À suivre dans la journée - vendredi 7 novembre

6 novembre -

Sur le calendrier économique américain, l'indice préliminaire du moral des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de novembre devrait baisser à 53,2 contre 53,6 le mois précédent. En outre, les données de la Réserve fédérale sur le crédit à la consommation pour septembre devraient montrer une augmentation de 10,00 milliards de dollars, après un gain de 0,36 milliard de dollars en août.

Duke Energy publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché. Les analystes s'attendent à ce que la société déclare un bénéfice ajusté de 1,75 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre.

Monster Beverage devrait afficher une légère baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison de l'augmentation des coûts de production. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les droits de douane sur l'aluminium, les hausses de prix et les tendances de la demande des consommateurs.

Le taux de chômage et la balance commerciale du Canada pour le mois d'octobre devraient être publiés. La variation de l'emploi pour octobre devrait montrer une baisse de 2 500 emplois, après un gain de 60 400 emplois le mois précédent. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 7,1 % en octobre.

Sur le front économique de l'Amérique latine, l'indice d'inflation IGP-DI du Brésil pour le mois d'octobre devrait diminuer de 0,22 %, après une augmentation de 0,36 % le mois précédent. Séparément, l'inflation globale du Mexique pour octobre devrait augmenter de 0,36 %, contre une hausse de 0,23 % en septembre, tandis que le taux d'inflation sur 12 mois devrait diminuer à 3,56 %, contre 3,76 % le mois précédent. L'inflation de base du Mexique pour octobre devrait augmenter de 0,28 %, en baisse par rapport à 0,33 % en septembre. En outre, les données de l'indice des prix à la production du Mexique pour le mois d'octobre sont également prévues.