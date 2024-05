À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 20 mai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

17 mai -

LUNDI

Une pléthore d'orateurs de la Réserve fédérale est prévue pour cette journée. Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic , devrait prononcer un discours de bienvenue avant la 2024 Financial Markets Conference organisée par la Banque fédérale de réserve d'Atlanta (0845 /1245), puis le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr , devrait s'exprimer sur le thème de la supervision et de la réglementation bancaires lors de la même conférence (0900/1300). Lors de ce même événement, Bostic devrait également servir de modérateur à la session du dîner plus tard dans la journée (1900/2300). Par ailleurs, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , devrait prononcer un discours de bienvenue avant la troisième conférence sur les rôles internationaux du dollar américain organisée par la Réserve fédérale (0900/1300). Par ailleurs, le vice-président de la Fed , Philip Jefferson , devrait s'exprimer sur "L'économie américaine et la dynamique des prix de l'immobilier" devant la Mortgage Bankers Association (MBA) Secondary and Capital Markets Conference (1030/1430).

Lors de la journée des investisseurs de JPMorgan Chase, les actionnaires se concentreront probablement sur la stratégie de croissance de la banque et sur les plans de succession. Le directeur général Jamie Dimon et le président Daniel Pinto font partie des principaux dirigeants qui doivent faire une présentation. Dimon a dirigé le plus grand banque américain pendant plus de 18 ans, et ses prochaines étapes ont fait l'objet de spéculations pendant des années.

Le directeur général de Microsoft , Satya Nadella, devrait dévoiler de nouveaux produits et des fonctionnalités d'IA lors de l'événement annuel des développeurs de la société technologique à Seattle.

Zoom Video devrait enregistrer une augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la demande continue pour la vaste gamme de produits de la plateforme de vidéoconférence.

L'entreprise de cybersécurité Palo Alto Networks devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à la demande croissante de solutions de cybersécurité, les cyberattaques et les activités de piratage posant un risque plus important pour les entreprises clientes. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur les nouveaux contrats, les tendances en matière de pare-feu et de sécurité en nuage, ainsi que sur la manière dont les clients établissent leurs priorités budgétaires dans le contexte d'une inflation galopante et de l'incertitude économique. L'entreprise discutera des résultats trimestriels et des perspectives lors de la conférence téléphonique prévue vers 16h30 ET.

En Amérique latine, l'agence nationale des statistiques du Mexiquedevrait publier son rapport sur les ventes au détail pour le mois de mars. Par ailleurs, la banque centrale du Chilidevrait publier les chiffres du PIB du premier trimestre.

RESTE DE LA SEMAINE

Nvidia devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel multiplié par plus de trois lors de la publication de ses résultats jeudi, que les investisseurs suivront de près pour savoir si le leader des puces d'intelligence artificielle peut maintenir sa croissance.

Une série de responsables politiques de la Réserve fédérale devraient s'exprimer lors de différents événements mardi. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic (moderator), la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester , et la présidente de la Fed de Boston , Susan Collins, doivent participer au panel "Central Banking in the Post-Pandemic Financial System" avant la 2024 Financial Markets Conference organisée par la Banque fédérale de réserve d'Atlanta. M. Bostic devrait également prononcer un discours de bienvenue avant le même événement. Par ailleurs, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller devrait s'exprimer sur les perspectives économiques lors d'un événement organisé par l'Institut Peterson pour l'économie internationale. Mardi également, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, devrait prononcer le discours d'ouverture de la conférence "2024 Investing in Rural America Conference: Building and Maintaining Momentum" organisée par la Banque fédérale de réserve de Richmond. Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams , prononcera le même jour un discours d'ouverture lors de la conférence 2024 sur la gouvernance et la réforme culturelle. Par ailleurs, Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, devrait participer virtuellement à la discussion sur la supervision et la réglementation des banques, mardi, avant la 2024 Director & Executive Regional State Member Bank Conference organisée par la Federal Reserve Bank of Dallas. Jeudi, M. Bostic devrait participer à une séance virtuelle de questions-réponses avec les étudiants du cours de macroéconomie du MBA à la Stanford Graduate School of Business. Le lendemain, M. Waller doit s'exprimer devant la conférence économique de Reykjavik.

Target devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, les acheteurs prudents restant sélectifs dans leurs dépenses de première nécessité, dans un contexte d'inflation élevée et persistante. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'état des consommateurs à revenus moyens et faibles, aux progrès de son nouveau programme d'adhésion Target Circle 360, ainsi qu'aux commentaires sur le fret et la réduction des stocks.

Une multitude de données économiques américaines sont attendues au cours de la semaine. Jeudi, S&P Global devrait publier les indices rapides des directeurs d'achats pour le mois de mai. Le PMI manufacturier flash devrait être de 50, après une lecture similaire le mois précédent, tandis que le PMI des services flash est attendu à 51,3, après une lecture similaire en avril. L'indice PMI composite flash de S&P est également attendu le même jour. Vendredi, la lecture préliminaire de l'indice global du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan est attendue à 67,6 en mai, après une lecture de 67,4 le mois précédent. Le même jour, le Bureau du recensement du département du Commerce devrait annoncer que les commandes de biens durables ont probablement baissé de 0,7 % en avril, après une hausse de 2,6 % le mois précédent. En excluant les transports, les commandes de biens durables ont probablement augmenté de 0,1 % en avril, après une hausse de 0,2 % le mois précédent. La National Association of Realtors des États-Unis devrait publier des données sur les ventes de logements existants mercredi. En avril, les ventes de logements existants ont probablement augmenté à un taux corrigé des variations saisonnières de 4,22 millions d'unités, après avoir enregistré 4,19 millions d'unités le mois précédent. Par ailleurs, jeudi, un rapport du Département du Commerce devrait indiquer que les ventes de logements neufs se sont probablement élevées à 675 000 unités en avril, contre 693 000 unités le mois précédent. Toujours jeudi, les données hebdomadaires du Département du Travail sur les demandes d'allocations chômage devraient montrer que les demandes initiales d'allocations chômage ont baissé de 2000 pour atteindre 220 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine terminée le 18 mai.

Mardi, Macy' s, propriétaire de Bloomingdale's, devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par la faible demande des consommateurs pour les produits de consommation courante. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'accord de rachat, les projets de fermeture de magasins, l'impact de la concurrence croissante sur la demande et les prévisions annuelles.

Mercredi, le fabricant de puces Analog Devices devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, les clients écoulant leurs stocks de puces dans un contexte de ralentissement de la demande.

Lowe 's devrait annoncer une baisse de ses ventes à magasins comparables au premier trimestre mardi, les dépenses d'amélioration de l'habitat restant sous pression en raison de la faiblesse de l'inflation. Les investisseurs attendront des commentaires sur les tendances de la demande, la récupération des marges et toute prévision de l'entreprise pour l'année.

La société mère de TJ Maxx, TJX Companies, devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, aidée par une demande stable dans ses magasins à prix cassés. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, l'impact des coûts et les prévisions annuelles.

PDD Holdings devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires du premier trimestre mercredi, stimulé par la popularité de la plateforme de commerce électronique Temu.

Jeudi, Ralph Lauren devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel, aidé par une forte demande pour ses pulls, ses chemises et ses robes plus chers. Les investisseurs seront attentifs à la demande en Chine et aux tendances d'achat des consommateurs américains sensibles au prix.

L'entreprise de logiciels de conception de puces Synopsys devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mercredi, grâce à la demande croissante de ses logiciels de conception de puces compatibles avec le traitement de l'intelligence artificielle. Les investisseurs seront à la recherche de commentaires sur toute mise à jour concernant l'accord d'achat d'Ansys et l'accord de la société pour vendre son unité d'intégrité des logiciels à un groupe de capital privé dirigé par Clearlake Capital et Francisco Partners dans le cadre d'une transaction de 2,1 milliards de dollars.

Boeing devrait lancer son premier équipage humain dans l'espace mardi - deux astronautes de la Nasa - en utilisant son vaisseau spatial Starliner, longtemps retardé et dont le budget a été dépassé, qui a été développé dans le cadre d'un contrat de plusieurs milliards de dollars avec la Nasa. La mission, un test final avant que le Starliner puisse effectuer six autres missions, est un moment critique pour Boeing, dont l'unité d'avions commerciaux et l'unité spatiale ont subi des crises successives ces dernières années.

Le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, alors qu'il s'apprête à livrer davantage de véhicules grâce à des subventions et des remises.

Mercredi, VF Corp devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la demande de vêtements et de chaussures étant à la peine dans un contexte de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis.

Intuit , société mère de TurboTax, devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, grâce à une bonne saison fiscale et à une demande soutenue des petites entreprises pour les solutions logicielles tout-en-un de la société. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande des petites entreprises, qui sont aux prises avec une inflation galopante et des coûts d'emprunt élevés. Les analystes s'attendent à ce que la société relève ses prévisions pour l'exercice 2024.

Medtronic devrait publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses dispositifs cardiaques et diabétiques.

Mercredi, Snowflake devrait afficher une augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre, stimulée par les besoins croissants des entreprises en matière de gestion et de stockage des données.

Au Canada , Statistique Canada devrait publier mardi les chiffres de l 'inflation des prix à la consommation du pays(CPI). Sur une base annuelle, l'IPC a probablement augmenté de 2,7 % en avril, après une hausse de 2,9 % le mois précédent. En glissement mensuel, l'inflation devrait augmenter de 0,5 % en avril, après une hausse de 0,6 % en mars. Vendredi, les ventes au détail, également publiées par Statistique Canada, devraient diminuer de 0,1% en mars, après avoir enregistré une baisse similaire le mois précédent.

Les investisseurs surveilleront les mises à jour de l'enquête du Département américain de la Justice sur les pratiques de la Banque Toronto-Dominionen matière de lutte contre le blanchiment d'argent lorsqu'elle publiera ses résultats trimestriels jeudi, alors que le banque, le deuxième plus grand du Canada, a mis de côté des fonds pour couvrir les amendes potentielles. Les analystes prévoient une baisse des bénéfices au deuxième trimestre.

En Amérique latine, l'agence nationale des statistiques du Mexique, INEGI, devrait publier les chiffres du produit intérieur brut du pays pour le premier trimestre jeudi, ainsi que les données relatives à l'inflation pour la première moitié du mois de mai. Le même jour, les chiffres de l'activité économique de l'IGAE pour le mois de mai sont également attendus. Vendredi, le Brésil devrait publier les chiffres du déficit de sa balance courante pour le mois de mai. Par ailleurs, la banque centrale du Chilidevrait annoncer le taux d'intérêt de référence mercredi. Mardi, l'agence nationale de statistiques argentinedevrait publier les chiffres de la balance commerciale pour le mois d'avril. La banque centrale du Péroudevrait annoncer son déficit courant pour le premier trimestre jeudi. Le même jour, le Pérou devrait publier des données sur l'inflation pour le mois de mai. Vendredi, l'agence nationale des statistiques du Mexique devrait publier les chiffres du déficit commercial pour le mois d'avril