À surveiller dans la journée - vendredi 30 janvier

29 janvier - Les majors pétrolières Chevron et Exxon Mobil devraient publier leurs résultats du quatrième trimestre avant la cloche d'ouverture. Exxon devrait annoncer un bénéfice trimestriel ajusté de 1,68 $ par action, à peu près stable par rapport au trimestre précédent. Chevron devrait annoncer un bénéfice ajusté de 1,45 dollar par action pour le quatrième trimestre, soit une baisse de 30 % par rapport à l'année précédente.

Le géant des cartes de crédit American Express devrait afficher une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre. Les analystes et les investisseurs surveilleront les commentaires des dirigeants sur un projet de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit par l'administration Trump, ainsi que les perspectives des dépenses de consommation en 2026.

Sur le front économique américain, le Bureau of Labor Statistics du département du travail doit publier l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale. L'IPP global devrait augmenter de 0,2 % en décembre, ce qui correspond à la hausse enregistrée en novembre. En glissement annuel, les prix à la production devraient avoir augmenté de 2,7 % en décembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 3 % enregistrée en novembre. En excluant les aliments et l'énergie, l'IPP de base devrait également avoir augmenté de 0,2 % en décembre, après être resté inchangé un mois plus tôt, tandis que la mesure annuelle de base devrait augmenter de 2,9 %, ce qui est légèrement inférieur à la hausse de 3 % observée en novembre. L'indice des directeurs d'achat de Chicago (PMI) pour le mois de janvier doit également être publié.

Le fabricant de médicaments Eli Lilly devrait annoncer la construction d'un nouveau site de production américain dans la vallée de Lehigh, en Pennsylvanie. Il s'agit du quatrième site américain annoncé par Lilly depuis février 2025. Le président-directeur général de Lilly, Dave Ricks, et le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, seront présents.

Colgate-Palmolive devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits, notamment les produits d'hygiène bucco-dentaire et les aliments pour animaux de compagnie. Les investisseurs attendront des commentaires sur les actions en matière de prix, la demande, l'impact d'une concurrence accrue et les prévisions annuelles.

Le fabricant de médicaments Regeneron devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur les ventes de son médicament contre les maladies oculaires, Eylea, et de son traitement contre les maladies de la peau, Dupixent, ainsi que sur les mises à jour concernant l'examen de son médicament par la FDA, après un retard dû à des inspections sur des sites tiers.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, devrait s'exprimer sur l'économie américaine et la politique monétaire et participer à une discussion modérée avant le 32e déjeuner annuel de prévisions commerciales du Centre de recherche économique et commerciale de l'Université de l'Arkansas, à Rogers, dans l'Arkansas. (1330 ET/1830 GMT) Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, interviendra sur le thème "Politique monétaire, supervision et réglementation" devant la SW Graduate School of Banking at SMU Cox: 161e assemblée des directeurs de banque à Oahu, Hawaii. (1700 ET/2200 GMT)

Au Canada, Statistique Canada devrait publier les données du produit intérieur brut pour le mois de novembre. L'activité économique devrait avoir augmenté de 0,1% en novembre, rebondissant après une contraction de 0,3% en octobre. Les chiffres du solde budgétaire fédéral pour le mois de novembre devraient également être publiés.

Charter Communications devrait annoncer une baisse de 1,3 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors qu'elle est confrontée à une forte concurrence de la part de ses rivaux sans fil proposant l'internet à domicile. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les tendances des abonnés à la large bande de l'entreprise et sur les progrès de la fusion Cox en cours.

La banque fintech SoFi Technologies devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre lors de la publication de ses résultats.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil devrait annoncer que la dette brute du secteur public a augmenté pour atteindre 79,5 % du produit intérieur brut en décembre, contre 79 % un mois plus tôt. Par ailleurs, les chiffres de l'agence gouvernementale de statistiques IBGE devraient montrer que le taux de chômage a légèrement baissé à 5,1 % en décembre, contre 5,2 % le mois précédent. Au Mexique, l'agence de statistiques INEGI devrait publier les données préliminaires du PIB du quatrième trimestre. L'économie mexicaine devrait avoir progressé de 0,6 % au quatrième trimestre, marquant un revirement par rapport à la contraction de 0,3 % enregistrée au troisième trimestre. En glissement annuel, la croissance du PIB devrait rebondir à 1,3 % au quatrième trimestre, après une baisse annuelle de 0,1 % au troisième trimestre.

