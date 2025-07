A suivre aujourd'hui... Vinci

(AOF) - Vinci a annoncé l'arrivée de Thierry Mirville à sa direction financière dès le 1er octobre prochain en tant que directeur financier adjoint. Il rapportera à Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier du groupe de BTP et de concessions. " Cette nomination s'inscrit dans la perspective du départ à la retraite de Christian Labeyrie qui interviendra en 2026 ", précise Vinci. Thierry Mirville a démarré sa carrière professionnelle chez GTIE, filiale de la Compagnie Générale de Eaux, en 1991.

Nommé directeur financier de Vinci Energies Deutschland en 2003, il devient directeur financier de Vinci Energies en 2006. En 2018, il rejoint Vinci SA en charge de la direction de la trésorerie, des financements et de la direction fiscale. En 2021, il est nommé directeur financier du nouveau pôle Vinci Construction regroupant les activités de construction et de travaux routiers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Leader mondial du BTP, diversifié dans l’énergie et les concessions, né en 1898 ;

- Revenus de 71,6 Mds€, dont 58 % réalisés à l’international, répartis entre la construction pour 44%, l’énergie (Vinci Energie et Cobra IS) pour 38 %, les concessions autoroutières (ASF, Escota, Cofiroute, A19 et A355 en France), ferroviaires et aéroportuaires pour 16 % puis l’immobilier ;

- Ambition : « concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements pour la mobilité » avec une complémentarité entre concessions, énergie et contracting ;

- Capital ouvert (salariés avec 10,9 % du capital et Qatari Holding avec 2,4 %), le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Xavier Huillard également directeur général ;

- Modification de la gouvernance en avril, Pierre Anjolras prenant la direction générale du groupe et Xavier Huillard conservant sa fonction de président du conseil jusqu’en 2026.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- croissance fondée sur 3 piliers : les concessions -extension de la maturité du portefeuille, montée de l’aéroportuaire par croissance externe et internationalisation des concessions autoroutières et ferroviaires-, contracting, avec priorité à Vinci Energy et aux activités spécialisées d’Eurovia et Vinci Construction, puis énergie avec Cobra,

- organisation industrielle et commerciale très décentralisée,

- synergie des expertises concessions&contracting dans les projets d’infrastructures,

- resserrement du maillage géographique et technologiques par une croissance externe financée par la génération d’autofinancement, d’où une maîtrise de la dette ,

- innovation organisée par métiers, dotée d’un budget de 50 M€ finançant 50 programmes de 12 pôles de recherche, focalisée sur la mobilité urbaine et la ville durable et soutenue par des structures dédiées (plateformes d’incubation et supports CATALYST et SEED) ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2030 » visant la neutralité carbone en 2050 :

- 2030 de réduction de 20 % vs 2019 des émissions de CO2 ;

- process circulaire systématisant le recyclage et le réemploi dans chaque filière ;

- démarche « éviter, réduire, compenser » pour « 0 perte nette » de biodiversité,

- lancement d’emprunts verts,

- Dynamisme de Vinci Energies, soutenu par les acquisitions -les néerlandais Bakker Sliedrecht & RH Marine et l’allemand Fernao- et par la participation au « great grid partnership » britannique de connection des fermes éoliennes off-shore au réseau électrique d’ici 2030 ;

- Fortes ambitions pour Cobra IS, spécialiste des infrastructures énergétiques pour l’énergie solaire et éolienne -15 GW à moyen terme de capacités, notamment en Amérique latine ;

- Carnet de commandes de 69,1 Mds, dont 70 % à l’international.

- Situation financière maîtrisée : 20,4 Mds€ de dette nette, 16,6 Mds€ de disponibilités et autofinancement libre record de 6,8Mds€.