A suivre aujourd'hui... Vinci

(AOF) - Vinci et ACS annoncent la conclusion d’un accord pour solder définitivement certaines dispositions relatives à l’acquisition de Cobra IS réalisée le 31 décembre 2021. Les principaux termes de cet accord sont les suivants. Alors qu’un complément de prix était prévu à l’origine pour tout nouveau développement " Ready to Build " de Cobra IS dans les énergies renouvelables dans la limite d’un plafond de 600 millions d’euros, les deux parties sont convenues de forfaitiser ce complément de prix pour un montant de 380 millions d’euros payable en numéraire.

Compte tenu des paiements déjà effectués par Vinci, il lui restera à verser à ACS un solde de 300 millions d'euros à l'issue du présent accord.

Compte tenu de l'évolution des priorités d'investissement des deux groupes, Vinci et ACS ont décidé de mettre fin à leur accord d'origine portant sur la création d'une société commune destinée à porter les nouveaux projets de production d'énergies renouvelables développés par Cobra IS, à partir de leur entrée en production.

Ces nouvelles dispositions n‘auront aucun impact notable sur les comptes de Vinci compte tenu des éléments déjà intégrés au cours des exercices précédents.

Il convient de rappeler que la valeur totale de l'acquisition de Cobra IS par Vinci, incluant la trésorerie de Cobra IS lors de l'acquisition et divers ajustements, ressort ainsi à 5,3 milliards d'euros (dont valeur d'entreprise au moment de l'acquisition de 4,6 milliards d'euros).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du BTP, diversifié dans l’énergie et les concessions, né en 1898 ;

- Revenus de 71,6 Mds€, dont 58 % réalisés à l’international, répartis entre la construction pour 44%, l’énergie (Vinci Energie et Cobra IS) pour 38 %, les concessions autoroutières (ASF, Escota, Cofiroute, A19 et A355 en France), ferroviaires et aéroportuaires pour 16 % puis l’immobilier ;

- Ambition : « concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements pour la mobilité » avec une complémentarité entre concessions, énergie et contracting ;

- Capital ouvert (salariés avec 10,9 % du capital et Qatari Holding avec 2,4 %), Xavier Huillard conservant sa fonction de président du conseil de 15 administrateurs jusqu’en 2026, Pierre Anjolras étant directeur général depuis mai.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- croissance fondée sur 3 piliers : les concessions -extension de la maturité du portefeuille, montée de l’aéroportuaire par croissance externe et internationalisation des concessions autoroutières et ferroviaires-, contracting, avec priorité à Vinci Energy et aux activités spécialisées d’Eurovia et Vinci Construction, puis énergie avec Cobra,

- organisation industrielle et commerciale très décentralisée,

- synergie des expertises concessions&contracting dans les projets d’infrastructures,

- resserrement du maillage géographique et technologiques par une croissance externe financée par la génération d’autofinancement, d’où une maîtrise de la dette,

- progression régulière de la part de l’international dans les revenus, à 54,6 %, et dans le carnet de commandes, à 70 %,

- innovation organisée par métiers, dotée d’un budget de 50 M€ finançant 50 programmes de 12 pôles de recherche, focalisée sur la mobilité urbaine et la ville durable et soutenue par des structures dédiées (plateformes d’incubation et supports CATALYST et SEED) ;

- Stratégie environnementale net zéro carbone en 2050 :

- 2030 de réduction de 20 % vs 2019 des émissions de CO2 ;

- process circulaire systématisant le recyclage et le réemploi dans chaque filière ;

- démarche « éviter, réduire, compenser » pour « 0 perte nette » de biodiversité,

- lancement d’emprunts verts,

- Dynamisme de Vinci Energies, soutenu par les acquisitions, au nombre de 11 au 1 er trimestre, et par la participation au « great grid partnership » britannique de connection des fermes éoliennes off-shore au réseau électrique d’ici 2030 ;

- Fortes ambitions pour Cobra IS, spécialiste des infrastructures énergétiques pour l’énergie solaire et éolienne -15 GW à moyen terme de capacités, notamment en Amérique latine ;

- Carnet de commandes record de 72 Mds€, dont 70 % à l’international.

- Situation financière maîtrisée à fin mars : 21,3 Mds€ de dette nette, 18,3 Mds€ de disponibilités.

Défis

- Réduction de la disparité des marges entre concessions autoroutières (les 2/3 du bénéfice opérationnel) et construction ;

- Marasme persistant de la construction, notamment l’immobilier, en repli de 5,3 % à fin mars ;

- Après une avancée de 1,2 % du chiffre d’affaires et de 3,4 % du bénéfice net, objectifs 2025 inchangés d’une hausse des revenus et du résultat net, hors impact fiscal en France :

- autoroutes : trafic en légère hausse,

- aéroports : croissance du trafic passagers moindre que celle de 2024,

- VINCI Energies : stabilité de l’activité égale à et marge opérationnelle au moins égale,

- Cobra IS : chiffre d’affaires minimal de 7,5 Mds€ et marge opérationnelle consolidée,

- VINCI Construction : stabilité des revenus et marge opérationnelle en légère hausse ;