A suivre aujourd'hui... Wavestone
information fournie par AOF 03/02/2026 à 08:01

(AOF) - Au troisième trimestre de son exercice 2025/26 (soit du 1er octobre au 31 décembre 2025), le chiffre d'affaires consolidé du groupe de conseil s'est établi à 247,1 MEUR, en hausse de 3% par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024/25.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2025/26, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 705 MEUR, en croissance de 1% par rapport a la même période un an plus tôt.

Les projets liés à l'IA continuent d'afficher une dynamique soutenue. Wavestone confirme viser une forte croissance de son activité IA en 2025/26, qui représentera au moins 14% de son chiffre d'affaires total, contre 8% lors de l'exercice précédent.

Le groupe maintient son objectif d'une croissance organique positive sur l'exercice 2025/26. Le cabinet table par ailleurs sur une marge opérationnelle récurrente annuelle proche de 13%, à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

La publication du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025/26 est attendue le 30 avril prochain.

Valeurs associées

WAVESTONE
60,400 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/02/2026 à 08:01:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

