 % en septembre, après une hausse de 2,2 % le mois précédent. Par ailleurs, l'indice de base des prix PCE devrait avoir augmenté de 0,3 % en septembre, après une hausse de 0,1 % en août. Sur une base annuelle, l'indice de base des prix PCE a probablement augmenté de 2,6 %. En outre, le revenu personnel a probablement augmenté de 0,3 % le mois dernier, après une hausse de 0,2 % en août. Une série de chiffres sur l'emploi provenant du département du travail sera également à l'ordre du jour. Vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi du département devrait montrer que l'économie a créé 123 000 emplois en octobre, après une croissance de 254 000 emplois en septembre. Par ailleurs, le taux de chômage dans le pays devrait rester inchangé à 4,1 % en octobre. Pour le même mois, la masse salariale du secteur privé a probablement augmenté de 92 000 emplois, après avoir augmenté de 223 000 emplois en septembre. Mardi, le rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) devrait faire état de 7,990 millions d'offres d'emploi en septembre, contre 8,040 millions en août. Jeudi, un rapport montrera que les demandes hebdomadaires de chômage initial pour la semaine se terminant le 26 octobre ont probablement augmenté à 233 000. En outre, mercredi, le rapport national ADP sur l'emploi devrait montrer que l'emploi privé a probablement augmenté de 115 000 postes en octobre, après avoir progressé de 143 000 postes le mois précédent. Mardi, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board devrait atteindre 99,3 en octobre, contre 98,7 en septembre. En outre, l'Institute for Supply Management (ISM) devrait indiquer vendredi que l'indice PMI manufacturier du pays a probablement augmenté à 47,6 en octobre, contre 47,2 le mois précédent.

Les investisseurs se concentreront sur l'impact de la volatilité des prix des matières premières, les perspectives de production et les mises à jour de son conflit avec Exxon concernant les actifs de Hess en Guyane. En outre, le producteur de pétrole Hess prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre mercredi. Les analystes prévoient un bénéfice net par action de 2,42 dollars, contre 1,64 dollar pour la même période de l'année précédente.

Les investisseurs s'intéresseront également à Exxon Mobil, qui publiera ses résultats du troisième trimestre vendredi. ConocoPhillips devrait quant à elle publier ses résultats du troisième trimestre jeudi avant la cloche. Les investisseurs seront attentifs à l'impact et aux commentaires sur la volatilité des prix des matières premières, l'impact des prochaines élections, les prix du gaz et les fusions et acquisitions.

Intel publiera les résultats de son troisième trimestre fiscal jeudi. Les investisseurs se concentreront sur son activité de fonderie déficitaire et sur les plans du directeur général Pat Gelsinger pour redresser le fabricant de puces en difficulté. Par ailleurs, AMD publiera les résultats de son troisième trimestre fiscal mardi. Les investisseurs se concentreront sur les indications de la demande du marché final pour l'industrie des PC et sur la traction des puces de centre de données AI d'AMD.

Caterpillar devrait enregistrer une baisse de son bénéfice au troisième trimestre lors de la publication de ses résultats mercredi. Les investisseurs chercheront à obtenir des commentaires sur l'environnement de la demande.

Starbucks annoncera ses résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché mercredi. Après la suspension des perspectives et la publication des résultats préliminaires, les investisseurs se concentreront sur les commentaires du nouveau directeur général, Brian Niccol, concernant la stratégie à long terme visant à résoudre les problèmes de la chaîne de cafés.

McDonald's devrait annoncer une hausse modeste de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre mardi, alors que la chaîne de hamburgers est confrontée à la faiblesse des dépenses de ses clients à faibles revenus aux États-Unis et à la tiédeur des ventes en Chine. Les investisseurs attendront des précisions sur l'impact éventuel sur les ventes de la récente épidémie d'E. coli dans certains États américains et sur la manière dont la direction prévoit de gérer l'incident. Les prévisions de la demande pour les fêtes de fin d'année et les nouvelles mesures promotionnelles seront également au centre de l'attention. Par ailleurs, Chipotle devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre après la clôture du marché mardi, grâce à la demande soutenue de ses bols de riz et de ses burritos de la part de ses clients aisés. Les investisseurs seront attentifs à tout changement de stratégie avec l'installation du nouveau directeur général Scott Boatwright, aux commentaires sur les prix, à l'innovation dans les menus et aux prévisions de la demande pour les fêtes. Par ailleurs, Kraft Heinz devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, le fabricant de produits alimentaires emballés étant confronté à une demande tiède pour ses snacks et ses kits de repas. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires relatifs à une cession potentielle de son activité Oscar Mayer, qui a attiré des soumissionnaires, et sur les stratégies visant à favoriser une reprise de la demande aux États-Unis.

Le fabricant de médicaments contre l'obésité et le diabète Eli Lilly publiera ses résultats du troisième trimestre mercredi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentrent sur les performances de ses médicaments largement utilisés, Mounjaro et Zepbound, ainsi que sur les mises à jour concernant l'expansion de leur capacité de production. L'accent sera également mis sur tout changement dans les prévisions et les mises à jour concernant son futur pipeline de médicaments contre l'obésité. Par ailleurs, Regeneron devrait présenter ses résultats du troisième trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les performances du médicament contre l'eczéma et du médicament pour les yeux Eylea, qui est confronté à la concurrence des biosimilaires.

Le fabricant de médicaments Pfizer devrait présenter ses résultats du troisième trimestre mardi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs suivront de près les performances de ses médicaments anticancéreux acquis dans le cadre de l'accord Seagen de 43 milliards de dollars et tout changement dans ses perspectives pour les produits COVID. L'accent sera également mis sur les commentaires relatifs à l'engagement avec le fonds spéculatif activiste Starboard. Par ailleurs, Biogen publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs s'intéresseront aux progrès réalisés dans le cadre des efforts de réduction des coûts de l'entreprise et aux performances de ses nouveaux traitements, notamment le Leqembi, un médicament contre la maladie d'Alzheimer.

Cigna devrait présenter ses résultats du troisième trimestre jeudi, avant l'ouverture des marchés. L'accent sera mis sur les changements apportés aux prévisions de bénéfices annuels de l'assureur santé et sur les commentaires concernant la demande de services médicaux qui ont pesé sur ses coûts. Par ailleurs, l'assureur Arch Capital devrait publier ses résultats du troisième trimestre mercredi. Les analystes s'attendent à une baisse des bénéfices, la hausse des coûts compensant une augmentation massive des primes et des rendements sur investissement.

L'entreprise de traitement des paiements Mastercard devrait publier ses résultats du troisième trimestre jeudi. Les analystes s'attendent à une hausse des bénéfices et du chiffre d'affaires, mais les investisseurs scruteront le rapport à la recherche de tout signe de ralentissement des dépenses, en particulier après les résultats d'American Express. De son côté, Visa devrait annoncer mardi un bénéfice plus élevé pour le quatrième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation. Les investisseurs surveilleront de près les commentaires sur les clients bas de gamme et les tendances de dépenses dans la région APAC. Les analystes et les investisseurs se concentreront sur les perspectives de dépenses pour les fêtes de fin d'année et sur les efforts de la direction pour réduire les coûts et améliorer les marges.

Uber devrait annoncer une hausse de 18 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et un bénéfice de base ajusté de 1,64 milliard de dollars jeudi. Les investisseurs attendent des commentaires sur la manière dont la société prévoit d'investir pour stimuler la croissance et diversifier davantage ses activités.

Le géant du tabac Altria publiera jeudi ses résultats du troisième trimestre. Le fabricant de Marlboro a cherché à gagner des parts de marché dans les alternatives au tabac telles que les vapes et les sachets de nicotine, mais a été confronté à des défis liés au commerce illicite.

Coinbase devrait afficher un bénéfice au troisième trimestre mercredi, contre une perte l'année précédente. L'assouplissement des obstacles réglementaires a facilité les échanges dans le secteur des crypto-monnaies, ce qui s'est traduit par une augmentation des frais de transaction de la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde. Séparément, mercredi, Robinhood devrait enregistrer un bénéfice au troisième trimestre, contre une perte il y a un an, grâce à l'augmentation des revenus basés sur les transactions.

Le négociant mondial en céréales Bunge Global publiera ses résultats du troisième trimestre mercredi, dans un contexte de faibles prix des récoltes et d'augmentation des stocks disponibles pour la société à des fins de traitement et de commerce. Les investisseurs seront attentifs à toute mise à jour concernant l'acquisition en cours de la société de manutention de céréales Viterra, une transaction que Bunge visait à conclure d'ici la mi-2024 et qui a fait l'objet d'un examen concurrence au Canada et en Europe.

JetBlue devrait annoncer une perte moins importante au troisième trimestre lors de la publication de ses résultats mardi. Les investisseurs chercheront à obtenir des commentaires sur l'environnement tarifaire et toute mise à jour de son programme de réduction des coûts.

La plateforme de jeux vidéo Roblox devrait annoncer une forte hausse de ses réservations au troisième trimestre jeudi, ses mondes virtuels bénéficiant de dépenses élevées dans les jeux. Les investisseurs attendront des commentaires supplémentaires sur le rapport du vendeur à découvert Hindenburg.

L'entreprise de services publics Dominion Energy devrait annoncer vendredi une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre, grâce à une augmentation de la demande d'électricité. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur les accords potentiels avec les opérateurs de centres de données et de mises à jour sur l'accord de réacteur nucléaire récemment annoncé avec le géant de la technologie Amazon. Par ailleurs, le producteur de gaz naturel EQT Corp devrait annoncer une baisse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, en raison d'une forte baisse des prix du gaz naturel. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la direction concernant les réductions de production et les prix des matières premières. Par ailleurs, mercredi, NiSource devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre, la hausse des coûts pesant sur la compagnie d'électricité et de gaz. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les accords avec les grands clients industriels, y compris les opérateurs de centres de données.

Estee Lauder devrait annoncer une baisse de ses ventes au premier trimestre jeudi, principalement en raison de la faiblesse de la demande des consommateurs en Chine et dans les circuits de vente au détail de produits de voyage en Asie. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande des consommateurs aux États-Unis, le lancement de nouveaux produits, les augmentations de prix et le plan de redressement des bénéfices en cours.

Comcast devrait annoncer jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce aux bonnes performances de ses studios. De son côté, Charter Communications devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre vendredi, grâce à de bonnes ventes de publicité.

Royal Caribbean devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mardi, grâce à une forte demande de croisières de la part des clients et à des dépenses à bord pour le spa et les restaurants. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les prix du carburant, la demande des clients pour les fêtes de fin d'année et l'impact de l'ouragan Milton.

Lazard devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, grâce à la reprise des activités de banque d'investissement, reflétant ainsi la tendance observée chez ses principaux concurrents de Wall Street.

KLA Corp devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, grâce à la demande croissante d'équipements de fabrication de puces électroniques alimentés par l'essor de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, Equinix devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, l'IA stimulant la demande pour ses services de centres de données.

DoorDash devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, grâce à ses efforts d'expansion au-delà de son activité de livraison de restaurants aux États-Unis et dans des catégories telles que l'épicerie et l'alcool. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les coûts de livraison, aux nouveaux partenariats et à la révision des prévisions.

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus Energy devrait afficher une baisse de son bénéfice au troisième trimestre en raison d'une diminution de la production due à des activités de maintenance planifiées. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les perspectives générales du pétrole et du gaz, sur la production en amont et sur les marges de raffinage.

Au Canada, Statistique Canada devrait publier les chiffres du PIB du pays jeudi. La croissance économique est probablement restée stable en août, après avoir augmenté de 0,2 % en juillet. En outre, les données de l'indice PMI manufacturier de S&P Global pour le mois d'octobre devraient être publiées vendredi.

En Amérique latine, l'agence nationale de statistiques mexicaine INEGI publiera une estimation préliminaire du PIB du troisième trimestre du pays mercredi. Les chiffres de la production industrielle du Brésil pour le mois de septembre seront publiés vendredi. Le même jour, S&P Global publiera les chiffres de l'indice PMI manufacturier d'octobre pour le Brésil et le Mexique.