À suivre dans la journée - mercredi 5 novembre

4 novembre -

Sur le front économique américain, les investisseurs surveilleront le rapport national sur l'emploi d'ADP pour le mois d'octobre, qui devrait montrer une augmentation de 28 000 emplois privés après une baisse de 32 000 en septembre, offrant ainsi de nouveaux indices sur la dynamique du marché du travail. Le PMI ISM non manufacturier pour octobre est également attendu, les économistes prévoyant une lecture de 50,8, en hausse par rapport aux 50 du mois précédent, signalant une expansion modeste de l'activité des services. En outre, les résultats définitifs de l'indice PMI composite et de l'indice PMI des services de S&P Global pour le mois d'octobre seront également à l'ordre du jour.

Qualcomm devrait faire état d'un bond de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la hausse de la demande mondiale de smartphones stimulant les ventes de ses puces.

La chaîne de hamburgers McDonald's devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, probablement grâce à la demande soutenue de ses repas combinés abordables. Les investisseurs analyseront le rapport pour y trouver des indications sur la santé des consommateurs à faible revenu dans un contexte difficile pour les dépenses de restauration, les tendances de la demande en octobre, la réponse à ses offres à durée limitée et sa stratégie de prix pour l'année à venir.

Snap devrait annoncer sa plus faible croissance de revenus depuis plus d'un an pour le troisième trimestre, signe que la société mère Snapchat est confrontée à une concurrence intense de la part de sociétés de médias sociaux dominantes, y compris Meta et TikTok. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur la manière dont l'entreprise navigue dans un environnement économique incertain, où les spécialistes du marketing dépensent avec prudence.

Humana devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la société sur les coûts médicaux et la demande de soins de santé dans le cadre de ses plans soutenus par le gouvernement pour les adultes plus âgés, ainsi qu'à toute mise à jour de ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

Lyft devrait enregistrer une hausse de 12 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à une forte demande pour ses services de covoiturage dans les petites villes.

DoorDash devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à une forte demande de services de livraison. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les nouvelles activités promotionnelles et la demande des consommateurs.

Coty devrait afficher un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre, le consommateur américain restant méfiant à l'égard des pressions inflationnistes dans le contexte des incertitudes liées aux tarifs douaniers de Trump. Les investisseurs seront également désireux d'en savoir plus sur les parfums après que les résultats d'Estee Lauder aient été tirés par une demande solide pour ses parfums. Toute mise à jour sur son examen stratégique, qui pourrait conduire à la cession de CoverGirl, sera également intéressante.

Elf Beauty devrait publier des résultats positifs pour le deuxième trimestre, grâce à ses marques populaires, y compris Rhodes, qui appartient à des célébrités et qu'elle a acquise au début de l'année. Son commentaire sur la question de savoir si le prix est un facteur décisif pour les consommateurs dans un contexte d'incertitudes commerciales et le rétablissement de ses perspectives annuelles seront en tête de la liste de surveillance des investisseurs.

Le New York Times devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une croissance régulière des revenus d'abonnement due aux efforts de l'éditeur pour regrouper le contenu d'information de base avec un contenu axé sur le style de vie. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives de l'entreprise et sur les commentaires relatifs à d'éventuels nouveaux accords de licence.

Duolingo devrait annoncer une hausse de 19 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'utilisateurs abonnés à ses plans basés sur l'IA.

PPL Corp devrait afficher un bénéfice ajusté de 46 cents par action pour le troisième trimestre, selon les données compilées par LSEG. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les demandes d'électricité des centres de données et à toute nouvelle concernant les dépenses d'investissement, car la demande d'électricité devrait augmenter au cours des deux prochaines années.

Targa Resources publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché. Les analystes s'attendent à ce que la société déclare un bénéfice ajusté de 2,09 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre.

Bio-Techne Corp devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur la performance trimestrielle et sur tout changement de la performance de l'entreprise en raison des politiques commerciales changeantes du président Donald Trump.

Air Canada devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre après une grève de quatre jours de ses agents de bord qui a paralysé ses activités en septembre.

Au Brésil, la banque centrale devrait maintenir le taux d'intérêt Selic à 15 %, conservant sa position de resserrement dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes. Par ailleurs, S&P Global publiera les données de l'indice PMI des services et de l'indice PMI composite pour le mois d'octobre, ce qui donnera une idée plus précise de la dynamique économique du pays.