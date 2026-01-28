À surveiller dans la journée - jeudi 29 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

28 janvier -

Apple devrait annoncer une hausse de 11,4 % de son chiffre d'affaires trimestriel pour atteindre le chiffre record de 138,43 milliards de dollars, grâce à une demande soutenue pour la série iPhone 17. Les analystes et les investisseurs attendent des détails sur la manière dont la société prévoit d'intégrer la technologie Gemini de Google dans ses appareils.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, présentera ses résultats du quatrième trimestre. Les analystes seront attentifs aux commentaires de la direction sur le portefeuille d'opérations pour 2026.

Sur le front de l'économie américaine, le ministère du travail devrait publier les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine achevée le 24 janvier et les demandes continues pour la semaine achevée le 17 janvier. Les demandes initiales d'allocations de chômage dans les États ont probablement augmenté pour atteindre 205 000, contre 200 000, tandis que les demandes continues ont probablement augmenté pour atteindre 1,86 million, contre 1,849 million au cours de la période précédente. Par ailleurs, les données du Bureau d'analyse économique du Département du commerce et du Bureau du recensement devraient montrer que les commandes d'usines ont rebondi de 1,6 % en novembre, après une baisse de 1,3 % en octobre. Le déficit du commerce international américain pour le mois de novembre devrait également se creuser pour atteindre 40,5 milliards de dollars, contre 29,4 milliards de dollars le mois précédent.

Le fabricant de machines de construction et d'équipements miniers Caterpillar devrait publier ses résultats pour le quatrième trimestre. Les analystes s'attendent en moyenne à ce que l'entreprise affiche une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice par action devrait diminuer, selon les données compilées par LSEG.

Southwest Airlines devrait enregistrer un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre grâce à un chiffre d'affaires plus important. La question clé pour les analystes sera de savoir si cette dynamique peut se poursuivre en 2026, même si les pressions sur les coûts et l'incertitude géopolitique plus large menacent les marges alors que le transporteur apporte des changements à son modèle d'affaires traditionnellement simple.

Comcast devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de la part de ses studios et parcs à thème.

Mastercard devrait publier ses résultats du quatrième trimestre, avec des revenus et des bénéfices en hausse grâce à des dépenses soutenues dans ses réseaux. Les investisseurs attendront des commentaires sur la santé du consommateur américain et les perspectives pour l'année à venir.

Honeywell et Lockheed Martin figurent parmi les autres grandes entreprises qui devraient publier leurs résultats trimestriels, offrant ainsi un aperçu clé des performances des entreprises dans les secteurs de l'industrie et de l'aérospatiale.

La banque d'investissement Lazard devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les analystes et les investisseurs seront attentifs aux commentaires des dirigeants sur les perspectives de transactions en 2026, après que l'entreprise a terminé une année faste.

Dow devrait annoncer une perte au quatrième trimestre, alors qu'elle avait atteint le seuil de rentabilité au cours du même trimestre de l'année précédente, dans un contexte de ralentissement prolongé de l'industrie et de faible demande pour ses produits. Les investisseurs sont également à l'affût de commentaires sur d'éventuelles réductions de coûts supplémentaires.

International Paper devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la finalisation de l'acquisition de DS Smith et à ses mesures de réduction des coûts. Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire sur l'impact des tarifs commerciaux de Trump et sur les efforts de réduction des coûts.

Altria devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, car l'entreprise doit faire face à l'abandon des produits du tabac par les consommateurs pour des raisons de santé. Les investisseurs attendront des commentaires sur les autorisations réglementaires pour leurs produits d'e-cigarette, le sentiment des consommateurs et les prévisions annuelles.

Deckers Outdoor devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses chaussures et ses vêtements. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'impact des tarifs douaniers, la demande des consommateurs et les efforts de contrôle des coûts.

L'opérateur boursier Nasdaq devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre avant l'ouverture de la bourse.

Le fabricant d'appareils médicaux Resmed devrait publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires relatifs aux tarifs et sur les modifications éventuelles de ses prévisions annuelles.

La société d'assurance dommages Hartford Financial publiera ses résultats trimestriels. Wall Street s'intéressera aux commentaires de la direction sur les tendances en matière de tarification de l'assurance IARD.

Ethos Technologies, soutenue par les sociétés de capital-risque Accel et Sequoia, devrait faire ses débuts sur le Nasdaq après avoir fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis, tandis que la banque numérique PicPay, contrôlée par la famille milliardaire Batista, se prépare à s'introduire à New York dans ce qui serait la première introduction en bourse brésilienne depuis quatre ans, et que la société de satellites York Space Systems devrait également faire ses débuts à la Bourse de New York.

La société canadienne de communication et de médias Rogers Communications devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture du marché.

En Amérique latine, le Brésil devrait publier son indice d'inflation IGP-M, qui devrait montrer que les prix ont augmenté de 0,41 % en janvier, après une baisse marginale de 0,01 % le mois précédent.