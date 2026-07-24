À suivre cette semaine – Lundi 27 juillet

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24 juillet - LUNDI

Le Bureau du recensement américain doit publier les commandes de biens durables du mois de juin, qui devraient afficher une hausse de 2,7%, après une baisse de 4,5% en mai. Les commandes hors transport devraient progresser de 0,9%, après une hausse de 1,4%.

Du côté de l’Amérique latine, l’agence statistique mexicaine s’apprête à publier la balance commerciale de juin, après un excédent précédent de 2,259 milliards de dollars, ainsi que la balance commerciale corrigée des variations saisonnières, qui affichait un excédent précédent de 638 millions de dollars. Au Brésil, l’indice de confiance des consommateurs de la FGV pour juillet sera publié, après un résultat précédent de 88,7.

LE RESTE DE LA SEMAINE

Le calendrier des résultats de la semaine est dominé par les géants technologiques et les valeurs de consommation. Jeudi, Apple devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre fiscal, grâce à de solides ventes d’iPhone. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’à l’impact des hausses de prix et à la demande pour des produits tels que le MacBook Neo et l’iPad Air. Mercredi, Microsoft devrait annoncer une accélération de la croissance du chiffre d’affaires de son service cloud Azure, les investisseurs se concentrant sur ses perspectives en matière de dépenses d’investissement. Meta Platforms devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires mercredi, les améliorations apportées à l’IA attirant davantage d’annonceurs. Le lendemain, Amazon.com devrait enregistrer sa plus forte croissance trimestrielle de chiffre d’affaires depuis 2021, grâce à la demande de services cloud alimentée par l’IA. La situation de l’activité de commerce électronique d’Amazon sera également au centre de l’attention lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

L’attention se portera également sur la Réserve fédérale américaine, qui doit annoncer mercredi sa décision de politique monétaire à l’issue d’une réunion de deux jours. Le taux cible des fonds fédéraux devrait rester inchangé, entre 3,5% et 3,75%. Wall Street sera à l’écoute des commentaires du président de la Fed, Kevin Warsh. Par ailleurs, mardi, l’ancien président de la Banque fédérale de réserve d’Atlanta, Raphael Bostic, doit prendre la parole lors d’un déjeuner organisé dans le cadre du 23e séminaire annuel sur la mesure économique de la National Association for Business Economics, à Washington.

Du côté de l’agenda économique, le Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce doit publier jeudi son estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, qui devrait indiquer une croissance de l’économie américaine à un taux annualisé de 2,1%, identique à celui du premier trimestre. Le même jour, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour le mois de juin devrait afficher une légère baisse de 0,1%, après une hausse de 0,4% en mai, tandis que l’indice des prix PCE « de base » devrait progresser de 0,2%, après une hausse de 0,3%. Sur une base annuelle, l’indice des prix PCE devrait afficher une hausse de 3,7% et l’indice des prix PCE « de base » de 3,3%. Par ailleurs, les revenus des particuliers devraient avoir progressé de 0,3%, après une hausse de 0,7%, tandis que la consommation devrait également augmenter de 0,3% après une hausse de 0,7%. Le rapport hebdomadaire du ministère du Travail sur les demandes initiales d’allocations chômage est également attendu jeudi, après un chiffre précédent de 187.000 demandes. L’indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour juillet, attendu mardi, devrait s’établir à 92, contre 91,2 précédemment. Le même jour, le ministère du Commerce publiera la balance commerciale préliminaire des biens pour juin, qui devrait afficher un déficit de 103,25 milliards de dollars, après avoir enregistré un déficit de 105,89 milliards de dollars en mai. Le ministère du Travail clôturera la semaine avec la publication de l’indice des coûts salariaux pour le deuxième trimestre, qui devrait afficher une hausse de 0,8%. L’indice PMI de Chicago et l’indice définitif de confiance des consommateurs de l’université du Michigan pour juillet sont également attendus vendredi, ce dernier étant estimé à 54.

Les géants pétroliers ExxonMobil et Chevron publieront leurs résultats vendredi et les analystes s’attendent à ce que les deux entreprises annoncent une hausse de leur résultat net au deuxième trimestre par rapport au même trimestre de l’année dernière. Mardi, le raffineur HF Sinclair devrait annoncer un bénéfice ajusté en hausse grâce à des marges de raffinage plus élevées. Le raffineur Valero Energy devrait quant à lui publier jeudi des résultats du deuxième trimestre faisant état d’un bénéfice ajusté en hausse par rapport à l’année dernière.

Parmi les entreprises de grande consommation qui publieront leurs résultats cette semaine, Coca-Cola devrait afficher mardi un chiffre d’affaires en hausse pour le deuxième trimestre, soutenu par la demande pour ses sodas sans sucre, tandis que Mondelez devrait enregistrer une hausse de son chiffre d’affaires grâce à la demande de snacks et de confiseries. Mercredi, Chipotle Mexican Grill devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires du deuxième trimestre grâce à la demande de menus économiques, tandis que Starbucks devrait afficher une hausse de ses ventes comparables au troisième trimestre, dans le cadre des efforts de redressement menés par son directeur général, Brian Niccol. Jeudi, Hershey devrait afficher une légère hausse de son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, la hausse des prix amortissant en partie l’impact de la faiblesse persistante des volumes. Yum Brands, la société mère de KFC, devrait publier jeudi une hausse de son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, soutenue par la demande pour ses formules à prix avantageux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande dans un contexte d’incertitude économique croissante, à l’épidémie de cyclosporiase liée à Taco Bell, à la cession de Pizza Hut, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Mercredi, Procter & Gamble devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses produits de lessive, de soins pour bébés et de soins capillaires, ainsi que par une hausse des prix. Colgate-Palmolive devrait afficher vendredi une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à une forte demande internationale pour les produits ménagers de base tels que les produits d’hygiène bucco-dentaire et de soins personnels. Le même jour, Church & Dwight devrait annoncer une baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre en raison d’une demande faible. Altria, le fabricant de Marlboro, devrait afficher jeudi une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à la demande soutenue pour ses produits à base de nicotine sans fumée.

Du côté des valeurs financières, Mastercard doit publier ses résultats jeudi et devrait annoncer une hausse de son bénéfice et de son chiffre d’affaires, l’accent étant mis sur les volumes transfrontaliers. Par ailleurs, mardi, PayPal devrait publier ses résultats du deuxième trimestre; les analystes et les investisseurs devraient se concentrer sur les efforts de redressement de l’entreprise et sur sa réponse aux informations parues dans la presse concernant des acquéreurs potentiels envisageant une opération de retrait de la cote après des années de pression sur son titre. Le même jour, le gestionnaire d’actifs Invesco devrait afficher un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, grâce à l’augmentation des commissions. Vendredi, Cboe devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice dans ses résultats du deuxième trimestre. Le gestionnaire d’actifs Franklin Resources devrait annoncer vendredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par une forte augmentation des commissions de gestion d’actifs. Blue Owl devrait publier jeudi un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, alors que les analystes et les investisseurs attendent des informations sur la santé du marché du crédit privé.

Parmi les constructeurs automobiles, Ford devrait annoncer mardi une baisse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice au deuxième trimestre. Par ailleurs, Wall Street s’attend à ce que Rivian annonce jeudi une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, et les analystes espèrent que la société fournira des précisions sur la demande pour le modèle R2.

Mardi, l’opérateur de croisières Royal Caribbean devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une forte demande pour ses croisières, tandis que jeudi, Norwegian Cruise Line Holdings devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre. L’opérateur hôtelier Hilton Worldwide devrait annoncer mardi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, selon les données compilées par LSEG, grâce aux retombées de la Coupe du monde de la FIFA et à une forte demande de voyages.

Ailleurs dans le secteur technologique, mercredi, Arm Holdings devrait afficher un chiffre d’affaires en hausse au premier trimestre, porté par la demande en conception de puces basées sur l’IA. SoFi Technologies et Verisk Analytics devraient également afficher des bénéfices en hausse au deuxième trimestre le même jour. Reddit devrait annoncer jeudi une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, portée par la hausse des dépenses publicitaires sur la plateforme de réseaux sociaux.

Lundi, Peloton tentera de convaincre un jury fédéral du Delaware que ses appareils de fitness “Bike” et “Tread” enfreignent un brevet détenu par la société japonaise NEC Corp, relatif au contenu en streaming. Le procès devrait durer une semaine.

L’entreprise de bricolage Masco devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses produits.

La société d’infrastructures numériques Ionic Digital devrait faire son entrée au Nasdaq mardi, tandis que la chaîne de sandwichs Jersey Mike’s devrait entrer en bourse à New York jeudi.

Solstice Advanced Materials devrait annoncer, dans ses résultats du deuxième trimestre attendus jeudi, un bénéfice ajusté en hausse par rapport au trimestre précédent.

Jeudi, le constructeur canadien d’avions d’affaires Bombardier devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires trimestriel, grâce à une forte demande d’avions privés.

Jeudi, les investisseurs s’attendent à ce que les résultats du deuxième trimestre de la société canadienne TC Energy affichent des bénéfices résilients et une croissance modérée du chiffre d’affaires, les prévisions consensuelles tablant sur un bénéfice d’environ 0,83 dollar canadien par action et un chiffre d’affaires de près de 3,91 milliards de dollars canadiens. Vendredi, la société canadienne d’exploitation de pipelines Enbridge devrait annoncer un bénéfice ajusté en baisse en raison de contributions saisonnières plus faibles de ses activités de distribution de gaz.

Sur le plan économique, Statistique Canada doit publier vendredi les chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le mois de mai, qui devrait progresser de 0,2% après une hausse de 0,5%. Le solde budgétaire du pays pour le mois d’avril sera également dévoilé, après un déficit antérieur de 29,73 milliards de dollars canadiens.

Le fabricant de parkas de luxe Canada Goose devrait afficher jeudi une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses produits dans des régions telles que la Chine.

En Amérique latine, l’indice des prix à la consommation IPCA-15 du Brésil pour la mi-juillet sera publié mardi, après une hausse mensuelle précédente de 0,41% et une augmentation annuelle de 4,8%, tandis que l’indice d’inflation IGP-M pour juillet suivra jeudi, après un chiffre précédent de -0,5%. La banque centrale du Brésil publiera mardi les chiffres de la balance courante pour juin, après un déficit précédent de 3,185 milliards de dollars, ainsi que les chiffres des investissements directs étrangers pour juin, après un montant précédent de 7,974 milliards de dollars. Le taux de chômage brésilien pour juin sera publié jeudi. Par ailleurs, le Mexique devrait publier jeudi les chiffres préliminaires du PIB du deuxième trimestre, après une croissance annuelle de 0,2% et une baisse trimestrielle de 0,6%. Mardi, la banque centrale du Chili devrait annoncer sa décision concernant les taux d’intérêt, le taux actuel s’établissant à 4,5%. Le taux de chômage chilien pour le mois de juin et la production manufacturière de juin seront publiés vendredi.