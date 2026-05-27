À surveiller aujourd'hui - Jeudi 28 mai

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27 mai - Une journée riche en données économiques américaines attend les investisseurs, avec la publication de l'inflation PCE d'avril, du PIB du premier trimestre, des commandes de biens durables, des ventes de logements neufs et des demandes hebdomadaires d'allocations chômage. L'indice des prix PCE devrait progresser de 0,5% en glissement mensuel et de 3,8% en glissement annuel, tandis que l'indice de base devrait augmenter de 0,3% sur le mois et de 3,3% sur l'année. La deuxième estimation du PIB du premier trimestre devrait rester inchangée à 2%. Les données du Bureau du recensement devraient indiquer une hausse de 3,5% des commandes de biens durables en avril, tandis que les ventes de logements neufs devraient s'être ralenties pour s'établir à un taux annualisé de 665.000 unités.Les demandes initiales d'allocations chômage devraient augmenter de 2.000 pour atteindre 211.000 pour la semaine terminée le 23 mai, tandis que les demandes continues devraient légèrement baisser à 1.780.000 pour la semaine terminée le 16 mai.

Costco Wholesale devrait annoncer une hausse de ses ventes trimestrielles à magasins comparables lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, soutenue par la demande de produits de première nécessité abordables dans ses magasins réservés aux membres. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la santé des consommateurs et l'état d'avancement des remboursements de droits de douane, ainsi qu'à l'impact de la hausse des prix du carburant. Par ailleurs, Best Buy devrait afficher une légère hausse de ses ventes au premier trimestre, alors que le distributeur d'électronique est confronté à un affaiblissement de la demande pour les dépenses discrétionnaires dans un contexte d'inflation persistante et de préoccupations économiques plus générales. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires concernant les perspectives de la demande, l'impact des droits de douane et les répercussions potentielles du conflit au Moyen-Orient. De plus, le distributeur discount Dollar Tree devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ses magasins attirant des consommateurs soucieux de leur budget dans un contexte d'incertitude économique croissante. Les investisseurs guetteront les commentaires sur la demande, l'impact des droits de douane et les tendances liées aux pertes de stock, ainsi que les prévisions annuelles.

Le président de la Fed de New York, John Williams, devrait prononcer un discours liminaire en Islande, avant la Conférence économique de Reykjavík. (0855/1255) La conférence devrait également accueillir le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, qui devrait s'exprimer sur l'économie américaine et la politique monétaire. (10h15/14h15) À Washington, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doit participer à une discussion informelle animée avant la conférence « Leading with AI: Building Trust and Powering Growth » organisée par la Johns Hopkins Carey Business School. (15h00/19h00)

La conférence « Strategic Decisions », qui se tient actuellement, accueillera John Waldron, président et directeur des opérations de Goldman Sachs, Neil Chapman, cadre chez Exxon Mobil , et Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo.

Dell devrait annoncer une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par une forte demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA et équipés des puissantes puces de Nvidia. Les investisseurs attendront des commentaires sur la manière dont les investissements croissants des géants de la tech dans le développement d'infrastructures d'IA aident l'entreprise à attirer des capitaux à un moment où les clients sont confrontés à une pénurie de puces mémoire. Ils en apprendront également davantage sur la santé du marché des PC et sur la manière dont les clients dépensent pour des systèmes alimentés par l'IA.

Hormel Foods devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs dans un contexte d'incertitude économique et d'intérêt croissant pour les médicaments amaigrissants. Ils chercheront également à obtenir des détails sur l'impact des coûts des intrants ainsi que sur les prévisions annuelles.

Le distributeur de vêtements American Eagle Outfitters devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenu par une demande soutenue pour ses produits. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs dans un contexte de perspectives macroéconomiques incertaines, à l'impact sur les coûts des intrants et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient, ainsi qu'aux prévisions annuelles. Par ailleurs, Gap, la société mère d'Old Navy, devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à des efforts marketing accrus qui ont stimulé la demande pour ses vêtements et accessoires. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs, l'impact sur les coûts des intrants et la chaîne d'approvisionnement du conflit au Moyen-Orient, ainsi qu'aux prévisions annuelles.

Autodesk devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses logiciels de conception.

SentinelOne devrait afficher une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, alimentée par une demande soutenue pour ses solutions de cybersécurité.

La saison des résultats des banques canadiennes se poursuit, la Banque TD devant annoncer une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires, soutenue par une augmentation de son revenu net d'intérêts. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur l'économie et les perspectives pour l'année à venir. La CIBC, autre établissement de crédit canadien, devrait également afficher une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce aux solides performances de sa division des marchés de capitaux. Parallèlement, la Banque Royale du Canada devrait annoncer une hausse de son bénéfice trimestriel, tirée par une augmentation de ses revenus d'intérêts.

Statistique Canada devrait annoncer que la balance courante s'est creusée pour atteindre 4,70 milliards de dollars canadiens au premier trimestre.

Par ailleurs, la Banque du Canada publiera son Rapport sur la stabilité financière, après quoi le gouverneur Tiff Macklem et la sous-gouverneure principale Carolyn Rogers tiendront une conférence de presse pour discuter des conclusions (11h00/15h00). Par ailleurs, le premier ministre Mark Carney doit prendre la parole devant l'Economic Club de New York.

Au Brésil, l'indice d'inflation IGP-M de la FGV devrait s'établir à 0,80% pour le mois de mai. Le taux de chômage du pays devrait avoir légèrement reculé à 5,9% en avril, après une hausse à 6,1% en mars. Les données de l'IPP pour avril doivent également être publiées. Au Mexique, le chômage devrait augmenter, l'INEGI devant annoncer une hausse de 2,7% en avril, après un taux de 2,4% en mars.