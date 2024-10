À surveiller dans la journée - jeudi 10 octobre

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

9 octobre -

Le département du travail devrait montrer que l'indice des prix à la consommation (CPI) a probablement augmenté de 0,1 % en septembre, après avoir augmenté de 0,2 % en août. Sur une base annuelle, l'IPC devrait afficher une hausse de 2,3 % en septembre, contre une hausse de 2,5 % au cours de la période précédente. L'IPC de base devrait afficher une hausse de 0,2 % en septembre, après avoir enregistré une hausse de 0,3 % en août. Sur une base annuelle, l'IPC de base a probablement augmenté de 3,2 % en septembre, ce qui correspond à la hausse du mois d'août. Par ailleurs, un rapport du département du travail devrait montrer que les demandes initiales d'allocations chômage ont probablement augmenté à 230 000 pour la semaine terminée le 5 octobre, après une lecture de 225 000 la semaine précédente. Les demandes d'allocations de chômage prolongées sont susceptibles d'avoir augmenté à 1,830 million au cours de la semaine terminée le 28 septembre, contre 1,826 million.

Elon Musk devrait dévoiler le très attendu robotaxi de Tesla lors d'un événement à Los Angeles. Les analystes et les investisseurs s'attendent à voir un prototype de taxi auto-conducteur ainsi que des plans pour une application de covoiturage qui permettra aux propriétaires de Tesla d'inscrire leurs véhicules pour qu'ils fonctionnent comme des robotaxis.

Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, s'exprimera sur le thème de l'entrepreneuriat et de l'innovation devant le sommet "Women for Women" organisé par l'école de commerce du College of Charleston, à Charleston, en Caroline du Sud. (0915/1315) Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, participera à une discussion informelle sur le thème "2025 Economic Outlook and Beyond" avant le Virginia Maritime Association 2024 International Trade Symposium à Norfolk, en Virginie. (1030/1430) En outre, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, participera à une discussion animée sur les perspectives économiques et la politique monétaire avant un événement organisé par l'université de Binghamton à Vestal, dans l'État de New York. (1100/1500)

La croissance des ventes à magasins comparables de Domino's Pizza devrait ralentir séquentiellement lors de la publication des résultats du troisième trimestre, en raison de la faiblesse des dépenses de consommation aux États-Unis et sur les marchés internationaux, malgré des promotions plus importantes. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande sur les marchés internationaux et aux attentes pour les fêtes de fin d'année.

Delta Air Lines devrait annoncer un bénéfice trimestriel inférieur en raison des perturbations causées par une panne informatique mondiale. L'accent sera toutefois mis sur la vigueur de la demande de voyages ainsi que sur le pouvoir de fixation des prix de la compagnie aérienne.

Les données sur l'inflation en Argentine pour le mois de septembre devraient être publiées. Le taux d'inflation mensuel de l'Argentine pour le mois de septembre devrait s'élever à 3,5 %, soit un ralentissement par rapport au taux de 4,2 % du mois d'août. L'inflation sur 12 mois jusqu'en septembre a probablement baissé à 209,1 % en septembre, contre 236,7 % en août. L'agence brésilienne de statistiques IBGE devrait montrer que les ventes au détail ont probablement baissé de 0,5 % en août, après avoir augmenté de 0,6 % en juillet. La Banque centrale du Pérou devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Les données de la balance commerciale du Pérou pour le mois d'octobre sont également à l'ordre du jour.