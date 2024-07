À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 15 juillet

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication envoyée par courrier électronique et au format PDF, qui présente les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

12 juillet - LUNDI

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, participera à une conversation organisée par l'Economic Club de Washington. (1230/1630) Par ailleurs, la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, devrait participer à la session "The Bull, the Bear, and the Banker" avant le Fortune Brainstorm Tech 2024. (1635/2035)

Selon Adobe Analytics, les ventes de l'Amazon Prime Day devraient atteindre le chiffre record de 14 milliards de dollars cette année, car les acheteurs de la rentrée scolaire sont à la recherche de bonnes affaires. L'événement de vente de deux jours a lieu quatre jours plus tard que l'année dernière, mais a suscité la concurrence de détaillants tels que Walmart, Target et Shein, qui affichent des promotions plus tôt cette année.

Goldman Sachs devrait présenter ses résultats du deuxième trimestre. Les analystes s'attendent à une augmentation massive des bénéfices, grâce à un rebond des transactions et des échanges.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, publiera ses résultats du deuxième trimestre après avoir récemment annoncé son intention de développer ses activités sur le marché privé, à la recherche de nouveaux domaines de croissance.

La Food and Drug Administration américaine devrait faire connaître sa décision concernant le médicament de secours nasal d'Orexo AB pour les surdoses d'opioïdes.

Sur le front économique canadien, Statistique Canada devrait publier les chiffres du commerce de gros et des ventes manufacturières pour le mois de mai.

En Amérique latine, les données sur l'activité économique du Brésil pour le mois de mai devraient être publiées. L'indice d'activité économique IBC-Br corrigé des variations saisonnières avait légèrement augmenté de 0,01 % en avril.

RESTE DE LA SEMAINE

En ce qui concerne l'économie américaine, le Département du Commerce doit publier les chiffres des ventes au détail mardi. Les ventes au détail devraient être stables en juin, contre une hausse de 0,1 % le mois précédent. Les ventes au détail hors automobiles devraient augmenter de 0,1 % en juin, après avoir baissé de 0,1 % en mai. Le même jour, le Bureau des statistiques du travail du département du travail devrait publier les données sur les prix à l'importation et à l'exportation. Jeudi, le Département du travail devrait publier les chiffres des demandes d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 13 juillet. En outre, mercredi, le Bureau du recensement du Département du commerce devrait déclarer que les mises en chantier ont probablement augmenté pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,305 million d'unités en juin, contre 1,277 million d'unités en mai. Dans le même temps, les permis de construire ont probablement baissé à un taux de 1,385 unités en juin, contre 1,399 unités en mai. Le même jour, un rapport de la Fed devrait montrer que la production industrielle a augmenté de 0,3 % en juin, contre une hausse de 0,9 % le mois précédent. L'utilisation de la capacité du secteur industriel a probablement augmenté à 78,6 % le mois dernier. Parallèlement, mardi, des données devraient montrer que l'indice du marché du logement de la National Association of Home Builders/Wells Fargo a probablement augmenté à 44 en juillet, contre 43 en juin. En outre, le même jour, un rapport du Bureau du recensement du Département du commerce devrait montrer que les stocks des entreprises ont augmenté de 0,3 % en mai, après une hausse similaire le mois précédent.

Bank of America devrait annoncer une baisse de ses bénéfices lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre mardi, une baisse des revenus nets d'intérêts compensant les gains de la banque d'investissement.

Mercredi, le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, prononcera un discours informel sur l'économie devant la Greater Prince George's Business Roundtable. Parallèlement, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller s'exprimera sur les perspectives économiques lors d'un événement hybride organisé par la Banque fédérale de réserve de Kansas City le même jour. Jeudi, Lorie Logan, présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, devrait prononcer le discours d'ouverture de la conférence "Exploring Conventional Bank Funding Regimes in an Unconventional World", coparrainée par la Banque fédérale de réserve de Dallas et la Banque fédérale de réserve d'Atlanta. Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait également s'exprimer sur le thème de la responsabilité et de la réforme lors de cette même conférence. En outre, la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, devrait participer à une discussion au coin du feu lors de cet événement. Vendredi, le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, prononcera le discours de clôture de la conférence. Par ailleurs, vendredi, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, devrait participer au panel "Une nouvelle ère pour la politique monétaire" avant la 15e conférence annuelle BCRP-RBWC-IDB: "Le recâblage de l'économie mondiale", organisée par la Banque centrale de réserve du Pérou, le Reinventing Bretton Woods Committee et la Banque interaméricaine de développement. Mardi, Adriana Kugler, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer sur le thème "Challenges Facing Economic Measurement and Creative Solutions" devant le 21e séminaire annuel sur la mesure économique de la National Association for Business Economics Foundation.

Morgan Stanley devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le mardi 16 juillet, et les analystes vérifieront la croissance des frais de banque d'investissement et le rythme de la collecte de nouveaux actifs dans la division "patrimoine"

Johnson and Johnson publiera ses résultats du deuxième trimestre avant les marchés mercredi. Les investisseurs seront attentifs aux performances de l'unité Medtech et à la demande pour les médicaments les plus vendus, comme le Stelara, un médicament contre le psoriasis. Toute mise à jour des perspectives annuelles sera également attendue.

La Réserve fédérale devrait publier le Livre beige mercredi.

Jeudi, Netflix devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la répression du partage de mots de passe et à la demande pour sa version financée par la publicité.

Le géant des cartes de crédit American Express devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une augmentation massive des revenus d'intérêts nets, lors de la publication de ses résultats vendredi.

Halliburton devrait afficher une hausse de son bénéfice par rapport à l'année dernière, vendredi, les investissements dans les nouvelles technologies continuant d'accroître ses marges dans un contexte de baisse de l'activité des plates-formes de forage en Amérique du Nord. Les investisseurs devraient surveiller l'activité en Amérique du Nord et tout commentaire sur les fusions et acquisitions.

Vendredi, le principal fournisseur de services pétroliers SLB devrait annoncer une hausse de ses bénéfices par rapport à l'année dernière, soutenue par des activités plus importantes dans le Golfe du Mexique et au Moyen-Orient. Toutefois, les investisseurs examineront les commentaires sur l'activité de forage en Amérique du Nord et se demanderont si la croissance des marchés internationaux plafonnera au cours du second semestre de 2024.

United Airlines devrait publier un bénéfice trimestriel mercredi. Toutefois, l'accent sera mis sur le pouvoir de fixation des prix du secteur après que Southwest et American Airlines ont signalé une pression sur les rabais.

UnitedHealth Group publiera ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture des marchés mardi. Les investisseurs s'intéresseront aux coûts médicaux de l'assureur santé et aux changements apportés aux perspectives pour 2024. Toute mise à jour concernant la cyberattaque de son unité Change Healthcare sera également suivie de près.

L'opérateur américain de pipelines et de terminaux Kinder Morgan devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre après la clôture des marchés mercredi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les perspectives de la demande de GNL et à l'augmentation potentielle de la demande de gaz naturel pour la production d'électricité associée aux opérations d'intelligence artificielle, au minage de crypto-monnaies et aux centres de données.

Abbott Laboratories devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant la clôture des marchés jeudi. Les investisseurs s'intéresseront à la performance trimestrielle dans le segment des dispositifs médicaux, à toute modification des perspectives pour 2024, ainsi qu'aux plans de déploiement et aux prévisions de croissance pour les dispositifs de surveillance de la glycémie récemment autorisés par la société, Lingo et Libre Rio.

Domino's Pizza devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, car de plus en plus de personnes profitent du programme de fidélité de l'entreprise. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le comportement et les dépenses des consommateurs, en particulier dans la cohorte à faible revenu.

Vendredi, les régulateurs américains devraient tenir une réunion publique sur le rachat de Discover par Capital One, une fusion qui a suscité une vive opposition de la part des législateurs et des groupes de consommateurs.

Le groupe PNC Financial Services devrait présenter ses résultats du deuxième trimestre mardi. Les analystes s'attendent à ce que le bénéfice de la banque diminue en raison de la baisse des revenus d'intérêts.

Charles Schwab devrait afficher une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre mardi, grâce à une augmentation des actifs des clients et à une hausse des frais de gestion des actifs.

Le banque américain Citizens Financial devrait voir son bénéfice baisser au deuxième trimestre en raison d'une baisse des revenus d'intérêts nets lors de la publication de ses résultats mercredi.

Elevance Health publiera ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs s'intéresseront de près aux coûts médicaux de l'assureur et aux commentaires sur les tendances de la demande de services médicaux. Ils s'intéresseront également aux taux de qualité du gouvernement américain pour les assureurs médicaux.

U.S. Bancorp devrait annoncer une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre en raison d'une chute des revenus d'intérêts mercredi. Les analystes et les investisseurs devraient s'intéresser aux coûts des dépôts et aux provisions pour pertes sur prêts du banque.

Le gestionnaire d'actifs et de patrimoine Northern Trust devrait publier ses résultats du deuxième trimestre mercredi. L'entreprise devrait voir son bénéfice augmenter grâce à des revenus de commissions plus élevés.

KeyCorp devrait publier ses résultats du deuxième trimestre jeudi. Le bénéfice de la banque régionale devrait diminuer, car la société paie davantage sur les dépôts plus coûteux.

Jeudi, le bénéfice du deuxième trimestre de la M&T Bank devrait diminuer, car les dépôts plus coûteux érodent les revenus d'intérêts du banque.

La société de location d'uniformes Cintas Corp devrait afficher une hausse de ses ventes au quatrième trimestre jeudi, aidée par une demande soutenue pour ses uniformes à prix élevé. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, l'impact des dépenses énergétiques, les mesures de tarification et les prévisions annuelles.

Intuitive Surgical devrait présenter ses résultats du deuxième trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur la demande pour ses robots chirurgicaux.

Fifth Third Bancorp devrait présenter ses résultats du deuxième trimestre vendredi. La banque devrait enregistrer une hausse de ses bénéfices grâce à la baisse de ses dépenses d'exploitation.

Huntington Bancshares devrait annoncer une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre vendredi, car ses revenus d'intérêts sont affectés par des coûts de dépôt plus élevés et une demande de prêts en dents de scie. Les analystes et les investisseurs devraient se concentrer sur les perspectives de revenus d'intérêts au cours du second semestre de l'année, alors que la trajectoire de la Réserve fédérale américaine en matière de réduction des taux d'intérêt reste incertaine.

Au Canada, les données sur l'inflation de juin devraient être publiées mardi. En outre, la Société canadienne d'hypothèques et de logement devrait publier les chiffres des mises en chantier pour le mois de juin le même jour. Vendredi, Statistique Canada devrait publier les chiffres des ventes au détail pour le mois de mai et les prix à la production pour le mois de juin.

Sur le front économique de l'Amérique latine, mercredi, l'inflation au Brésil, mesurée par l'indice des prix IGP-10, devrait afficher une hausse de 0,82 % en juillet, contre une hausse de 0,83 % en juin. Jeudi, les données sur l'activité économique de l'Argentine pour le mois de mai et les chiffres de la balance commerciale pour le mois de juin sont attendus.