À surveiller dans la journée - jeudi 15 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

14 janvier -

Goldman Sachs devrait annoncer une légère baisse de son bénéfice lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le marché des fusions et acquisitions à l'horizon 2026, ainsi qu'aux remarques sur les dépenses. Par ailleurs, Morgan Stanley devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, ses banquiers ayant perçu des honoraires plus élevés dans le cadre d'un boom des transactions au cours du trimestre.

Selon les analystes, BlackRock devrait enregistrer des bénéfices plus élevés au quatrième trimestre, grâce à de fortes rentrées de fonds.

Sur le front de l'économie américaine, le département du commerce devrait annoncer que les prix à l'importation ont baissé de 0,1 % d'un mois sur l'autre en novembre, alors qu'ils étaient restés stables en octobre, tandis que les prix à l'exportation devraient augmenter de 0,2 %, également après avoir été stables le mois précédent. Par ailleurs, le département du travail devrait publier son rapport hebdomadaire sur les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 5 janvier. Les demandes initiales d'allocations de chômage dans les États devraient atteindre 215 000, contre 208 000 la semaine précédente. Les demandes continues pour la semaine se terminant le 29 décembre devraient s'élever à 1,893 million, en baisse par rapport aux 1,914 million de la semaine précédente.

En ce qui concerne la politique monétaire, une série d'orateurs de la Réserve fédérale est prévue pour la journée à venir. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprimera sur les perspectives économiques avant la réunion du conseil d'administration de la Chambre de commerce de la région métropolitaine d'Atlanta (0835/1335). Par ailleurs, Tom Barkin, président de la Fed de Richmond, s'exprimera lors de la réunion de la Virginia Bankers Association/Virginia Chamber Financial Forecast (1240/1740). Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, participera à une table ronde sur les monnaies stables lors de la conférence de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie: Future of Finance Forum (0915/1415). Enfin, Jeffrey Schmid, président de la Fed de Kansas City, devrait s'exprimer sur la politique monétaire et les perspectives économiques devant l'Economic Club de Kansas City (1330/1830).

Sur le front de l'économie canadienne, les mises en chantier ont probablement atteint 260 000 unités en décembre, contre 254 100 unités le mois précédent. Par ailleurs, les ventes manufacturières en novembre devraient baisser de 1,1 % d'un mois sur l'autre, après avoir baissé de 1 % en octobre. En outre, les chiffres du commerce de gros de novembre devraient augmenter de 0,1 %, reflétant la hausse du mois précédent.

En Amérique latine, les données brésiliennes sur les ventes au détail de novembre devraient être publiées, les ventes mensuelles ayant probablement augmenté de 0,3 %, après une hausse de 0,5 % en octobre. Sur une base annuelle, les ventes au détail devraient avoir augmenté de 0,2 % après avoir progressé de 1,1 % le mois précédent. Par ailleurs, l'investissement fixe brut du Mexique devrait augmenter de 1,5 % en octobre, après une baisse de 0,3 % en septembre. Par rapport au même mois de l'année dernière, l'investissement devrait avoir diminué de 4,3 %.