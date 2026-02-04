À surveiller dans la journée - jeudi 5 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales actualités et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

4 février - Le chiffre d'affaires d'Amazon au quatrième trimestre devrait augmenter de plus de 12 % grâce aux ventes au détail pendant les fêtes de fin d'année et à la croissance constante de son activité cloud. Les perspectives du géant de la technologie pour l'année, ses commentaires sur la demande d'informatique dématérialisée basée sur l'IA et ses plans d'investissement pour 2026 seront au centre de l'attention des investisseurs.

Le producteur de pétrole et de gaz ConocoPhillips devrait annoncer une baisse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, la baisse des prix du brut pouvant contrecarrer une augmentation de la production de pétrole et des efforts de réduction des coûts. Les investisseurs attendent des commentaires sur le Venezuela et sur la poursuite des efforts de restructuration.

Le rapport JOLTS du ministère américain du travail sur les offres d'emploi pour le mois de décembre devrait faire état de 7,2 millions d'offres, contre 7,146 millions en novembre.

Bristol Myers Squibb devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances de sa principale immunothérapie anticancéreuse, Opdivo, et de son anticoagulant, Eliquis.

Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic devrait participer à une conversation animée et à des questions-réponses sur la politique monétaire et la façon de naviguer dans l'environnement économique après l'obtention du diplôme, lors d'un événement organisé par l'école de commerce de l'université Clark Atlanta. (1050/1550)

L'assureur santé Cigna devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs devraient être attentifs aux prévisions de la société pour 2026 ainsi qu'aux commentaires sur les coûts médicaux.

Ralph Lauren devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à la forte demande de ses pantalons en jean et de ses chemises Polo pendant les fêtes de fin d'année. Les investisseurs attendront des commentaires sur les mesures de tarification du fabricant de vêtements, les efforts d'atténuation des tarifs douaniers et la vigueur des dépenses de consommation en 2026.

Coty, la société mère de CoverGirl, devrait afficher une légère baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, alors que la société, dirigée par un nouveau directeur général, lutte contre les pressions inflationnistes et les incertitudes liées aux tarifs douaniers de Trump qui pèsent sur les dépenses de consommation. Les investisseurs seront également attentifs à toute mise à jour sur les fusions et acquisitions, la révision stratégique en cours pour l'unité de beauté grand public, la concurrence sur le marché et les prévisions.

Tapestry devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre grâce à la forte demande de sacs Tabby de sa marque Coach. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires des dirigeants sur l'amélioration de la marque Kate Spade, ainsi que sur les tendances en matière de dépenses de consommation.

Le géant des cosmétiques Estee Lauder devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à une forte demande de produits de luxe. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact des tarifs douaniers sur le moral des consommateurs, les défis de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les prévisions annuelles.

Roblox devrait annoncer une nouvelle forte hausse de ses réservations au quatrième trimestre, la plateforme de jeux vidéo en ligne bénéficiant de dépenses de consommation élevées dans les jeux et investissant massivement dans ses mondes numériques pour gérer de grands volumes d'utilisateurs.

CMS Energy devrait enregistrer une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre, grâce à la forte demande en énergie des centres de données d'IA et des hyperscalers.

Reddit devrait enregistrer une croissance de 55,6 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, car davantage d'annonceurs se sont tournés vers la plateforme de médias sociaux pendant la période des fêtes de fin d'année. Les investisseurs attendront des commentaires sur la croissance du nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens de la société aux États-Unis et sur l'évolution de ses accords de licence de données avec Google (Alphabet) et OpenAI.

Forgent Power devrait faire ses débuts à la Bourse de New York après avoir réalisé son introduction en bourse. Le fabricant d'équipements électriques vise à lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars, ce qui valorise l'entreprise à environ 8,8 milliards de dollars. Dans le même temps, Bob's Discount Furniture, soutenu par la société de capital-investissement Bain Capital, et Eikon Therapeutics, dirigé par Roger Perlmutter, un ancien de Merck, feront également leur entrée en bourse à New York.

Thomson Reuters, la société mère de Reuters News, devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem doit s'exprimer à l'Empire Club of Canada à Toronto (Ontario).

En Amérique latine, la banque centrale du Mexique, la Banque du Mexique, devrait maintenir son taux d'intérêt de référence inchangé à 7 %. Au Brésil, le ministère du commerce devrait annoncer un excédent commercial de 4,90 milliards de dollars en janvier, ce qui représente une forte baisse par rapport à l'excédent de 9,63 milliards de dollars enregistré en décembre.