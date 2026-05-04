À surveiller aujourd'hui - Mardi 5 mai

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4 mai -

Advanced Micro Devices devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par son activité de centres de données, mais les investisseurs attendront les commentaires de la direction sur la santé et les perspectives du marché de l'IA.

Pfizer devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses médicaments phares, tels que l'Eliquis et le nouveau vaccin contre le VRS, Abrysvo, ainsi que sur les perspectives concernant le développement de médicaments contre l'obésité par la société.

Le Bureau du recensement devrait publier les données sur la balance commerciale, qui devrait s'élargir à 60,9 milliards de dollars, tandis que les ventes de logements neufs devraient augmenter pour atteindre 0,650 million d'unités. Les offres d'emploi JOLTS, telles que rapportées par le Bureau des statistiques du travail, devraient reculer à 6,835 millions en mars. Par ailleurs, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM devrait s'établir à 53,7 pour le mois d'avril, tandis que les données PMI de S&P Global sont également attendues.

La vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, Michelle Bowman, doit prendre la parole lors du symposium "Women in Housing and Finance" 2026 à Washington. (10h00/14h00)

La société d'investissement KKR devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une levée de fonds soutenue et à de solides revenus provenant des commissions. Les investisseurs et les analystes attendront ces résultats avec impatience pour évaluer les marchés du crédit privé, qui ont connu plusieurs soubresauts ces derniers mois.

PayPal devrait annoncer une baisse de son bénéfice au premier trimestre, l'attention se portant sur les plans du directeur général nouvellement nommé pour redresser une activité en difficulté, affectée par la concurrence croissante des géants de la tech et par un ralentissement général des dépenses dans le commerce électronique, les consommateurs se montrant de plus en plus prudents.

La chaîne de cinémas AMC Entertainment devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par des films tels que "The Super Mario Galaxy Movie" et "The Drama", ainsi que par la popularité persistante de titres comme "Project Hail Mary" et "Hoppers".

Le fabricant de matériaux industriels DuPont devrait annoncer une baisse de son bénéfice au premier trimestre. Les investisseurs attendent des commentaires concernant l'avancement de sa réorganisation et les répercussions du conflit au Moyen-Orient, qui entraîne des perturbations de l'approvisionnement et laisse présager une hausse des coûts.

La société agroalimentaire Archer-Daniels-Midland devrait annoncer une baisse de son bénéfice au premier trimestre, pénalisée par la volatilité des marchés des matières premières et la faiblesse des marges.

Corteva s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés. Les investisseurs guettent les signes d'une amélioration de la demande de semences, la stabilité des prix des produits phytosanitaires ainsi que les mises à jour concernant les marges, les flux de trésorerie et la dynamique des commandes en début de saison, à l'approche de la saison des semis du début du printemps 2026.

Coty devrait afficher un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre, les consommateurs américains restant méfiants face aux pressions inflationnistes. Les investisseurs seront également impatients d'en savoir plus sur les parfums et les prévisions annuelles de la société.

Marathon Petroleum devrait afficher un bénéfice au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, bénéficiant de marges de raffinage plus élevées dans un contexte de resserrement du marché mondial des carburants, alimenté par les inquiétudes liées à l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Electronic Arts devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce aux ventes de son dernier titre, Battlefield 6, un jeu de tir à la première personne lancé en octobre 2025. Les investisseurs attendront également des informations sur le rachat de 55 milliards de dollars du développeur de jeux vidéo par un groupe d'investisseurs privés.

Super Micro devrait afficher une hausse significative de son chiffre d'affaires au troisième trimestre lors de la publication de ses résultats, portée par la demande croissante pour ses serveurs équipés d'intelligence artificielle.

Rockwell Automation s'apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre, les analystes s'attendant à une croissance en glissement annuel du bénéfice et du chiffre d'affaires, soutenue par une demande industrielle soutenue et des mesures de réduction des coûts.

La société de photonique Lumentum Holdings devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et un bénéfice plus que doublé, grâce à la forte demande en équipements de centres de données pour l'IA, en connexions fibre optique plus rapides et en lasers de pointe utilisés dans les réseaux de nouvelle génération.

Les analystes s'attendent à ce qu'Arista Networks annonce une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, stimulée par la demande des entreprises de cloud computing.

Lumen Technologies devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, car elle est confrontée à des défis liés à ses activités traditionnelles.

Revvity devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs à la demande dans son activité de diagnostic et à toute révision des prévisions annuelles. Tout commentaire sur le financement de la recherche universitaire susceptible d'avoir un impact sur l'entreprise sera également suivi de près lors de la conférence téléphonique.

Bitcoin Accumulator Strategy devrait annoncer une perte au premier trimestre après une forte chute de la valeur de la cryptomonnaie au cours de la période.

IQVIA publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur les performances de son unité de solutions de recherche et développement, ainsi que sur tout commentaire concernant l'IA, le conflit au Moyen-Orient et d'éventuelles révisions de ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

La compagnie d'électricité américaine WEC Energy, basée dans le Wisconsin, devrait afficher un bénéfice lors de la publication de ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande en énergie des centres de données, les dépenses d'investissement et les hausses des tarifs pour les clients.

Skyworks Solutions devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, le ralentissement de la croissance de son segment "marchés généraux" l'emportant sur la demande plus forte pour ses puces radiofréquence utilisées dans les smartphones 5G.

Le fabricant de canettes en aluminium Ball Corp devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenu par une demande stable. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l'impact des droits de douane sur l'acier, les prévisions de demande et les efforts de maîtrise des coûts.

Prudential Financial devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction concernant l'exposition au crédit privé.

Jack Henry & Associates devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre la semaine prochaine, portée par la forte demande pour ses solutions technologiques bancaires.

Freshworks devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à sa stratégie visant à conquérir de grandes entreprises avec ses outils logiciels intégrant l'IA pour automatiser le service client.

Lucid devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la forte demande pour son SUV Gravity.

EOG Resources devrait afficher un bénéfice lors de la publication de ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire concernant les charges fiscales actuelles de la société et l'impact que le conflit au Moyen-Orient pourrait avoir sur ses résultats.

Duke Energy devrait dépasser les estimations de Wall Street lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, soutenue par une forte demande en électricité après que la consommation d'électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait encore s'accélérer à mesure que les grandes entreprises technologiques augmentent leur consommation d'énergie dans des centres de données en pleine expansion, dont certains consomment autant d'électricité qu'une ville entière. La demande est également stimulée par les ménages et les entreprises qui consomment davantage d'électricité à mesure qu'ils abandonnent les combustibles fossiles pour le chauffage et les transports.

Devon Energy devrait afficher une baisse de ses résultats du premier trimestre, les producteurs s'étant largement abstenus d'augmenter leur production dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue.

La société de services publics American Electric Power devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par une demande d'électricité plus forte.

Emerson Electric s'apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre, les analystes s'attendant à une croissance en glissement annuel tant du bénéfice que du chiffre d'affaires, portée par une forte demande pour ses équipements d'automatisation industrielle.

Eaton s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre. Les analystes s'attendent à une hausse, en glissement annuel, du bénéfice et du chiffre d'affaires trimestriels, soutenue par une forte demande en composants électriques dans le contexte d'un boom des centres de données alimenté par l'IA.

Public Service Enterprise Group devrait dépasser les attentes de Wall Street lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, grâce à la demande croissante d'électricité aux États-Unis après que la consommation a atteint des niveaux records en 2025 et devrait encore augmenter à mesure que les grandes entreprises technologiques accroissent leur consommation d'électricité dans des centres de données en pleine expansion, certains consommant autant d'électricité qu'une ville.

International Flavors & Fragrances devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisée par la faiblesse de la demande pour ses catégories de produits, notamment les ingrédients alimentaires et les parfums. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur les mesures tarifaires, la demande, les volumes, l'impact de la concurrence croissante et les prévisions annuelles.

Shopify devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, alimentée par une demande soutenue pour ses services de commerce électronique. Les commentaires de la société sur l'impact du remboursement des droits de douane sur ses commerçants, la solidité des vendeurs et ses marges seront au centre des préoccupations des investisseurs.

Suncor Energy devrait publier des résultats du premier trimestre marqués par la volatilité des prix mondiaux du brut, l'évolution des marges de raffinage, les écarts de prix du pétrole et un dollar canadien plus faible qui a dopé le chiffre d'affaires libellé en dollars américains. Ces résultats s'inscrivent dans le cadre du plan d'amélioration opérationnelle et de retour sur investissement de la direction, à la suite d'une initiative stratégique axée sur l'efficacité, la transformation numérique et l'intégration des investissements récents.

Thomson Reuters devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre lors de la publication de ses résultats. Les investisseurs s'intéresseront particulièrement à ses initiatives en matière d'intelligence artificielle.

Sur le plan économique canadien, Statistique Canada publiera les données de la balance commerciale pour le mois de mars, qui devrait se contracter à 2,88 milliards de dollars canadiens.

En Amérique latine, le FIPE s'apprête à publier les données sur les prix à la consommation au Brésil pour le mois d'avril.