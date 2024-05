À surveiller dans la journée - jeudi 2 mai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - Le chiffre d'affaires d'Apple devrait baisser de 5 %, ce qui constituerait la cinquième baisse du chiffre d'affaires au cours des six derniers trimestres, car la demande pour son produit phare, l'iPhone, ainsi que pour les ordinateurs Mac, reste faible. Les investisseurs attendront des commentaires sur la manière dont la société prévoit de relancer les ventes et des mises à jour sur le développement de l'IA, qui est à l'origine des gains réalisés par ses homologues de la Big Tech.

Moderna devrait publier ses résultats du premier trimestre, alors qu'elle doit faire face à une forte baisse des ventes de son vaccin COVID-19. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires du fabricant de vaccins concernant les nouveaux contrats pour les vaccins, les mises à jour sur ses autres vaccins en développement et les modifications de ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année

Sur le front de l'économie américaine, les données du Bureau du recensement du département du Commerce devraient montrer que les commandes d'usines ont augmenté de 1,6 % en mars, après une hausse de 1,4 % en février. Un rapport séparé du Département du Commerce devrait montrer que le déficit commercial international s'est probablement creusé pour atteindre 69,1 milliards de dollars en mars, contre un déficit de 68,9 milliards de dollars en février. En outre, les données hebdomadaires du Département du travail sur les demandes d'allocations de chômage devraient montrer que les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté de 5 000 pour atteindre 212 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 27 avril. Par ailleurs, le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide a probablement augmenté à 1,797 million pour la semaine se terminant le 20 avril, contre 1,781 million la semaine précédente. Un rapport séparé du département du travail devrait indiquer que la productivité non agricole a probablement augmenté de 0,8 % au premier trimestre, après avoir augmenté de 3,2 % au trimestre précédent. De même, les coûts unitaires de main-d'œuvre ont progressé à un taux de 3,3 % au premier trimestre, après avoir augmenté de 0,4 % au cours de la période précédente.

Amgen devrait publier ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés. Les investisseurs seront attentifs à la performance trimestrielle des ventes de son médicament contre l'ostéoporose Prolia et de son médicament contre la polyarthrite rhumatoïde Enbrel, aux mises à jour des perspectives pour l'année entière, ainsi qu'à un commentaire actualisé sur les données relatives aux médicaments pour la perte de poids.

L'assureur santé Cigna Group devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux coûts médicaux de l'assureur dans un contexte de forte demande de services médicaux et d'interventions chirurgicales, ainsi qu'à toute mise à jour de ses perspectives pour 2024. Les commentaires concernant la vente de son unité Medicare Advantage et l'impact éventuel d'une cyberattaque sur l'unité technologique de son rival UnitedHealth Group seront également intéressants.

Regeneron devrait présenter ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. L'accent devrait être mis sur les ventes trimestrielles de son médicament contre les maladies oculaires Eylea et de son médicament contre les maladies de la peau Dupixent.

ConocoPhillips devrait afficher une baisse de son bénéfice au premier trimestre. Toutefois, les investisseurs seront attentifs à tout commentaire sur les fusions et acquisitions.

Coinbase devrait déclarer un bénéfice au premier trimestre, la bourse de crypto-monnaies bénéficiant d'une forte croissance des revenus de transaction. Les marchés cryptographiques ont été soutenus par l'approbation de fonds négociés en bourse qui suivent le prix au comptant du bitcoin au cours des derniers mois. L'actif numérique le plus important en termes de capitalisation boursière a atteint un record historique au cours du trimestre, dans un contexte d'échanges frénétiques. Les analystes et les investisseurs devraient également se concentrer sur les mises à jour de la société concernant son action en justice contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Intercontinental Exchange, société mère du New York Stock Exchange, devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à une activité commerciale intense sur les marchés de l'énergie, qui a permis aux volumes quotidiens moyens d'atteindre un record trimestriel. Les analystes et les investisseurs se concentreront probablement sur les perspectives de la direction concernant la réouverture du marché américain des offres publiques initiales, après une période sèche de deux ans.

Booking Holdings devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une forte demande de voyages, les consommateurs dépensant de plus en plus pour des expériences. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions de l'agence de voyage en ligne, à ses niveaux de réservation et à ses attentes concernant la demande de voyages d'été. Par ailleurs, la plateforme de voyage en ligne Expedia devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, car la demande de voyages se maintient, les consommateurs étant de plus en plus nombreux à privilégier les dépenses liées à des expériences telles que les vacances. Les prévisions de l'entreprise, ses commentaires sur les tendances actuelles en matière de voyages et les réservations pour l'été seront au centre des préoccupations des investisseurs.

Illumina devrait présenter ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés le 2 mai. Les investisseurs seront attentifs à toute mise à jour des perspectives de ventes annuelles de l'entreprise dans le cadre de la demande modérée pour ses outils de tests génétiques et ses produits de diagnostic, ainsi qu'aux commentaires sur l'opération Grail après le récent accord des autorités concurrence de l'UE en faveur de la cession du fabricant de tests de dépistage du cancer.

L'entreprise pétrolière et gazière EOG Resources devrait annoncer une baisse de son bénéfice au premier trimestre, mercredi, en raison de la baisse des prix du gaz naturel. Les investisseurs et les analystes attendront des commentaires sur les prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année et sur les réductions de production.

L'entreprise de traitement des paiements Block devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les analystes s'attendent à ce que son bénéfice ait augmenté et les investisseurs attendront plus de détails sur son plan de réduction des coûts.

Kellanova devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la faible demande pour ses crackers Cheez-It et ses Rice Krispies, qui ont souffert de l'augmentation des prix. Les investisseurs seront attentifs aux volumes, à la demande, aux prix et aux coûts des intrants.

Becton Dickinson devrait présenter ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs devraient se concentrer sur les performances de ses dispositifs, notamment les aiguilles, les seringues et les équipements d'administration de médicaments.

Pioneer Natural Resources publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur l'impact de la baisse des prix du gaz naturel sur les résultats trimestriels et sur son rachat prochain par Exxon Mobil.

CNH Industrial devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, car la demande d'équipements agricoles et de construction plafonne par rapport aux sommets atteints l'année dernière. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives de l'entreprise pour 2024, ses stocks, ses marges bénéficiaires et sa stratégie de prix.

L'équipementier automobile Aptiv devrait publier un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse pour le premier trimestre mercredi, les constructeurs automobiles augmentant leur production.

L'entreprise de santé animale Zoetis publiera ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande de vaccins et de médicaments pour les animaux de compagnie. Ils s'intéresseront également aux médicaments contre l'arthrite destinés aux chiens et aux chats.

Baxter International devrait présenter ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses dispositifs médicaux, qui comprennent des produits de dialyse, des solutions intraveineuses et des pompes à perfusion.

Motorola Solutions devrait enregistrer une hausse de 8 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une forte demande pour ses solutions de sécurité intégrées.

Live Nation Entertainment devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une forte demande de concerts.

Westrock devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison d'une faible demande pour ses produits d'emballage en carton et en papier. Les investisseurs seront attentifs à la demande, aux volumes, aux prix et aux coûts des matières premières.

Le producteur américain de terres rares MP Materials devrait enregistrer une perte au premier trimestre en raison de la baisse des prix des minéraux essentiels utilisés dans la fabrication d'une gamme d'appareils électroniques.

Regency Centers devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, aidé par une demande de location régulière de ses centres commerciaux rattachés à des épiceries. Les investisseurs attendront des commentaires sur les taux de location, la demande des locataires et les prévisions annuelles.

Digital Realty devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une forte demande de la part de ses clients pour ses services de centres de données.

Federal Realty Investment Trust devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une forte demande de location de ses biens immobiliers commerciaux. Les investisseurs attendront des commentaires sur les taux de location, l'impact sur la demande des locataires après le recul des dépenses discrétionnaires et les prévisions annuelles.

Kimco Realty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une forte demande de location dans ses centres commerciaux ancrés dans le secteur de l'épicerie. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les taux d'occupation pour l'année, ainsi qu'aux augmentations de loyers.

Pinnacle West Capital devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Les investisseurs attendront avec impatience des commentaires sur l'I.A.

L'opérateur de gazoducs Targa Resources devrait afficher un bénéfice au premier trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de transport de liquides de gaz naturel dans son réseau.

Sur le front de l'économie canadienne, l'excédent commercial du Canada devrait s'accroître pour atteindre 1,50 milliard de dollars canadiens en mars, après un excédent de 1,39 milliard de dollars canadiens en février. Les données sur les importations et les exportations du pays doivent également être publiées le même jour.

Le plus grand producteur de pétrole du Canada, Canadian Natural Resources, devrait afficher un bénéfice inférieur au premier trimestre par rapport à la même période en 2023. Les investisseurs et les analystes attendront les mises à jour de la production et les plans de remboursement du capital.

Air Canada publiera ses résultats du premier trimestre et devrait annoncer une augmentation de ses revenus et une réduction de sa perte par rapport à l'année précédente. Les investisseurs attendront des commentaires sur la reprise des voyages d'affaires et des voyages internationaux.

Dans les pays d'Amérique latine, les chiffres de l'indice PMI manufacturier de S&P Global pour le mois d'avril sont attendus au Brésil. Par ailleurs, le pays devrait montrer que le compte courant s'est probablement élargi à un déficit de 3,1 milliards de dollars en mars, par rapport à un déficit de 4,373 milliards de dollars le mois précédent. En outre, le Brésil devrait publier ses données sur les investissements directs étrangers, qui devraient augmenter à 6,850 milliards de dollars en mars, contre un gain de 5,012 milliards de dollars en février. Au Mexique, l'indice PMI manufacturier de S&P Global pour le mois d'avril sera à l'ordre du jour. En outre, l'indicateur mensuel d'activité économique du Chili (Imacec) devrait annoncer une hausse de 2,0 % en mars, après une hausse de 4,5 % le mois précédent.