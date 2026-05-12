À surveiller aujourd'hui - Mercredi 13 mai

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12 mai - Sur le front économique américain, le ministère du Travail s'apprête à publier les données d'inflation des prix à la production pour le mois d'avril. L'indice des prix à la production pour la demande finale devrait rester inchangé à 0,5 % par rapport au mois dernier. En glissement annuel, les prix devraient avoir augmenté de 4,9 %, après une hausse de 4 % observée le mois précédent. Hors éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPP devrait progresser de 0,3 % en glissement mensuel et de 4,3 % en glissement annuel.

Plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer lors de différents événements, notamment Susan Collins, de Boston, qui doit prononcer un discours au Boston Economic Club (11h30 / 15h30). À St. Paul, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, doit participer à une table ronde (13h15/17h15), tandis qu'à Dallas, les commentaires de la présidente Lorie Logan seront attendus avant un événement intitulé « Global Perspectives ». (19h00 /23h00)

Les analystes s'attendent à ce que Cisco Systems annonce une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses équipements réseau alimentée par l'essor de l'IA.

Le fournisseur de néocloud Nebius, basé à Amsterdam, devrait annoncer une multiplication par plus de six de son chiffre d’affaires au premier trimestre, grâce à la forte demande des entreprises technologiques en matériel lié à l’IA et en capacité cloud. Les investisseurs attendront également des commentaires sur les dépenses d’investissement, alimentées par les achats de processeurs IA et l’expansion des investissements dans les centres de données, alors que l’entreprise se dépêche de sécuriser des capacités pour répondre à la demande en forte hausse.

GE Vernova va demander à un juge du Massachusetts de reconsidérer une injonction qui a contraint le fournisseur de turbines à poursuivre ses travaux sur le projet de parc éolien de 4,5 milliards de dollars de Vineyard Wind en Nouvelle-Angleterre.

Abiomed,filiale de Johnson & Johnson, tentera de se défendre contre les allégations de longue date de Maquet Cardiovascular, filiale du groupe suédois Getinge, selon lesquelles les pompes cardiaques Impella d'Abiomed enfreignent les brevets de Maquet. Le procès devrait débuter mercredi et se poursuivre jusqu'à vendredi.

Birkenstock devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, la demande pour ses sandales haut de gamme restant forte. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la pression douanière, l'impact des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient et la stratégie de prix.

L'assureur canadien Manulife Financial devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la reprise de ses activités de gestion de patrimoine.

Au Canada, Michelle Alexopoulos, sous-gouverneure externe de la Banque du Canada, doit prendre la parole lors d'un événement conjoint organisé par l'Ottawa Economics Association et la Canadian Association of Business Economics à Ottawa. (13h30/17h30) Par ailleurs, le résumé des délibérations de politique monétaire de la Banque du Canada est attendu.

L'IBGE, l'agencebrésilienne des statistiques, doit publier les données sur les ventes au détail de mars, qui devraient indiquer une stagnation en glissement mensuel après une hausse de 0,6 % en février. Sur les 12 mois à fin mars, la hausse devrait s'établir à 2,75 %.