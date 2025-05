À suivre dans la journée - jeudi 8 mai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

7 mai - Sur le front de l'économie américaine, un rapport du département du travail devrait montrer que les demandes initiales d'allocations chômage ont probablement diminué d'environ 11 000 pour atteindre 230 000 pour la semaine se terminant le 3 mai. Les demandes continues d'allocations de chômage dans les États ont probablement diminué à 1,886 million pour la semaine se terminant le 26 avril, contre 1,916 million pour la semaine précédente. Par ailleurs, le Bureau du recensement du Département du commerce devrait annoncer que les stocks de gros sont restés inchangés à 0,5 % en mars.

Lyft devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de Lyft augmente, marquant la croissance la plus lente depuis plus d'un an. Wall Street attend des détails sur la manière dont l'entreprise prévoit de naviguer dans une économie incertaine et un élan croissant dans le secteur des robots-axis.

Novavax devrait présenter ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires relatifs à la demande de l'autorité de régulation sanitaire américaine de procéder à des essais supplémentaires pour son vaccin COVID-19.

ConocoPhillips publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront probablement sur les mises à jour concernant sa restructuration prévue ainsi que sur l'impact des tarifs douaniers et de la faiblesse des prix des matières premières sur la production et la rentabilité.

Coinbase devrait annoncer une baisse de son bénéfice au premier trimestre, la volatilité des marchés induite par les tarifs douaniers ayant entraîné une baisse du bitcoin , les investisseurs se précipitant vers des actifs plus sûrs pour y placer leur argent.

Arm Holdings devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, les investisseurs se concentrant sur la traction du fournisseur d'architectures de puces sur le marché de l'intelligence artificielle.

Le groupe Carlyle devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les analystes analyseront les commentaires des cadres supérieurs pour obtenir des informations sur sa stratégie d'investissement, d'autant plus que plusieurs de ses pairs ont déclaré qu'ils profitaient de la volatilité pour rechercher des actifs à un prix avantageux.

Match Group devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison de la stagnation du marché et de l'absence de nouvelles fonctionnalités, tandis que les investisseurs attendent avec impatience de nouvelles stratégies pour augmenter le nombre d'utilisateurs.

Tapestry devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, car elle surfe sur une vague de demande pour ses sacs à main Tabby et d'autres accessoires, et est aidée par une exposition limitée aux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction concernant les stratégies visant à accélérer la croissance dans un contexte de ralentissement des dépenses des consommateurs.

Pinterest devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Mais le chiffre d'affaires de la société de médias sociaux devrait ralentir au cours du trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les dépenses de publicité numérique à un moment où l'incertitude liée aux droits de douane, combinée à la fin d'une échappatoire d'importation en franchise de droits, pourrait déplacer les budgets de marketing vers des plateformes plus importantes et retarder certains calendriers de campagne.

Peloton devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés. Il s'agira du premier trimestre de l'entreprise sous la direction du nouveau directeur général Peter Stern, qui a pris ses fonctions le 1er janvier. Les investisseurs devraient se concentrer sur les commentaires relatifs à la demande, à la croissance des services d'abonnement et aux prévisions de recettes pour le trimestre en cours.

Le fabricant de bière Molson Coors devrait enregistrer une baisse de ses recettes au premier trimestre, en raison de la faible demande pour ses produits. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions, la demande, les mesures de tarification et l'impact des tarifs douaniers.

Shopify devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, car ses outils d'intelligence artificielle et les mises à jour de sa plateforme favorisent l'adoption par les commerçants, mais des questions subsistent quant à la manière dont les droits de douane américains pourraient affecter les vendeurs sur la plateforme et nuire au chiffre d'affaires dans les mois à venir. Les analystes surveilleront les perspectives de l'entreprise, ses commentaires sur les tarifs douaniers et les mesures qu'elle prend pour contourner l'impact.

La Banque du Canada publiera son rapport sur la stabilité financière. Le gouverneur et le premier sous-gouverneur tiendront une conférence de presse pour discuter du contenu du rapport.

La Sun Life devrait enregistrer une croissance de ses bénéfices au premier trimestre. Les activités de l'assureur aux États-Unis dans le domaine de l'assurance dentaire et de l'assurance en excédent de pertes seront au centre de l'attention, car elles ont été confrontées à des difficultés au cours des derniers trimestres.

En Amérique latine, l'inflation brésilienne, mesurée par l'indice des prix IGP-DI, devrait avoir augmenté de 0,35 % en avril, après avoir chuté de 0,50 % en mars. Par ailleurs, les chiffres de l'indice des prix à la production du pays pour le mois de mars seront également surveillés. De plus, l'agence de statistiques mexicaine, INEGI, devrait montrer que l'inflation sur 12 mois s'est accélérée à 3,90 % en avril après avoir augmenté à 3,80 % en mars. L'inflation globale pour le pays devrait avoir augmenté de 0,30 % en avril après avoir augmenté de 0,31 % le mois précédent, tandis que l'inflation de base devrait s'élever à 0,47 % pour le mois d'avril. Parallèlement, les chiffres de l'indice des prix à la production (PPI) pour le mois d'avril seront également publiés. Par ailleurs, l'inflation chilienne d'avril devrait augmenter de 0,30 %, contre une hausse de 0,50 % enregistrée en mars.