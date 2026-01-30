À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 2 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

30 janvier -

LE LUNDI

Walt Disney publie ses résultats du premier trimestre fiscal, alors que les investisseurs attendent que le géant du divertissement nomme un successeur au directeur général de Disney, Bob Iger.

Tyson Foods devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Les investisseurs s'intéresseront aux performances des segments du bœuf, du porc et du poulet, ainsi qu'aux commentaires des dirigeants sur les prix du bœuf et les coûts des intrants.

Aux États-Unis, l'indice ISM des directeurs d'achat du secteur manufacturier devrait atteindre 48,5 en janvier, contre 47,9 en décembre, ce qui laisse présager une légère amélioration de l'activité industrielle. S&P Global devrait également publier les résultats définitifs de l'indice PMI manufacturier de janvier.

Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta , Raphael Bostic, participe à une conversation modérée sur la politique monétaire devant le Rotary Club d'Atlanta. (1225 ET/1725 GMT)

Au Canada, S&P Global publiera son indice PMI manufacturier de janvier, offrant un aperçu supplémentaire de la santé du secteur industriel.

En Amérique latine, les données de l'indice PMI manufacturier de janvier de S&P Global pour le Brésil devraient également être publiées, fournissant un indicateur clé de la dynamique manufacturière régionale.

RESTE DE LA SEMAINE

Sur le front de l'économie américaine, le Bureau des statistiques du travail du département du Travail doit publier vendredi le rapport sur l'emploi de janvier, qui est très attendu. On s'attend à ce que le nombre d'emplois non agricoles augmente de 64 000 en janvier, contre 50 000 en décembre, tandis que la croissance des emplois privés devrait s'accélérer pour atteindre 78 000, contre 37 000 précédemment. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,4 %. Les gains horaires moyens devraient diminuer pour atteindre une hausse de 3,6 % en glissement annuel en janvier, après une augmentation de 3,8 % en décembre. Les chiffres de l'enquête sur les offres d'emploi et les mouvements de main-d'œuvre ( JOLTS ) pour le mois de décembre seront publiés mardi. Mercredi, le rapport national sur l'emploi ADP devrait montrer que l'emploi dans le secteur privé a augmenté de 40 000 postes en janvier, après avoir augmenté de 41 000 en décembre. Le même jour seront également publiés les résultats définitifs de l'indice PMI composite et de l'indice PMI des services du S&P Global, ainsi que l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Jeudi, le département du travail publiera les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 31 janvier et les demandes continues pour la semaine se terminant le 24 janvier. Enfin, l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de février devrait passer de 56,4 en janvier à 55.

Deux membres des "Sept Magnifiques", Alphabet et Amazon, devraient publier leurs résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché mercredi et jeudi, respectivement.

Pfizer publira ses résultats du quatrième trimestre mardi, avant la cloche, où les investisseurs se concentreront sur ses prévisions de performance pour 2026, les commentaires sur ses revenus COVID et l'impact de son accord sur la tarification des médicaments avec l'administration Trump. Le même jour, Merck publiera ses résultats du quatrième trimestre. Eli Lilly publira ses résultats du quatrième trimestre mercredi avant la cloche. Les investisseurs surveilleront les mises à jour sur son pipeline de perte de poids, y compris l'orforglipron, ses perspectives pour 2026 et les progrès de son portefeuille de médicaments contre la maladie d'Alzheimer, ainsi que tout commentaire sur la tarification des médicaments et son accord avec l'administration Trump. Bristol Myers Squibb devrait publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les performances de sa principale immunothérapie anticancéreuse, Opdivo, et de l'anticoagulant Eliquis. AbbVie devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mercredi. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq, ainsi que sur l'impact de l'érosion des ventes d'Humira.

Mondelez International devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mardi, grâce à la demande soutenue des consommateurs pour ses chocolats et ses biscuits à prix élevé. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les coûts des matières premières et les tendances des dépenses de consommation.

Mardi, PepsiCo devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la demande de boissons et de snacks sur les marchés internationaux, ainsi que de produits plus récents aux États-Unis. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'amélioration de l'activité des snacks aux États-Unis ainsi que sur les tendances des dépenses de consommation pour l'année.

Mardi, Yum Brands devrait annoncer une hausse des ventes trimestrielles comparables grâce à la demande de Taco Bell aux États-Unis et de KFC sur les marchés internationaux. Les investisseurs attendront une mise à jour des projets de l'entreprise concernant Pizza Hut.

Chipotle Mexican Grill devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mardi, grâce à une forte demande pour ses burrito bowls et ses wraps. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, l'impact des tarifs douaniens et les prévisions annuelles.

Plusieurs autres grandes entreprises devraient publier leurs résultats tout au long de la semaine, offrant ainsi un nouvel aperçu des performances des entreprises dans de nombreux secteurs. Mardi, les résultats de Marathon Petroleum, Archer Daniels-Midland et PayPal sont attendus. Le calendrier des résultats se poursuit mercredi avec les rapports de Qualcomm et de Boston Scientific, avant de passer à la vitesse supérieure jeudi, lorsque Thomson Reuters, ConocoPhillips, Hershey et News Corp devraient publier leurs résultats trimestriels.

L'assureur santé Cigna devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés jeudi. Les investisseurs devraient s'intéresser aux prévisions de l'entreprise pour 2026 ainsi qu'aux commentaires sur les coûts médicaux, tandis que Centene devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés vendredi. Les investisseurs devraient s'intéresser aux prévisions de l'entreprise pour 2026 ainsi qu'aux commentaires sur l'évolution des coûts médicaux.

Ralph Lauren devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, grâce à la forte demande de ses pantalons en jean et de ses chemises Polo pendant les fêtes de fin d'année. Les investisseurs attendront des commentaires sur les mesures de tarification du fabricant de vêtements, les efforts d'atténuation des tarifs douaniers et la vigueur des dépenses de consommation jusqu'en 2026.

Philip Morris International devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel vendredi avant l'ouverture du marché. Les investisseurs seront attentifs aux performances de ses produits sans fumée, notamment IQOS et Zyn, ainsi qu'aux volumes de cigarettes et aux commentaires de la direction sur ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

Jeudi, Coty, la société mère de CoverGirl, devrait afficher une légère baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, alors que la société, dirigée par un nouveau directeur général, lutte contre les pressions inflationnistes et les incertitudes liées aux tarifs douaniens de Trump qui pèsent sur les dépenses de consommation. Les investisseurs surveilleront également les mises à jour sur les fusions et acquisitions, l'examen stratégique en cours pour l'unité de beauté grand public, la concurrence sur le marché et les prévisions.

Mardi, Thomas Barkin, président de la Federal Reserve Bank of Richmond, s'exprimera devant le SC First Steps "Early Advantage: Foundations for South Carolina's Economic Vitality". Mercredi, Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, s'exprime sur la politique monétaire et les perspectives économiques devant l'Economic Club of Miami, tandis que jeudi, Raphael Bostic, président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, participe à une conversation animée et à des questions-réponses sur la politique monétaire et la navigation dans l'environnement économique après l'obtention du diplôme, lors d'un événement organisé par l'école de commerce de l'université Clark d'Atlanta. Vendredi, le vice-président de la Réserve fédérale Philip Jefferson s'exprime sur les perspectives économiques et la dynamique de l'inflation du côté de l'offre devant la Brookings Institution.

Mercredi, Uber devrait afficher une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la forte demande de services de transport et de livraison pendant les fêtes de fin d'année. Les investisseurs sont impatients d'en savoir plus sur les projets d'expansion des services de robotaxi et sur le financement de ces flottes.

Jeudi, Tapestry devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la forte demande de sacs Tabby de sa marque Coach. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires des dirigeants sur l'amélioration de la marque Kate Spade, ainsi que sur les tendances des dépenses de consommation.

Snap devrait annoncer une croissance de 9,3 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mercredi. Les investisseurs attendront des commentaires sur les avantages potentiels du partenariat entre Snapchat-parent et Perplexity AI, ainsi que sur l'impact possible de la loi australienne sur l'âge minimum d'accès aux médias sociaux.

Le New York Times devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mercredi, grâce à sa stratégie d'offres groupées.

Reddit devrait annoncer une croissance de 55,6 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre jeudi, car davantage d'annonceurs se sont tournés vers la plateforme de médias sociaux pendant les fêtes de fin d'année. Les investisseurs attendront des commentaires sur la croissance du nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens de l'entreprise aux États-Unis et sur l'évolution de ses accords de licence de données avec Google et OpenAI d'Alphabet.

Mercredi, Elf Beauty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison de la forte demande pour ses rouges à lèvres et ses cosmétiques, même si les consommateurs restent soucieux de leur budget. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la stratégie de prix, les prévisions et le sentiment des consommateurs.

Le fabricant de vêtements de sport Under Armour devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre vendredi, car les dépenses de consommation difficiles et les coûts liés aux tarifs douaniens pèsent sur ses performances. Les investisseurs attendront les commentaires des dirigeants sur les efforts de redressement de l'entreprise et d'atténuation des tarifs douaniers, ainsi que sur les signes de reprise de la demande.

Mardi, le fabricant de canettes en aluminium Ball Corp devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par une demande stable. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'impact des tarifs douaniens sur l'acier, aux prévisions de la demande et aux efforts de contrôle des coûts.

Mercredi, Fox devrait annoncer une hausse des revenus de son réseau câblé au cours du deuxième trimestre fiscal, grâce à la demande de contenu sportif et d'information.

Au Canada, Statistique Canada devrait publier vendredi les données sur l'emploi pour le mois de janvier. Le même jour, l'indice Ivey des directeurs d'achat (PMI) sera également publié, offrant un aperçu supplémentaire des conditions commerciales.

Mercredi, le gouverneur de la Banque du Canada , Tiff Macklem, prononcera un discours à l'Empire Club of Canada à Toronto (Ontario).

LaBourse de New York verra l'entrée en bourse de quelques sociétés - Liftoff Mobile, société de marketing d'applications mobiles soutenue par Blackstone, devrait entrer en bourse vendredi, tandis que Bob's Discount Furniture, soutenue par Bain Capital, et Eikon Therapeutics, dirigée par Roger Perlmutter, vétéran de Merck, devraient toutes deux être cotées en bourse jeudi.

En Amérique latine, la banque centrale du Mexiquedevrait annoncer sa décision sur le taux d'intérêt de référence jeudi, les taux étant largement attendus comme restant inchangés à 7 %. Plus tôt dans la semaine, S&P Global devrait publier les données de l'indice PMI manufacturier de janvier pour le Mexique mardi. Au Brésil, l'agence gouvernementale de statistiques IBGE publiera les chiffres de la production industrielle de décembre mardi, suivis de la publication des PMI des services et des PMI composites de janvier de S&P Global mercredi. En Argentine, l'agence nationale de statistiques INDEC devrait publier les données de la production industrielle vendredi.