À surveiller dans la journée - vendredi 18 octobre

17 octobre - Procter & Gamble Co devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, stimulé par une demande soutenue pour ses produits tels que le détergent Tide et le shampoing Pantene. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la société sur l'impact de la grève des ports, la croissance des volumes, la reprise en Chine et la demande stimulée par les réductions de taux de la Fed.

American Express devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Le géant des cartes de crédit devrait enregistrer une baisse de ses bénéfices, car il a constitué des provisions plus importantes pour faire face aux défaillances potentielles des emprunteurs.

Les données du Département du Commerce devraient montrer que les mises en chantier ont probablement baissé à 1,350 million d'unités à un taux annuel corrigé des variations saisonnières en septembre, par rapport à 1,356 million d'unités enregistrées en août. Les permis de construire - considérés comme l'un des indicateurs les plus prospectifs du marché du logement - devraient avoir diminué à 1,460 million d'unités en septembre, contre 1,470 million d'unités en août.

La société de services pétroliers SLB publiera son bénéfice du troisième trimestre, les estimations compilées par LSEG montrant une augmentation de son bénéfice ajusté par action par rapport à l'année précédente.

Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, doit donner une conférence sur "l'éducation économique et Fed 101" devant des lycéens dans le cadre d'un événement du Conseil de l'éducation économique du Mississippi à Jackson, dans le Mississippi. (0930/1330) Plus tard dans la journée, M. Bostic s'exprimera sur les perspectives économiques et l'importance de l'éducation financière et économique lors d'un déjeuner du Mississippi Council on Economic Education Forum on American Enterprise. (1230/1630) Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, animera le matin un groupe de discussion sur la politique avant le "Macroeconomic Policy Perspectives: Banking, Regulation, and Macroeconomic Outcomes" organisée par la Federal Reserve Bank of Minneapolis. (1000/1400) En outre, Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, interviendra sur le thème de la "finance décentralisée" avant le dix-neuvième atelier macroéconomique annuel de Vienne, organisé par l'Institut d'études avancées de Vienne, en Autriche. (1210/1610)

Le bénéfice du troisième trimestre de Fifth Third Bancorp devrait diminuer car le banque régional met de côté plus d'argent pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts. Par ailleurs, Regions Financial doit publier ses résultats du troisième trimestre. Les analystes s'attendent à une augmentation des bénéfices, grâce à une hausse des commissions perçues.

Les données de la balance commerciale de l'Argentine pour le mois de septembre doivent être publiées. L'excédent commercial du pays devrait s'être réduit à 1,276 milliard de dollars en septembre, contre 1,963 milliard de dollars en août.

