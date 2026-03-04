À suivre dans la journée - jeudi 5 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

4 mars - En ce qui concerne l'économie américaine, le Département du travail devrait publier le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales d'allocations de chômage ont probablement augmenté de 3 000 à 215 000 pour la semaine se terminant le 28 février. Dans le même temps, les demandes continues d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 21 février ont probablement augmenté pour atteindre 1,850 million. Un rapport séparé devrait montrer que les prix à l'importation ont probablement augmenté de 0,2 % en janvier, contre 0,1 % le mois précédent, tandis que les prix à l'exportation ont probablement augmenté de 0,3 % en janvier, après avoir affiché une lecture similaire en décembre.

Costco devrait afficher une hausse des revenus au deuxième trimestre, alimentée par une forte demande pour les produits de base, y compris les produits d'épicerie, dans ses magasins. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact de l'incertitude liée aux tarifs douaniens sur le moral des consommateurs, des mises à jour sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les prix ainsi que les prévisions annuelles.

Michelle Bowman, vice-présidente de laRéserve fédérale chargée de la supervision, doit s'exprimer devant l'Association des banquiers de New York sur le thème "Navigating What's Next: Perspective on the Economy and Innovation" à New York.

La chaîne de supermarchés Kroger devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors que l'entreprise augmente ses investissements dans la fixation des prix, l'expansion de sa gamme de produits de marque privée et l'accélération de ses efforts en matière de ramassage et de livraison en magasin. Les investisseurs seront attentifs à l'orientation stratégique définie par le nouveau directeur général Greg Foran et aux commentaires sur la santé du consommateur.

Gap devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, les efforts de redressement contribuant à stimuler la demande de prix pleins pour ses marques Old Navy et homonymes. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les prévisions, car les dépenses discrétionnaires restent hésitantes aux États-Unis.

Le fabricant de puces Marvell Technology devrait annoncer sa plus faible croissance trimestrielle de revenus depuis un an au quatrième trimestre. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande de puces d'intelligence artificielle personnalisées de l'entreprise, alors que les géants de la technologie devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour construire une infrastructure d'intelligence artificielle cette année.

Sur le front de l'Amérique latine, l'agence brésilienne de statistiques, IBGE, devrait publier des données sur le taux de chômage pour janvier, qui a probablement augmenté à 5,4 %, contre 5,1 % le mois précédent. En outre, le pays devrait afficher un excédent commercial de 4,228 milliards de dollars pour février, après avoir enregistré un excédent de 4,343 milliards de dollars en janvier. Par ailleurs, l'agence mexicaine des statistiques devrait déclarer que l'investissement fixe brut a probablement augmenté de 0,7 % en décembre, après avoir enregistré une hausse de 0,4 % le mois précédent. Les données sur la confiance des consommateurs mexicains pour le mois de février sont également attendues.