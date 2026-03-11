À surveiller dans la journée - jeudi 12 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

11 mars -

Adobe devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les analystes et les investisseurs surveillent de près l'incertitude à laquelle est confrontée l'industrie du logiciel alors que les progrès rapides des modèles de langage remodèlent la dynamique de la concurrence.

L'opérateur de magasins à prix réduits Dollar General devrait publier son chiffre d'affaires du quatrième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs, l'impact des tendances à la démarque inconnue, les niveaux de stocks, les récents développements tarifaires, ainsi que les prévisions annuelles.

Sur le front de l'économie américaine, le Census Bureau devrait annoncer que les mises en chantier ont probablement augmenté pour atteindre 1,348 million d'unités en janvier, tandis que les permis de construire devraient avoir augmenté pour atteindre 1,410 million d'unités au cours de la même période. Un rapport séparé devrait montrer que le déficit commercial international du pays s'est réduit à 66,6 milliards de dollars en janvier, contre 70,3 milliards de dollars le mois précédent. Par ailleurs, le département du travail publiera son rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales d'allocations de chômage ont probablement augmenté de 2 000 pour atteindre 215 000 au cours de la semaine se terminant le 7 mars. Les demandes d'allocations de chômage prolongées ont probablement diminué de 18 000 pour atteindre 1,850 million pour la semaine se terminant le 28 février.

PayPay de SoftBank devrait faire ses débuts très attendus sur le marché à New York.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, devrait participer à une conversation sur "Bâle III et les règles de fonds propres des banques" au Cato Institute (1100/1600).

La Réserve fédérale devrait publier les comptes financiers trimestriels des États-Unis (1100/1600).

Dick's Sporting Goods devrait publier son chiffre d'affaires du quatrième trimestre. Les investisseurs attendront des commentaires sur la volatilité des tarifs, les actions en matière de prix, la demande des consommateurs et les prévisions annuelles.

Ulta Beauty devrait publier son chiffre d'affaires du quatrième trimestre dans un contexte de faible demande de produits de beauté, les consommateurs réduisant leurs dépenses discrétionnaires en raison de l'incertitude économique. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives annuelles de l'entreprise, les commentaires sur les tendances actuelles de la demande, la force de l'industrie de la beauté, les plans d'expansion et les marges.

Au Canada, l'agence de statistiques devrait publier les données de la balance commerciale de janvier, qui devrait montrer un déficit de 0,90 milliard de dollars canadiens, se réduisant par rapport au déficit de 1,21 milliard de dollars canadiens du mois précédent. Les données sur les exportations et les importations pour le mois de janvier sont également attendues. L'agence devrait également publier les données du commerce de gros pour le mois de janvier, qui ont probablement diminué de 0,6 %, après un gain de 2 % au cours de la période précédente. Les permis de construire du pays ont probablement diminué de 1,3 % en janvier, après avoir augmenté de 6,8 % le mois précédent.

En Amérique latine, les données sur l'inflation du Brésil pour le mois de février sont attendues. L'indice d'inflation IPCA devrait augmenter de 0,65%, après une hausse de 0,33% le mois précédent. Sur une base annuelle, il devrait augmenter de 3,77 %. Pendant ce temps, les données nationales des prix à la consommation de l'Argentine pour février sont également attendues et devraient augmenter de 2,7 %, après avoir augmenté de 2,9 % le mois précédent. Les données de l'IPC devraient également montrer une augmentation de 32,7 % d'une année sur l'autre, en hausse par rapport aux 32,4 % de janvier. En outre, la banque centrale du Pérou devrait maintenir son taux d'intérêt directeur inchangé à 4,25 %. Les données de la balance commerciale du Pérou sont également attendues.