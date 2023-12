À surveiller dans la journée - mardi 5 décembre

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

4 décembre - (Une série d'indicateurs économiques américains seront à l'ordre du jour, notamment le rapport JOLTS, le PMI non manufacturier ISM) de l'Institute for Supply Management, et la lecture finale des PMI des services et des PMI composites de S&P Global. Le rapport sur l'emploi devrait montrer que le nombre d'offres d'emploi a probablement baissé à 9,3 millions en octobre, contre 9,553 millions en septembre. En outre, le PMI non manufacturier ISM devrait afficher une lecture de 52 en novembre après une impression de 51,8 en octobre.

McDonald's devrait révéler des détails sur ses plans de croissance et d'expansion pour les prochaines années lors de sa journée des investisseurs. Ses projets d'expansion en Chine et sur d'autres marchés internationaux, ses perspectives concernant les consommateurs américains et ses attentes en matière de rentabilité seront au centre des préoccupations des investisseurs.

Johnson & Johnson devrait organiser une journée pour discuter de la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise après l'achèvement récent de la scission de ses activités dans le domaine de la santé des consommateurs. Le directeur général Joaquin Duato et le directeur financier Joe Wolk donneront une vue d'ensemble des activités de l'entreprise et de son portefeuille de recherche, et une séance de questions-réponses est également prévue.

Des cadres bancaires de Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America et d'autres prêteurs prendront probablement la parole lors de la conférence de Goldman Sachs sur les services financiers.

Le directeur de la division de la supervision et de la réglementation de la Réserve fédérale, Michael Gibson, doit témoigner sur le thème "Favoriser l'innovation financière" devant la sous-commission des services financiers de la Chambre des représentants sur les actifs numériques, la technologie financière et l'inclusion à Washington D.C. (1000/1500)

Un juge fédéral de Boston devrait entendre les plaidoiries finales dans le cadre du procès intenté par le ministère américain de la Justice visant à empêcher l'acquisition par JetBlue Airways du transporteur à très bas coûts Spirit Airlines pour un montant de 3,8 milliards de dollars.

CVS Health devrait tenir sa journée annuelle des investisseurs à Boston. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les objectifs de croissance et de bénéfices à long terme de l'entreprise.

Le produit intérieur brut du Brésil (PIB) pour le troisième trimestre devrait s'être contracté de 0,2 % en novembre, après avoir augmenté de 0,9 % le mois précédent. Sur une base annuelle, la plus grande économie d'Amérique latine s'est probablement contractée de 1,9 % au troisième trimestre. Le S&P Global Services et le PMI composite du Brésil pour le mois de novembre doivent également être publiés.