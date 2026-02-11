À surveiller dans la journée - jeudi 12 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

11 février - Sur le front de l'économie américaine, le Département du travail devrait publier les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 7 février et les demandes continues pour la semaine se terminant le 31 janvier. Les demandes initiales d'allocations de chômage d'État devraient diminuer à 222 000 contre 231 000, tandis que les demandes continues devraient augmenter à 1,85 million contre 1,844 million la semaine précédente. Par ailleurs, la National Association of Realtors devrait annoncer que les ventes de logements existants ont baissé à un rythme annualisé de 4,18 millions en janvier, contre 4,35 millions en décembre.

Restaurant Brands International devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à l'amélioration de la demande pour ses marques, notamment Tim Hortons. Les investisseurs s'intéresseront aux commentaires relatifs à l'impact de l'incertitude économique croissante sur le moral des consommateurs, à l'impact des coûts des intrants ainsi qu'aux prévisions annuelles.

Birkenstock devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses sandales et sabots, même si les dépenses discrétionnaires restent sous pression dans les marchés clés. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prix, les tendances de la demande aux États-Unis et les perspectives de bénéfices et de revenus pour l'ensemble de l'année.

Reuters rencontre la directrice financière de Reckitt, Shannon Eisenhardt, au 3, Times Square, pour une conversation de fond sur la stratégie du fabricant de Lysol et de Mucinex, les tarifs douaniers et les activités aux États-Unis.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, devrait prononcer un discours de bienvenue lors d'un événement intitulé "Global Perspectives" organisé par la banque. (1900/0000). Le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran participera quant à lui à une discussion lors de ce même événement "Global Perspectives". (1905/0005)

Les analystes s'attendent à ce que Rivian annonce une baisse de 26,5 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et une marge bénéficiaire de 1,7 % après l'expiration des subventions pour l'achat de véhicules électriques à la fin du troisième trimestre. Wall Street s'attend à ce que l'entreprise donne des indications sur les volumes de ventes pour l'année et un calendrier précis pour les livraisons et la production de ses véhicules R2.

Instacart, anciennement connu sous le nom de Maplebear, devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une augmentation des commandes sur ses plateformes de livraison de produits d'épicerie. Les investisseurs attendront des commentaires sur la croissance des commandes, les investissements, l'impact de l'incertitude économique croissante sur le sentiment des consommateurs, ainsi que les prévisions annuelles.

Entergy devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre. La société devrait afficher un bénéfice ajusté de 52 cents par action, selon les données compilées par LSEG. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les investissements dans les centres de données et les dépenses d'investissement.

L'entreprise de services publics américaine Exelon devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre, qui pourrait être due à des frais d'exploitation et de maintenance plus élevés. Dans le même temps, les investisseurs attendent des commentaires positifs sur la demande de centres de données, les accords et les changements de tarifs.

Roku devrait enregistrer une hausse de 12,7 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à des ventes de publicité stables, alors que de plus en plus de clients adoptent les plateformes de streaming.

Federal Realty Investment Trust devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation de la demande de location de petits magasins et à la hausse des loyers de ses biens immobiliers commerciaux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'augmentation des prix de location, la demande des consommateurs qui stimule l'expansion des magasins et les prévisions annuelles.

Kimco Realty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses centres commerciaux rattachés à des épiceries. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les taux de location, à l'impact sur la demande des locataires et aux prévisions annuelles.

La première sous-gouverneure de la Banque du Canada, Carolyn Rogers, participe à une discussion au coin du feu à la Rotman School of Management.

Le distributeur de carburants ARKO Petroleum s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York.

Sur le front de l'Amérique latine, l'agence brésilienne de statistiques IBGE devrait publier des données sur les services pour le mois de décembre, l'activité devant augmenter de 0,1 %, après une contraction de 0,1 % en novembre. En glissement annuel, la croissance du secteur des services devrait s'accélérer pour atteindre 3,5 %, contre 2,5 % au cours de la période précédente.