À suivre dans la journée - jeudi 2 novembre

1er novembre - Apple devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, ce qui traduirait une décélération continue des ventes d'ordinateurs Mac et d'iPad et une croissance à peine supérieure à 2 % des ventes d'iPhone. Les investisseurs attendront ses commentaires sur les perspectives du trimestre des achats de vacances et les premières ventes de la gamme iPhone 15, lancée en septembre.

Les demandes initiales d'allocations de chômage pour la semaine qui s'est achevée le 28 octobre devraient rester inchangées à 210 000 en données corrigées des variations saisonnières. Par ailleurs, le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide devrait augmenter de 10 000, passant de 1,79 million à 1,8 million. Les commandes d'usines pour le mois de septembre augmenteront de 2,4 % après un bond de 1,2 % le mois précédent.

La présidente par intérim de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Kathleen O'Neill Paese, doit prononcer un discours de bienvenue avant la conférence commémorative Homer Jones organisée par la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis. (1830/2230)

Starbucks devrait enregistrer une hausse de ses ventes à magasins comparables au quatrième trimestre, grâce à l'amélioration de l'efficacité de ses magasins et à son programme de fidélisation qui lui permet de maintenir ses ventes à flot, même si certains consommateurs réduisent leurs dépenses pour ses cafés et ses boissons froides onéreux. Les commentaires de l'entreprise sur la reprise du marché chinois seront suivis avec attention, tout comme les attentes pour 2024 et une mise à jour de ses plans de réinvention.

Alors que la demande de vaccins COVID-19 est de plus en plus incertaine, les investisseurs se concentreront sur les objectifs de vente de Moderna pour cette année et la suivante, après que son grand rival Pfizer a réduit ses perspectives de vente pour 2023 en octobre, en raison d'une chute des revenus des produits liés au COVID lors de la publication des résultats du troisième trimestre de l'entreprise.

Albemarle, le plus grand producteur de lithium au monde et l'un des principaux fournisseurs de Tesla, devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre. Par ailleurs, le mineur de terres rares MP Materials devrait faire le point sur ses tentatives de reprise du raffinage des minéraux stratégiques critiques en Californie lorsqu'il publiera ses résultats du troisième trimestre.

Lorsque Eli Lilly publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés, les investisseurs seront attentifs à toute modification des perspectives, aux ventes trimestrielles de son nouveau médicament contre le diabète, Mounjaro, et aux commentaires concernant les préparatifs pour le lancement du médicament en tant que traitement de perte de poids plus tard dans l'année. Les investisseurs seront également attentifs aux mises à jour concernant son candidat médicament contre la maladie d'Alzheimer et l'approvisionnement en Mounjaro.

Nikola devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, car l'entreprise doit faire face à un rappel de ses camions en raison de problèmes de batterie. Wall Street espère en savoir plus sur la stratégie de l'entreprise pour ses camions électriques à pile à hydrogène.

Molson Coors devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses bières et à des prix plus élevés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande en Amérique du Nord, au redressement de la marge brute et à toute mise à jour des prévisions.

Peloton devrait annoncer une perte moins importante au troisième trimestre, grâce à des mesures de réduction des coûts et à son repositionnement en tant qu'entreprise axée sur les logiciels. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'environnement de la demande alors que la société procède à un redressement de ses activités à la suite de changements structurels post-pandémiques.

Paramount Global devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Les analystes attendent des commentaires sur la demande de publicité et l'impact des grèves à Hollywood.

Fox Corp devrait dépasser les estimations de revenus du premier trimestre, bénéficiant d'une augmentation des dépenses publicitaires avant l'élection présidentielle américaine de 2024.

Alors que Cigna publie ses résultats du troisième trimestre, les investisseurs surveilleront les tendances des coûts médicaux dans un contexte de reprise des procédures non urgentes et d'assouplissement des contraintes en matière de personnel, ainsi que les commentaires sur les perspectives pour 2024 et les notations par étoiles.

Les investisseurs se concentreront sur les ventes trimestrielles de la version à plus forte dose de l'Eylea, médicament contre les maladies oculaires, et du Dupixent, médicament contre l'eczéma, lors de la publication des résultats du troisième trimestre de Regeneron Pharmaceuticals.

Monster Beverage devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à des prix plus élevés et à une demande soutenue pour ses boissons énergisantes et ses boissons de bien-être à haute performance. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prix, la concurrence des marques privées et l'évolution de la demande des consommateurs.

Ball Corp devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, car la demande pour ses emballages en aluminium, comme les canettes de boisson, a diminué, les entreprises étant confrontées à la réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs dans le cadre du resserrement des budgets des ménages. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les niveaux de stocks de l'entreprise et sur l'impact des prix de détail sur ses activités.

L'éditeur de logiciels Cloudflare devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en raison de la demande croissante pour ses outils et ses logiciels.

L'entreprise de cybersécurité Fortinet devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en raison de l'augmentation de la demande de ses produits due à la montée des menaces en ligne.

Elon Musk devrait s'opposer à la tentative de la Securities and Exchange Commission américaine de le forcer à témoigner dans le cadre de l'enquête de l'autorité de régulation sur son rachat, pour 44 milliards de dollars, du géant des médias sociaux Twitter, aujourd'hui connu sous le nom de X.

La National Retail Federation devrait publier ses prévisions pour la très importante période des fêtes de fin d'année. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les dépenses de consommation, l'érosion de l'épargne et l'impact sur la demande du début du remboursement des prêts étudiants ainsi que des taux d'intérêt toujours élevés.

Federal Realty Investment Trust devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à une forte demande de location pour ses centres commerciaux rattachés à des épiceries, dans un contexte de réduction de l'espace locatif disponible. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les nouvelles activités de location et les faillites de locataires dans le secteur de la vente au détail.

Le distributeur de médicaments Cencora publiera ses résultats du quatrième trimestre, et les investisseurs attendront des perspectives initiales pour 2024 et des commentaires sur la demande de médicaments génériques et spécialisés.

Organon & Co publiera ses résultats du troisième trimestre, les investisseurs souhaitant obtenir des mises à jour sur les prévisions de bénéfices annuels et les performances de ses activités dans le domaine de la santé féminine et des biosimilaires.

Kleber Santos, directeur général des prêts à la consommation de Wells Fargo, et Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan Chase, devraient s'exprimer lors de la conférence de la BancAnalysts Association of Boston.

SBA Communications devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison de l'augmentation des dépenses de télécommunications, qui stimule la demande de services de l'entreprise.

Le fabricant canadien d'avions d'affaires Bombardier devrait annoncer un bénéfice trimestriel, contre une perte ajustée un an plus tôt, grâce à la demande soutenue des voyageurs fortunés pour les vols privés. L'entreprise, qui a été confrontée à une pénurie de liquidités en 2015, se concentre sur la réduction de sa dette.

Cenovus Energy devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, car les prix du pétrole ont augmenté séquentiellement au cours du trimestre et la société a augmenté sa production.

La société canadienne Shopify devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, car de plus en plus de commerçants rejoignent sa plateforme afin de tirer parti des tendances en matière de commerce social et de commerce électronique.

La province la plus peuplée du Canada, l'Ontario, devrait faire le point sur l'économie et les finances de la province.