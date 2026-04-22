À surveiller dans la journée - jeudi 23 avril

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22 avril -

Intel devrait annoncer une légère baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, mais les investisseurs attendront des commentaires sur les progrès du processus de fabrication 18A de l'entreprise et sur la demande de processeurs d'intelligence artificielle.

Sur le calendrier économique américain, le département du travail publiera ses données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales devraient augmenter de 3 000 pour atteindre 210 000 pour la semaine se terminant le 18 avril. Par ailleurs, S&P Global devrait publier les résultats provisoires de l'indice PMI pour le mois d'avril. L'indice PMI manufacturier devrait augmenter à 52,5 par rapport aux 52,3 de mars, tandis que l'indice PMI des services devrait s'améliorer à 50,3 par rapport à 49,8. Le PMI composite flash est prévu à 50,5, légèrement plus élevé que la lecture finale précédente de 50,3.

Southwest Airlines devrait afficher un bénéfice lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, inversant ainsi la perte subie un an plus tôt, car la demande se maintient et les contrôles des coûts prennent effet. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction sur le récent choc des prix du kérosène et sur la manière dont le transporteur prévoit d'atténuer la hausse des coûts du carburant. Par ailleurs, American Airlines devrait annoncer une perte moins importante au premier trimestre. Les investisseurs seront à l'affût de signes indiquant que l'augmentation des primes et de la demande des entreprises est suffisante pour stabiliser une compagnie aérienne qui reste plus exposée que ses grandes rivales aux pressions sur les coûts du carburant et au risque d'exécution.

American Express devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, car sa clientèle aisée continue de dépenser. Les analystes et les investisseurs se concentreront sur les commentaires des dirigeants sur la santé des consommateurs, ainsi que sur l'impact des troubles au Moyen-Orient sur le trimestre et le reste de l'année.

Lorsque Lockheed Martin publiera ses résultats du premier trimestre, les analystes seront attentifs aux commentaires sur la production de missiles Patriot dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

Blackstone devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le crédit privé et d'autres investissements dans son portefeuille.

Thermo Fisher devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur la performance de ses produits utilisés dans le développement de médicaments et sur l'impact éventuel sur les coûts de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Le Nasdaq devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, l'opérateur boursier devant bénéficier d'une augmentation des échanges alors que les marchés sont restés volatils.

La société de services pétroliers Baker Hughes devrait afficher des bénéfices en hausse au premier trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à l'amélioration de l'activité de forage, la société ayant ajouté des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel au cours de la période. Les investisseurs seront attentifs aux mises à jour concernant son projet de vente d'obligations transfrontalières pour un montant d'environ 10 milliards de dollars, ainsi qu'aux progrès réalisés dans l'obtention de licences permettant d'utiliser des équipements de forage clés déjà présents dans le pays et de faire venir des appareils de forage et des équipements spécialisés, étapes considérées comme cruciales pour relancer la production, bien que les licences existantes n'autorisent pas l'exploitation ou l'expansion des appareils de forage.

Comcast devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, grâce à la forte fréquentation des parcs à thème.

Le fabricant américain de boissons Keurig Dr Pepper devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses boissons gazeuses et ses boissons énergisantes. Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire sur l'accord en cours avec le groupe néerlandais de café et de thé JDE Peet's, sur l'impact des perturbations au Moyen-Orient et sur les prévisions de demande pour le reste de l'année.

L'entreprise de services publics américaine Nextera Energy devrait annoncer une baisse de son bénéfice ajusté au premier trimestre, en raison de la hausse des coûts due à l'augmentation de la demande d'électricité.

Union Pacific devrait publier ses résultats du premier trimestre. Selon les données de LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à ce que l'opérateur ferroviaire enregistre une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action d'une année sur l'autre.

Honeywell devrait publier ses résultats du premier trimestre avant la cloche, les investisseurs s'attendant à ce que les bénéfices soient affectés par l'exposition au Moyen-Orient et les réductions de capacité des compagnies aériennes dues à la flambée des prix du kérosène.

Newmont devrait publier ses résultats du premier trimestre, l'attention des investisseurs se portant sur la production et la discipline en matière de coûts, alors que le premier producteur d'or au monde cherche à tirer parti de la hausse des prix des lingots.

Freeport-McMoRan devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction et à toute mise à jour concernant la mine de Grasberg, qui reste un élément clé de la performance opérationnelle et des perspectives à long terme de l'entreprise.

Ameriprise Financial, gestionnaire d'actifs et de patrimoine, devrait enregistrer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à l'augmentation de ses revenus de commissions.

Edwards Lifesciences devrait publier ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses valves cardiaques artificielles.

La société californienne PG&E Corp devrait annoncer un bénéfice pour ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la croissance de la demande d'électricité induite par l'IA et les centres de données.

Hartford devrait publier ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés. Les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction sur les tendances en matière de tarification de l'assurance.

CenterPoint Energy devrait afficher un bénéfice lors de la publication de ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la croissance de la demande induite par l'IA et les centres de données.

Principal Financial Group devrait publier ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés. Les investisseurs analyseront les commentaires de la direction sur les tendances en matière de tarification et l'exposition au crédit privé.

Le fabricant d'équipements médicaux West Pharmaceutical Services devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur la demande de traitements du diabète et de l'obésité qui utilisent son équipement médical et sur tout changement de ses prévisions annuelles.

Teck Resources devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs attendront des mises à jour sur la fusion Anglo-Teck et la confirmation que la production de cuivre à la mine Quebrada Blanca au Chili atteint les objectifs de montée en puissance.

Sur le calendrier économique canadien, Statistique Canada devrait publier les données sur les prix à la production de mars, qui devraient augmenter de 1,9 % d'un mois sur l'autre, après une hausse de 0,4 % en février.

En Amérique latine, l'agence de statistiques mexicaine, INEGI, devrait publier les chiffres de l'inflation pour le mois d'avril. Les prix à la consommation devraient augmenter de 0,09 % au cours de la première moitié du mois d'avril, après avoir augmenté de 0,62 % au cours de la première moitié du mois de mars. Au cours de la période de 12 mois se terminant à la mi-avril, les prix à la consommation devraient augmenter de 4,5 %, contre 4,63 % précédemment. Les ventes au détail pour le mois de février sont également attendues. Sur une base mensuelle, les ventes au détail devraient diminuer de 0,1 %, après une augmentation de 1 % en janvier. Sur une base annuelle, elles devraient augmenter de 4,3 %, après une hausse de 5 % précédemment. L'agence statistique argentine INDEC devrait également publier les chiffres des ventes au détail.